Ausschreibung Daniel-Haufler-Stipendium USA 2025

Die Daniel-Haufler-Stipendien, benannt nach dem 2023 verstorbenen Journalisten Daniel Haufler, bieten Journalist:innen die Möglichkeit, die US-amerikanische Medienlandschaft aus nächster Nähe kennenzulernen und eigene Recherchen zu realisieren. Die Stipendien werden von der taz Panter Stiftung verwaltet und aus familiären Mitteln finanziert.

Bereits die erste Ausschreibung im Jahr 2024 stieß auf großes Interesse: Zahlreiche Journalist:innen aus Deutschland und dem deutschsprachigen Raum bewarben sich mit innovativen Rechercheprojekten zu internationalen und gesellschaftlich relevanten Themen. Einblicke in die Arbeit der zehn ausgewählten Fellows von 2024 erhalten Sie in der Publikation Fellows, die hier runtergeladen werden kann.

Das Stipendium gliedert sich in zwei Abschnitte. Zunächst reisen die Fellows im September oder Oktober 2025 für zehn Tage gemeinsam nach Washington, D. C., Philadelphia und New York. Geplant sind Besuche bei führenden Medienhäusern, Rundfunksendern, Online-Plattformen und journalistischen Institutionen, um aktuelle Entwicklungen der US-amerikanischen Medienwelt kennenzulernen. Zusätzlich erhalten sie vor Ort ein allgemeines Sicherheitstraining zur journalistischen Arbeit in der US-Öffentlichkeit und zum Umgang mit Behörden. Nach der Gruppenreise stehen weitere zehn Tage für die freie Recherche zur Verfügung, in denen die Fellows ihre individuellen Projekte umsetzen können. Die Ergebnisse sollen in Medien ihrer Wahl veröffentlicht werden und zusätzlich in einer gemeinsamen Publikation erscheinen.

Ein Daniel-Haufler-Stipendium deckt Leistungen im Gesamtwert von 6.000 Euro ab. Es umfasst die Kosten für An- und Abreise, Visa, Programm, Unterkunft und Verpflegung der Gruppenreise sowie in angemessenem Umfang die freie Recherche. Dabei sollen die zusätzlichen Recherchekosten ohne Unterkunft und Verpflegung 1.000 Euro nicht übersteigen.

Bewerben können sich Journalist:innen, die in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum für Print-, audiovisuelle oder Online-Medien tätig sind. Voraussetzungen sind angemessene Englischkenntnisse und eine Einreiseberechtigung in die USA. Das Pressevisum muss eigenverantwortlich beantragt werden, wobei die taz Panter Stiftung bei Bedarf unterstützend tätig wird. Alters- oder Nationalitätsbeschränkungen gibt es nicht.

Die Bewerbungsfrist beginnt am 1. Februar und endet am 2. März 2025. Bewerbungen können über das Formular oder per E-Mail an dah-stipendium@taz.de eingereicht werden. Erforderlich sind ein beruflicher Lebenslauf mit Fokus auf die journalistische Tätigkeit sowie ein Motivationsschreiben in englischer Sprache (maximal 500 Wörter), in dem das geplante Rechercheprojekt erläutert wird. Die Auswahl der Fellows erfolgt bis Anfang April 2025. Das Formular wird Anfang Februar hier hochgeladen.

Die Stipendien erinnern an das Lebenswerk von Daniel Haufler, der 1999 selbst als Media Fellow an der Duke University in den USA tätig war. Diese Erfahrung prägte sein journalistisches Interesse an den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, das er in verschiedenen Funktionen einfließen ließ. Haufler verantwortete die Meinungsseiten der taz, der Berliner Zeitung und der Frankfurter Rundschau und leitete das gewerkschaftliche Debattenmagazin Gegenblende. Zuletzt war er als Sozialreferent an der Deutschen Botschaft in Washington tätig, wo er im Februar 2023 im Alter von 61 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb.

Die Stipendien werden drei Jahre lang ausgeschrieben, aus familiären Mitteln finanziert und von einem Freundeskreis sowie der taz Panter Stiftung betreut.