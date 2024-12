Das Online-Bezahlmodell der taz Verfrühte Bescherung?

taz zahl ich | Hat sich die Freiwilligen-Community im Kalender verguckt? Wir fühlen uns jetzt schon wie an Heiligabend!

Im November hatten wir viele Neuanmeldungen. Damit haben wir das Wirtschaftsziel der Geschäftsführung für die taz der Zukunft nun fast erreicht.

884 Neuzugänge durften wir im vergangenen Monat in der Solidarcommunity willkommen heißen. Ohne die 253, die uns leider aus unterschiedlichen Gründen verlassen haben, sind die freiwillig Unterstützenden nun schon 39.946.

Die Gesamteinnahmen im November beliefen sich auf 280.912,71 Euro. Das ist der zweit höchste Monatsbeitrag in diesem Jahr. Er unterteilt sich in 259.315,20 Euro aus regelmäßigen Beiträgen und 21.597,51 Euro aus Spontanzahlungen.

Das Team von taz zahl ich freut sich über diese etwas verfrühten Weihnachtsgeschenke unserer tollen Community an die taz!

Nach einem Jahr, in dem es streckenweise gar nicht so gut für das freiwillige Ja aussah, bestätigen die hohen Anmeldezahlen der letzten Monate, dass die Idee des solidarischen und freiwilligen Bezahlens auch in witschaftlich schwierigen Zeiten wirkt.