taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2025 Schwebende Lasten

Die Geschichte von Hanna Krause erzählt die einer Frau, die das 20. Jahrhundert in all seinen Höhen und Tiefen erlebte – und dies mit einer Intensität und Poesie, die nur aus einer literarischen Auseinandersetzung mit der Realität erwachsen kann.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr., 28. 3.2025, 13:15 Uhr Wo: Standnummer tba Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Hanna beginnt als Blumenbinderin, wird später Kranführerin in einem Schwermaschinenbaubetrieb in Magdeburg. Ihr Leben umspannt zwei Weltkriege, Revolutionen, Diktaturen und Demokratien. Sie erlebt das Ende ihres Blumenladens, die Geburt von sechs Kindern, von denen zwei vor ihr sterben und den Blick von ihrem Kran auf das Treiben der Menschen tief unter ihr. Trotz aller Brüche bleibt sie ihrem Credo treu: anständig bleiben.

Die Autorin Annett Gröschner verwebt in diesem Roman die Lebensgeschichte Hannas mit der Historie des Industriezeitalters und gibt so denjenigen eine Stimme, die oft übersehen werden. Es ist eine Hommage an die stillen Heldinnen des Ostens und ein Porträt eines unfassbaren Jahrhunderts aus der Perspektive einer ganz normalen Frau.

Schwebende Lasten – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Annett Gröschner lebt seit 1983 als Schriftstellerin in Berlin. Zuletzt erschien bei Hanser ihr gemeinsam mit Peggy Mädler und Wenke Seemann verfasster Bestseller "Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat" (2024). Annett Gröschner wurde vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Großen Kunstpreis Berlin (Fontanepreis), dem Klopstock-Preis und dem Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis von ZDF, 3sat und der Landeshauptstadt Mainz. Ihr neues Buch erscheint am 20.03.2025 bei C.H.Beck.

🐾 Katrin Gottschalk moderiert diesen taz Talk. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin der taz seit April 2016. Vorher Chefredakteurin des Missy Magazine. Aufgewachsen in Dresden. Schreibt über Kultur, Feminismus und Ostdeutschland. In der Chefredaktion verantwortlich für die digitalen Projekte der taz.

Beteiligen Sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de