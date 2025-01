Entwicklung im Dezember 2024 Der Höhenflug geht weiter!

taz zahl ich | Während ein chaotisches Jahr zu Ende ging, bescherte uns die taz zahl ich-Community auch im Dezember 2024 allen Grund zur Freude. So schauen wir mit Zuversicht auf das bevorstehende Jahr und mit Freude auf die Zahlen aus dem letzten Monat.

Der Dezember liegt mit Einnahmen nur knapp hinter unserem Rekordmonat Februar 2024. Von über 291.631 Euro stammen 31.446 Euro aus Einmalzahlungen, davon knapp 13.000 Euro aus Direktüberweisungen, weitere 11.700 Euro erreichen uns via Paypal.

Einen neuen Rekord verzeichnen wir im Dezember bei unseren regelmäßigen Einnahmen: 260.186 Euro kamen über regelmäßige Beiträge zusammen, so viel wie noch nie zuvor!

Die hohen Einnahmen aus regelmäßigen Beiträgen begründen sich in der rasanten Entwicklung unserer Solidargemeinschaft, die selbst unsere optimistischsten Einschätzungen zum Wachstum unserer Mitgliederzahl übertraf: Im Dezember 2024 haben wir die 40.000er Marke geknackt und mithilfe unserer Community einen wichtigen Meilenstein für taz zahl ich erreicht!

Im letzten Monat entschieden sich 762 Menschen für eine regelmäßige Unterstützung der taz. Abzüglich der 233 Kündigungen im gleichen Zeitraum dürfen wir nun 40.588 Menschen zu unserer Solidargemeinschaft zählen! Wir fühlen uns mehr als gut gewappnet, diesem neuen Jahr und allen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen. Ohne zu viel zu verraten, wollen wir Sie jetzt schon an unserer Vorfreude teilhaben lassen: im kommenden Monat wollen wir diesen Erfolg mit Ihnen feiern und würdigen.

An dieser Stelle möchten wir alle neuen Unterstützer:innen in unserer taz zahl ich-Community willkommen heißen und Ihnen, ebenso wie allen, die schon länger dabei sind, ein herzliches Dankeschön aussprechen! Ihre fortwährenden Solidarität zeigt uns, dass Sie an uns glauben und unsere Idee der frei zugänglichen Berichterstattung teilen. Jede neue Anmeldung stärkt uns auf unserem Weg, auch weiterhin eine Plattform für kritischen, unabhängigen Journalismus zu bieten.

Mit Ihrem Beitrag zu taz zahl ich sichern Sie die Zukunft unseres linken, kritischen Journalismus und tragen dazu bei, dass wir weiterhin vielfältige Perspektiven auf die wichtigen Themen unserer Zeit bieten können.