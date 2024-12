Freie Büroräume im Hamburger Schanzenviertel : Werden Sie Untermieter:in bei taz nord in Hamburg

Die taz sitzt doch nur in Berlin? Falsch gedacht. Wir sind in Hamburg mit einer Lokaredaktion vertreten und suchen taz-affine Untermieter:innen für helle Büroräume in Nähe der Schanze.

Jeden Tag eine neue Zeitung: Untermieter:innen bei der taz nord profitieren von so viel Kreativität Foto: taz

Zum Büro: Ein heller, großer Büroraum mit 51 Quadratmetern in einer großzügigen, modernen Büroetage. Küche und Toiletten zur Mitbenutzung. Hauptnutzer der Büroetage ist eine Zeitungsredaktion. Das Gebäude verfügt über eine Tiefgarage, in der je nach Verfügbarkeit Autostellplätze zusätzlich direkt vom Eigentümer angemietet werden können. Die Nutzung von Fahrradstellplätzen ist im Mietpreis inbegriffen. Fragen oder interessiert? Kontaktieren Sie Jan Kahlcke (Tel. 040-389017-457, kahlcke@taz.de) für mehr Infos und vereinbaren Sie mit ihm einen Besichtigungstermin. Zur Lage: Die Büroetage liegt zentral in der Stresemannstraße an der Grenze von Schanzenviertel und St. Pauli. Eine Bushaltestelle befindet sich wenige Meter entfernt, bis zur U- oder S-Bahn sind es etwa zehn Minuten Fußweg. Das belebte Schanzenviertel bietet eine sehr gute Infrastruktur vor allem in punkto Gastronomie und Einzelhandel. Zur Ausstattung: Der Raum ist weiß gestrichen und mit graumeliertem Teppichboden ausgelegt. Eine zeitgemäße Datenverkabelung ist vorhanden. Sonstiges: In der Quadratmetermiete ist neben den reinen Büroflächen die anteilige Nutzung der Nebenflächen enthalten. Sie haben eine Größe von 47 Prozent der Büroflächen (Flur, Küche, Toiletten, Treppenhausanteil). Die Gesamtmiete beträgt €1.317,- inkl. NK. Hinzu kommt noch eine Stromkostenpauschale von 40 Euro pro Arbeitsplatz (alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer). Die Mietdauer ist zunächst befristet bis Ende 2026, Option auf Verlängerung im beiderseitigen Einvernehmen.