07.07.2025 KulturQuartier Schauspielhaus Erfurt gewinnt Panter Preis

„Zusammen:Halt! – für ein friedliches und menschliches Miteinander“

Der zweite taz Panter Preis 2025 wurde in Bochum an das KulturQuartier Schauspielhaus Erfurt verliehen.

Am Samstag, den 5. Juli wurde der zweite taz Panter Preisträger 2025 in der Bochumer Sportsbar Three Sixty gekürt: Die Leser*innenwahl für Bochum gewann das KulturQuartier Schauspielhaus Erfurt. Als Verein und Genossenschaft wandelt die Initiative mit rund 70 Engagierten das leerstehende ehemalige Schauspielhaus der Stadt in einen „kulturellen Begegnungs- und Bewegungsraum“ um.

Damit setzte sich das Erfurter Projekt gegen drei Projekte aus dem Westen durch: die Public Climate School, die mit interaktiven und wissenschaftlich fundierten Bildungsformaten praktische Tipps und Handlungsanweisungen im Umgang mit der Klimakrise gibt. Die Initiative Queermed, die sich für eine diskriminierungsfreie Gesundheitsversorgung einsetzt und Kontakt zu entsprechenden Ärzt*innen herstellt. Und die Stammtischkämpfer*innen, die durch Seminare von ehrenamtlichen Teamer*innen Lösungsansätze gegen Stammtischparolen vermitteln.

In Bochum gewann also ein Ostprojekt, während in Halle im Juni mit dem Bündnis Kaiserslautern gegen Rechts eine Initiative aus dem Westen zum Sieger gewählt worden war. Das freut uns! Denn um die Verständigung zwischen den beiden ungleichen Teilen Deutschlands zu fördern, haben wir 2025 die Panter Preisverleihungen in Ost- und in Westdeutschland ausgerichtet.

Rund 120 Initiativen hatten sich zunter dem Motto„Zusammen:Halt! – für ein friedliches und menschliches Miteinander“ für die zwei von der taz Panter Stiftung ausgelobten Preise beworben. Über 6.600 Stimmen wurden insgesamt für acht nominierte Projekte abgegeben. Beide Gewinner*innen erhalten jeweils eine bunte Panter-Skulptur und ein Preisgeld in Höhe von 5.000 EUR für ihr zivilgesellschaftliches Engagement.

Das Rahmenprogramm für die taz Panter Preisverleihung in Bochum war musikalisch geprägt, weil vor der Tür des Three Sixty das Rockfestival Bochum Total (3.7. – 6.7.) stattfand, mit dem wir kooperiert haben. Zum live aufgezeichneten Podcast „Mauerecho – Ost trifft West“ waren der Bonner Rocksänger Simon Klemp alias Schimmerling und der Leipziger Musiker Johannes Prautzsch geladen. Zum abschließenden Kulturtalk „lost und found“ trafen schließlich mit Punklegende Wolfgang Wendland (Die Kassierer) und dem Rapper Mike Rohleder (257ers) zwei politisch engagierte Musiker aufeinander.

Die taz Panter Stiftung und der taz Panter Preis finanzieren sich durch Spenden: taz.de/spenden.

Das Foto zur taz Panter Preisverleihung in Bochum im Anhang kann unter Nennung des Fotografen frei verwendet werden: Kyaw Soe / taz Panter Stiftung (Zu sehen sind: Tely Büchner und Thomas Schmidt vom KulturQuartier Schauspielhaus Erfurt)