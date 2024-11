Jazzkonzert in der taz Kantine Vasil Spassov Trio live Konzert

Vasil Spassov ist ein herausragender Pianist, Komponist und Arrangeur mit über 25 Jahren Erfahrung in der Musikszene. Nach seiner Ausbildung an der Sofia School of Music, der Bulgarischen Staatlichen Musikakademie und dem Berklee College of Music hat er sich als Meister des zeitgenössischen Jazz einen unbestrittenen Ruf erarbeitet.

Veranstaltungsinformationen Wann: Di, 10.12.24, 19 Uhr Einlass: ab 18 Uhr Wo: taz Kantine Friedrichstr. 21 10969 Berlin ----------------------------------------------- Eintritt frei ----------------------------------------------- Platzreservierung erforderlich Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Die Kantinenveranstaltung wird live auf YouTube gestreamt. minHeightToScrollBackOnCloseReadmore){ setTimeout(function() { $el.closest('.module').style.scrollMarginTop = '47px'; $el.closest('.module').scrollIntoView({ block: 'start' }); }, readMoreAnimationTime); }; " class="link icon-link-wrapper textlink show_hide is-align-items-center is-flex mgt-medium typo-link-grey-onpage " :aria-expanded="show === true" aria-controls="accordion-panel-c0qgse2ov8p" :class="{ 'show true': show === true, 'show false': show !== true }" id="accordion-header-c0qgse2ov8p">

Als Bandleader des „Mihail Yossifov Sextet“, des „Romaneno Project“ und „Fankalero“ sowie Komponist für Theater- und Filmmusik ist er international aktiv. Er unterrichtet auch an der Nationalen Musikakademie „Pancho Vladigerov“ und tritt weltweit auf.

Seit September 2024 präsentiert er ein neues, innovatives Projekt mit dem Bassgitarristen Radoslav Slavchev-Riverman und Schlagzeuger und DJ Nikolay Danev, das seine Leidenschaft für Groove und Smooth Jazz zeigt. Das Trio präsentiert ein Repertoire an Kompositionen von Vasil Spassov.

Spassov kombiniert Einflüsse wie Bill Evans und Debussy, um einen einzigartigen Neoimpressionismus zu schaffen, der sich durch melodische, verspielte Harmonien und einen markanten Swing auszeichnet.

Die Veranstaltung findet in freundlicher Kooperation mit dem Bulgarischen Kulturinstitut Berlin statt.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung JavaScript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um unseren Ticketshop ohne JavaScript aufzurufen, klicken Sie bitte hier