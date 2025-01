Arbeit am taz lab 2025 beginnt Der feine Zauber eines neuen Anfangs

taz lab | So lakonisch wie nur irgend möglich formuliert: Vorigen Montag, Heilige Drei König*innen, anderswo als in Berlin ein Feiertag, haben wir uns erstmals in ausgesuchtester Teamstärke versammelt. Nämlich das Team des taz lab 2025. Der diesjährige taz-Kongress findet am 26. April im und rund um den taz Neubau der Friedrichstraße 21 statt – von morgens bis in die Nacht zum Sonntag. Wir als taz-lab-Team – das sind viele neue Kolleg*innen, die in diesem Jahr bei unserem Projekt ihr Debüt geben.

Was wir seither gemacht haben? Erste Themen grob skizziert, erste Namen möglicher Referierender gewogen, erste Brainstormings entfacht, technische Fragen geklärt (Jitsi?, Zoom?), Schreibtische im Panorama-Raum des 6. Stocks des taz-Neubaus eingerichtet, Schulungen für die Neuen in puncto Redaktionssystem anberaumt, ihnen, seitens der Alten, versichert, dass ihnen am Anfang in der taz alles wie ein großes undurchdringliches Knäuel vorkommt, dass sich dies aber spätestens nach zehn Tagen entwirrt: Wo gibt es Stifte, Post-its für die Pinnwand, Vorlagen für die Anschreiben an unsere Referierenden – gibt es die? Und überhaupt: Was gibt es heute Mittag in der taz Kantine?

Die Aufgabe der taz-lab-Teammitglieder, die fast schon immer dabei waren, besteht zunächst darin zu sagen: Alles wird sich lichten, wir fangen zwar bei null an – aber innerhalb von fünf Wochen werden wir ein Programm erbastelt haben, das wir dann selbst erstaunlich finden. Insofern: keine Panik.

Und das taz-lab-Thema 2025?

Sicher ist: Von kommender Woche an wird es jeden Samstag in der wochentaz eine taz-lab-Seite geben, Interviews, Geschichten und jede Menge News zu unserem Projekt: Work in progress, was sonst. Das taz lab wird dieses Jahr schon im Vorhinein präsent sein: In der Zeitung, online via tazlab.de sowie auch mehr denn je über unsere Social-Media-Kanäle. Schon jetzt gilt, dass wir für alle Anregungen dankbar sind – ­schreiben Sie uns.

Sie werden, Ihr werdet jetzt fragen: Aber was wird das Generalthema sein, die Überschrift dieses taz lab 2025 schlechthin? Wir gestehen: Das alles wägen wir noch. In den kommenden Wochen werden wir ein (neues) Logo präsentieren und auch die Überschrift: eine, die nicht schon mit der kommenden Bundestagswahl an Wert verloren haben wird.

Oder mit anderen Worten: to be continued … 🐾

■ Jan Feddersen ist taz-lab-Kurator seit langer Zeit und daher aus Erfahrung zuversichtlich.

■ Ideen für Panels oder Speaker? Schreiben Sie uns: tazlab@taz.de