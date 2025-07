Zwischen Livestream und Straßenfest Praktikum im Marketing der taz

taz Jobs | Die taz-Abteilung Marketing, Kommunikation & Kreation plant diverse Werbestrategien für den Verlag der taz, tüftelt stets an neuen Marketingideen und setzt diese um. Wir suchen mehrere Praktikant:innen ab März 2026!

In deinem Praktikum planst und organisierst du mit uns gemeinsam Messeauftritte und Veranstaltungen, bewirbst hauseigene Veranstaltungen auf unserer Website und über unsere Social-Media-Kanäle und arbeitest an vielfältigsten werblichen Projekten in einem super Team in Berlin Kreuzberg.

Was du mitbringen solltest

Wichtig ist uns, dass du Interesse an Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mitbringst, dich gern in neue Sachverhalte einarbeitest, teamfähig und organisiert arbeitest. Grundkompetenzen im Social Media-Bereich und Kenntnisse über die übliche Bürosoftware sind auch hilfreich.

Du bist Bachelor-Student:in oder möchtest als Master-Student:in ein Pflichtpraktikum absolvieren? Du studierst in den Bereichen Medien, Kommunikation, Marketing oder Geisteswissenschaften? Du absolvierst eine Berufsausbildung, zu der ein Praktikum bei uns passt? Dann bewirb dich jetzt!

Was wir dir bieten

Wir sind ein engagiertes Team (inkl. Bürohunden), bei dem du in viele Bereiche der Werbung mitgenommen wirst. Nebenbei bekommst du auch einen Einblick in die tägliche Arbeit der Redaktion und kannst im Rahmen der taz Akademie an redaktionellen Fortbildungskursen für den taz-Nachwuchs teilnehmen.

Als Praktikumsvergütung erhältst Du monatlich 350 Euro. Außerdem ein taz-Abo, Mitarbeiter:innenrabatte im taz Shop und das wahrscheinlich beste (und subventionierte!) Kantinenessen der Welt – in unserer taz Kantine.

Wir vergeben derzeit Praktikumsplätze für folgende Zeiträume:

🐾 30.03.-21.06.26

🐾 04.05.-02.08.26

🐾 20.07.-25.10.26

🐾 03.08.-08.11.26

Bewerbungen für andere Praktikumszeiträume können aktuell nicht bearbeitet werden.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung

Bitte füge ein Motivationsschreiben bei, in dem wir schon mehr über dich und Dein Interesse an einem Praktikum bei uns erfahren, sowie einen Lebenslauf.

🐾 Schreibe uns an: werbeprakti@taz.de

🐾 Einsendeschluss: 13.07.25