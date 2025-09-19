taz stellt Abosoftware um taz-Abo ab dem 25. September im Paradies erreichbar

Die taz konnte sich auf dem Medienmarkt auch deshalb behaupten: Seit jeher gab, gibt und wird es hochqualifizierte und engagierte EDV-Mitarbeiter*innen geben, die eigene Programme für die spezifischen Anforderungen der Redaktion und der verschiedenen Verlagsabteilungen schreiben.

So arbeiten wir beispielsweise in unserer Aboverwaltung seit vielen Jahren mit der von taz-Kolleg*innen programmierten Software Abofix. Diese wurde noch entwickelt, als es alle Ausgaben der taz nur gedruckt gab.

Die Zeiten haben sich bekanntlich geändert, auch unser Aboangebot ist inzwischen stark diversifiziert. Und für ein gutes Marketing benötigt man flexible Abomodelle sowie differenzierte Daten, um immer wieder neue Abon­nen­t*in­nen vom Journalismus der taz zu überzeugen. Gleichzeitig müssen wir für die Zukunft unabhängig von einzelnen Pro­gram­mie­re­r*in­nen werden.

Wechsel ins Paradies

Nachdem wir vor einigen Jahren ein neues Redaktionssystem eingeführt haben, ist der nächste große Schritt nun die Einführung einer neuen Abosoftware. Nach einjähriger Vorbereitung steigen wir an diesem Septemberwochenende auf die Software „Paradise“ um.

Alle, die mit solchen Verwaltungswerkzeugen im Computerzeitalter jemals zu tun hatten, wissen: So ein Wechsel ist nicht unbedingt ein paradiesischer Moment und für alle Beteiligten eine große Herausforderung.

Ab dem 25. September wieder wie gewohnt

In den ersten Tagen mit der neuen Abosoftware wird möglicherweise noch nicht alles so funktionieren, wie wir es uns wünschen. Daher bitten wir um Verständnis, dass es möglicherweise auch bei der Zustellung Ihres Abos zu kleinen Fehlern kommt.

Das heißt ganz konkret: Bis Mittwoch, den 24. September, können wir keine Änderungen an Ihren Abos und auch keine Reklamationen bearbeiten.

Vom kommenden Donnerstag an, dem 25. September, steht Ihnen unser Aboserviceteam dann wieder für alle Ihre Anliegen zur Verfügung.

Am liebsten über eines der Formulare auf taz.de/abo, in denen Sie auch während des Wechsels Ihre Anliegen oder Abobestellungen eingeben können.

Drücken wir uns die Daumen, dass technisch alles klappt – zu unserer, vor allem aber zu Ihrer Zufriedenheit.