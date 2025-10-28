Jetzt in der Verlosung Tickets für das REM-Festival

Vom 7. bis 9. November 2025 kommen Liebhaber:innen experimenteller Musik in der Schwankhalle Bremen auf ihre Kosten. Das Festival präsentiert Klassiker der elektroakustischen Musik aus den 1960-ern bis heute.

Über das Lautsprecherorchester und internationale Akteur:innen der experimentellen Musik werden spezielle Live-Sets erarbeitet, die sich dann über 200 Lautsprecher im Raum verteilen lassen. Neben Gästen aus der lokalen Bremer Musikszene werden auch Musiker:innen aus Frankreich, Dänemark, Slowakei, Hongkong, Ghana, Portugal und dem Iran erwartet.

Auch dieses Mal kombiniert das Festival die Akademie mit dem Underground, Harsh Noise und Improvisation mit Ensemblemusik, Installation und Film mit Live-Aktion und Inszenierung.

Die Organisator:innen des Festivals glauben nicht daran, dass Musik gut ist, nur weil es angeblich der Kontext ist, aus dem sie kommt. Sie ist so gut, wie sie erscheint. Egal woher.

Mehr Infos zum Programm gibt es hier.