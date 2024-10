taz talk mit Fania Oz-Salzberger: Ein Appell pro Frieden

Der gesamten taz Talk von Lisa Schneider mit Fania Oz-Salzgerber kann als Videoaufzeichnung im Netz angesehen werden. Ein weiterer taz Talk startet am Montag, 7.10.24, um 19 Uhr in der taz Kantine. Dann redet taz-Redakteur Konstanin Nowottny mit dem dem palästinensischen Aktivisten Hamza Howidy und dem Nahost-Wissenschaftler Tom Khaled Würdemann über Wendepunkte im Nahen Osten. Die Diskussion kann live vor Ort oder per Stream im Internet verfolgt werden.