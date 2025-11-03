Dieses Wochenende in der Verlosung Freikarten für das Ökofilmgespräch in Potsdam

Bei den Ökofilmgesprächen werden ausgewählte Filme des Festivals „Ökofilmtour“ einmal im Monat im Filmmuseum Potsdam gezeigt und mit dem Publikum und Expert:innen diskutiert.

Hitze, Dürre, Überschwemmungen: Die Klimakrise ist in Europa angekommen. Um Autofahren weiterhin zu ermöglichen und den CO2-Fußabdruck zu verringern, setzen die Automobilindustrie und die EU-Kommission auf den schnellen Umstieg auf Elektroautos. Unternehmen wie Tesla, Volkswagen und Renault investieren Milliarden in die Elektromobilität, die vor allem Batterien benötigt. Ein problematischer Rohstoff in diesen Batterien ist Kobalt, das hauptsächlich in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut wird. Der Film zeigt die dunkle Seite der Kobaltgewinnung, darunter Kinderarbeit und Korruption. Angesichts dieser Probleme sucht die EU nach Alternativen und stellt die Frage: Sollten die Bergwerke in Europa wieder geöffnet werden?

Film und Publikumsgespräch mit Regisseur Arnaud Zajtman, Jan-Ulrich Dittmer, Amnesty International Deutschland e.V., u.a. Gästen. Moderation: Julia Vismann.

