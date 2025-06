taz Queer Talk Jahrbuch Sexualitäten 2025

Das „Jahrbuch Sexualitäten” ist ein jährlich erscheinendes Periodikum, das Fragen des Sexuellen in einem weiten Sinne thematisiert – unter anderem in den Bereichen des Gesellschaftlichen, Politischen, Kulturellen, Historischen und Juristischen, in der Medizin und den Naturwissenschaften, in Religion, Pädagogik und Psychologie. In diesem Jahr erscheint seine 10. Ausgabe - ein kleines Jubiläum für dieses weltweit gelesene, interdisziplinär sich verstehende Kompendium. Das Buch erscheint im Wallstein-Verlag, Göttingen.

Wann: Fr, 18.07.25, 19:00 Uhr Einlass: 18:30 Uhr Wo: taz Kantine und hier im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos.

Ermöglicht durch die Initiative Queer Nations, garantiert linienuntreu, ideologiefern und lebensfrisch, diskursstark und sanftmütig zugleich. Motto: Mainstream ist uns fremd, wir machen uns unsere eigenen Köpfe!

Eine Veranstaltung mit:

🐾 Gustav Peter Wöhler, Seyran Ates, Emily Lau, Stephan Wackwitz, Dirk Sander, Philipp Gessler und Autor:innen des neuen, 10. Jahrbuch Sexualitäten.

🐾Moderiert von: Jan Feddersen (Queer Nations-Vorstand) und Rainer Nicolaysen (Universität Hamburg), Mitherausgeber des „Jahrbuch Sexualitäten“.

Ein taz Queer Talk in freundlicher Kooperation mit der Initiative Queer Nations.

