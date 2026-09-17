taz zahl ich im August 2026 Solidarisch durch den August

taz zahl ich | Während viele im August unterwegs waren, blieb die Solidarität mit der taz verlässlich. Unsere Gemeinschaft zählt inzwischen mehr als 51.700 regelmäßige Unterstützer:innen, die Einnahmen erreichten den zweithöchsten Monatswert des Jahres.

Im August haben sich 543 Menschen für eine freiwillige Unterstützung angemeldet. Abzüglich der 302 gekündigten Beiträge wächst unsere Solidargemeinschaft zum Ende des Monats um 241 Mitglieder "netto" auf 51.707 regelmäßige Unterstützer:innen. Damit liegt der August beim Community-Zuwachs unter dem bisherigen Jahresdurchschnitt – typisch für die etwas trägen Sommermonate.

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Die Einnahmen im August trösten über den Rückgang hinweg: Mit Gesamterlösen von 364.541 Euro schloss der vergangene Monat mit dem zweitbesten Ergebnis des laufenden Jahres ab, übertroffen nur vom Super-Februar (365.766 Euro). 341.050 Euro stammen aus regelmäßigen Zahlungen, 23.491 Euro aus spontanen Einmalzahlungen.

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Ein Beitrag, doppelte Wirkung: taz zahl ich kooperiert mit der Spendenkampagne „Alles beginnt im Zentrum“, die von der MONOM-Stiftung initiiert wurde um linke Kultur-, Jugend- und Begegnungsorte finanziell zu unterstützen. Über einen solidarischen Fonds erhalten soziokulturelle Zentren bei rechten Angriffen, politischem Druck oder gestrichenen Fördergeldern schnell Unterstützung.

Noch bis zum 30. September fließen 50 Prozent des ersten Beitrags jeder neuen Anmeldung bei taz zahl ich an die Kampagne, die linke, selbstverwaltete Orte unterstützt und sich für den Erhalt von Freiräumen einsetzt. Wenn Sie noch kein Mitglied in unserer Solidargemeinschaft sind, ist jetzt also der ideale Zeitpunkt: Hier können Sie mitmachen und mit Ihrem Beitrag zu taz zahl ich linke Freiräume unterstützen.

Danke an alle, die uns lesen, uns unterstützen und sich für eine offene Gesellschaft engagieren. Ihr Beitrag ermöglicht unsere Unabhängigkeit und beweist, dass unsere Idee des solidarischen Bezahlens ein zukunftsfähiges Finanzierungsmodell für die taz ist.