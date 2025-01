taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2025 Frau Zilius legt ihr erstes Ei an einem Donnerstag

Es sind diese seltsamen Momente, in denen wir uns selbst staunend dabei beobachten, wie wir von gewohnten Bahnen abweichen, die Friederike Gräff in ihren Erzählungen mit großer Empathie, scharfem Blick und lakonischer Komik einfängt.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 29.03.2025, 17:00 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Ihre Geschichten öffnen Türen in absurde und zugleich zutiefst menschliche Parallelwelten. Da ist Frau Zilius, die mitten in einer heiklen Personalangelegenheit ein Ei legt und sich nicht erklären kann, wie das möglich ist.

Oder Sabine Kleinhans, die während eines Gottesdienstes von ihrer Kirchenbank zu schweben beginnt – eine unerwartete Flucht aus einem festgefahrenen Leben zwischen herrischen Kollegen und einem gleichgültigen Partner.

Und Bernward Kreutzträger, der sich plötzlich entschließt, das menschliche Miteinander gegen die Gesellschaft einer Schafsherde einzutauschen, weil ihm die Nähe anderer Menschen zu viel wird.

Gräffs Geschichten sind so ungewöhnlich wie faszinierend und überschreiten die Grenzen dessen, was wir als Alltag und Wirklichkeit betrachten. Mit feinem Gespür für das Absurde entlarvt sie die stillen Rätsel unserer Existenz und zeigt, wie nah das Wunderbare und das Alltägliche beieinanderliegen.

Ein Buch voller Überraschungen, das Leser:innen dazu einlädt, sich selbst und das Leben aus einem ganz neuen Blickwinkel zu betrachten.

Frau Zilius legt ihr erstes Ein an einem Donnerstag – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Friederike Gräff ist Redakteurin bei der taz in Hamburg. Sie hat zwei zwei Sachbücher zu den Themen Warten und Schlaf veröffentlicht, die den Beginn einer Reihe zu ökonomisch wertlosen Tätigkeiten bilden könnten. Ihr neues Buch ist ihr erster Band mit Erzählungen und erscheint am 27.02.2025 beim Verlag Schöffling & Co. Für eine Auswahl daraus wurde sie mit dem Hamburger Literaturförderpreis ausgezeichnet.

🐾 Doris Akrap moderiert diesen taz Talk. Sie ist Ressortleiterin des Gesellschaftsteils der taz ist. Seit 2008 Redakteurin, Autorin und Kolumnistin der taz. Publizistin, Jurorin, Moderatorin, Boardmitglied im Pen Berlin.

Literarischer Frühjahrsimpuls Verpassen Sie keinen taz Talk während der Buchmesse Leipzig – vor Ort oder im Stream. Aktuelle Informationen unter: taz.de/buchmesse

Beteiligen Sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de