Rückschau auf ein gesprächiges Jahr Die Top 10 taz Live-Streams 2024

taz Live-Stream| Wie jedes Jahr zu dieser Zeit wird es ein wenig ruhiger und wir lassen das, was hinter uns liegt, Revue passieren. Wir erinnern uns an spannende taz Live-Streams innerhalb eines Jahres aufreibender Ereignisse: Sowohl mit interessanten Gesprächspartner:innen, kontroversen aber stets aktuellen Diskussionen als auch der feinen Buchauswahl unserer taz-Buch-Talks.

Wir haben den Moment genutzt und geschaut, was Sie, unsere treuen Zuschauer:innen, besonders bewegte. Daraus ist eine gemeinsame Top 10 unserer taz Talks und taz Salons entstanden, die eine inhaltsreiche Beilage zum Neujahrsmenü und argumentativen Input für das neue Jahr und Debatten zu Vorsätzen mit der Familie und Freund:innen liefert.

Platz 1: Ulrike Herrmann & Stefan Kolev. Moderation: Konstantin Peveling: Ist grüner Kapitalismus möglich?

Alle sind sich einig, dass Klima- und Umweltschutz schnell besser werden müssen. In unserem aktuellen Wirtschaftssystem scheint es aber schwer zu sein, eine Trendwende einzuleiten. Kann man Umweltschutz und Kapitalismus miteinander verbinden? Über diese Frage diskutieren Ulrike Herrmann, Journalistin und Publizistin, und Stefan Kolev, Wissenschaftlicher Leiter des Ludwig Erhard Forums.

(Livestream vom 15.01.2024)

Platz 2: Hedwig Richter & Bernd Ulrich. Moderation: Peter Unfried: Öko-Revolution?

Hedwig Richter und Bernd Ulrich haben mit ihrem Buch Demokratie und Revolution heftige Reaktionen ausgelöst: Begeisterung auf der einen, Empörung auf der anderen Seite. „Sie planen eine Revolution der Eliten gegen die Bevölkerung“, ächzte ein Rezensent der Welt. Kann sich der Westen durch ein Ökoprojekt moralisch und machtpolitisch neu definieren? Diese Frage stellte Peter Unfried, Chefredakteur von taz FUTURZWEI, den beiden Autoren im Rahmen der Gesprächsreihe „Weiterdenken“.

(Livestream vom 16.05.2024)

Platz 3: Lars Rensmann & Ingo Elbe. Moderation: Jan Feddersen: Historikerstreit 2.0

Im Kontext des seit über zwei Jahren geführten „Historikerstreits 2.0“ wird wiederholt über die Bedeutung des Holocaust diskutiert. Was war der Holocaust – und was nicht? Inwiefern ist er „präzedenzlos“? Wie wird an ihn erinnert, und wie sollte dies geschehen? Die Autoren Lars Rensmann und Ingo Elbe, Mitwirkende am Buch Erinnern als höchste Form des Vergessens? (Um-)Deutungen des Holocaust und der „Historikerstreit 2.0“, sprechen im taz Talk darüber.

(Livestream vom 25.01.2024)

Platz 4: Anika Heck, Jan Hegenberg & Rolf Mayer. Moderation: Friederike Gräff: Muss ich die Welt alleine retten?

Die Klimakrise ist real. Doch was kann jede:r Einzelne dagegen tun? Auf private Flüge verzichten oder in die Politik gehen? Individuelle Anstrengungen im Klimaschutz und politische Veränderungen stehen sich oft scheinbar entgegen. Dabei sollten sie Hand in Hand gehen.

(Livestream vom 10.12.2024)

Platz 5: Eva Illouz. Moderation: Jan Feddersen & Ulrike Winkelmann: Explosive Moderne

Wie konnten Enttäuschung, Zorn und Furcht zuletzt so viel öffentlichen Raum erobern? Weltweit feiern Parteien Erfolge, die auf das Schüren dystopischer Gefühle setzen. Ein Gespräch mit Eva Illouz über die hitzige Gegenwart und die prägende Kraft starker Emotionen.

(Livestream vom 17.10.2024)

Platz 6: Steffen Mau. Moderation: Jan Feddersen: Ungleich vereint

Die Erfahrungen aus der DDR und den Wendejahren prägen den Osten Deutschlands bis heute. Doch was macht den Osten so besonders – und warum löst er beim Westen oft Unbehagen aus? Der Soziologe Steffen Mau spricht im taz Talk über sein Buch Ungleich vereint – Warum der Osten anders bleibt, das 2024 bei Suhrkamp erschienen ist.

(Livestream vom 08.07.2024)

Platz 7: Jens Balzer. Moderation: Jan Feddersen: After Woke

Nach den schockierenden Gräueltaten der Hamas am 7. Oktober 2023 stellt sich die Frage: Ist es Zeit, sich endgültig von jeder Form von „Wokeness“ zu verabschieden? Im taz Talk spricht der Autor Jens Balzer über seine Kritik an einem vergehenden Zeitgeist. Moderation: Jan Feddersen.

(Livestream vom 11.09.2024)

Platz 8: Tadzio Müller. Moderation: Susanne Schwarz: Kommt der Klimakollaps?

Immer mehr Klimakonferenzen, Gesetze und Proteste – und trotzdem sagt der Politikwissenschaftler und Klimaaktivist Tadzio Müller: „Klimaschutz is over.“ Er hält die Klimabewegung – und damit auch sich selbst – für gescheitert. Ein taz Talk über die Herausforderungen des Klimaaktivismus.

(Livestream vom 12.11.2024)

Platz 9: Ulrike Herrmann & Bernd Pickert. Moderation: Gernot Knödler: Wie weiter mit Trump?

Es steht fest: Donald Trump wird der nächste US-Präsident. Welche Auswirkungen wird das auf Deutschland und Europa haben? Wie muss sich die deutsche Wirtschaft neu ausrichten? Auf was sich Deutschland mit Donald Trump politisch und wirtschaftlich einstellen muss und was zu tun ist, wir im taz Salon Hamburg diskutiert.

(Livestream vom 12.11.2024)

Platz 10: Sophia Fritz. Moderation: Aron Boks: Toxische Weiblichkeit

Jede kennt es: Man lächelt, obwohl man eigentlich Grund zum Streiten hätte. Oder man ghostet Freund:innen, um Konflikten auszuweichen. Warum Feminismus nicht immer einfach ist, darüber spricht Sophia Fritz im taz Talk auf der Leipziger Buchmesse.

(Livestream vom 21.03.2024)

