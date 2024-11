Buß- und Bettag Sachsen 2023 taz für alle – trotz Feiertag

Angesichts der berühmt-berüchtigten „sächsischen Zustände“ würde wohl niemand bestreiten, dass es in Sachsen besonders viel Bedarf fürs Büßen und Beten gibt. Ob dafür allerdings ein einziger Feiertag ausreicht, muss bezweifelt werden.

Wie dem auch sei, am 20. November 2023 begeht Sachsen mit dem Buß- und Bettag einen offiziellen Feiertag – als einziges Bundesland überhaupt. Derartige regionale Feiertage verunmöglichen leider vor Ort die Zustellung der gedruckten taz.

Die (Er-)lösung: taz digital und kostenlos

Während also in Sachsen an diesem Tag die Arbeit nieder gelegt wird, ist im Rest der Republik ein ganz normaler taz-Tag – und wir finden, dass trotzdem alle unsere Abonnent:innen an diesem Tag Zugang zum aktuellen taz-Journalismus bekommen sollten. Deshalb gibt es, zur Feier des Tages, unsere Digital-taz für Sie – und das kostenlos.

Mit der digitalen taz-Ausgabe können Sie sich vom Feiertag frei nehmen und wie gewohnt Ihre Lieblingszeitung lesen. Halleluja!

Folgen Sie dafür einfach dem Link zum Demo-Portal unseres ePapers. Sie benötigen keinerlei Abo-Zugangsdaten:

➡ Zum Download-Portal

Die taz-Ausgabe vom 20.11. ist dort ab etwa 21 Uhr des Vorabends verfügbar und bereits voreingestellt. Sie benötigen keinerlei Abo-Zugangsdaten, sie müssen lediglich auf [laden] klicken und das PDF der Ausgabe lädt sich auf Ihr Gerät herunter.

Geben Sie das PDF gerne auch in Ihrem Familien- und Bekanntenkreis weiter.

Amen.