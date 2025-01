taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2025 Reise in die Mediengesellschaft USA

Abtreibungsrechte in Texas, Trump-Wahlkampf in Pennsylvania, „Latino Vote“ in Arizona - die ersten Daniel-Haufler-Fellows berichten im "Fellows"-Journal von ihren Recherchen und dem Medienprogramm im Herbst 2024, mitten im US-Präsidentschaftswahlkampf.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr., 28.03.2025, 10:15 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig

Drei Wochen waren sie in den USA unterwegs, entstanden sind Print-Reportagen, Radio-Beiträge, Podcasts und Videos. Das Stipendium ist ein Projekt des Freundeskreises Daniel Haufler und der taz Panter Stiftung.

Reise in die Mediengesellschaft USA – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Manuela Heim ist taz-Redakteurin und gehörte zu den ersten Daniel-Haufler-Fellows. Sie recherchierte in New York City und Washington zu „Housing First“, einem Modell gegen Obdachlosigkeit, das in New York entwickelt wurde und inzwischen in Deutschland und Europa als Schlüssel zur Überwindung von Obdachlosigkeit gilt.

🐾 Gemma Terés Arilla moderiert diesen Talk. Sie ist Leiterin der taz Panter Stiftung und zuvor stellvertretende Ressortleiterin im taz-Ausland mit dem Schwerpunkt Europa, erzählt Heim von ihrer Recherche, vom Umgang mit Obdachlosigkeit in New York und was wir in Deutschland daraus lernen können. Heim schreibt bei der taz seit vielen Jahren über soziale (Un-) Gerechtigkeit und Gesundheitspolitik.

