Am Mittwoch vor einer Woche lief die Sache am Ende mal wieder glatt. Im Landtag von Sachsen-Anhalt war die Wahl der Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums angesetzt. Ein vierköpfiges Gremium, das den Verfassungsschutz des Landes kontrolliert. Dann passierte Ungewöhnliches. Im ersten Wahlgang gab das fünfköpfige BSW seinem Kandidaten Thomas Schulze genau null Stimmen. Dafür erhielten die zwei AfD-Kandidaten 44 Stimmen – 5 mehr als die AfD-Fraktion Mandate hat. Im zweiten Wahlgang erhielt Schulze dann die Stimmen der AfD – und war auch gewählt. Eine abgesprochene Wahl, offensichtlich.

Nun kontrollieren neben einem CDU-Abgeordneten nur Vertreter der AfD und des BSW den Verfassungsschutz. Ausgerechnet. Schließlich stufte der Geheimdienst die AfD als gesichert rechtsextrem ein und gilt das BSW als Russland zugeneigt. Vor allem aber zeigte der Vorgang: Die Absprachen von AfD und BSW funktionieren bestens. Was ein Vorzeichen für den 8. Dezember sein könnte – den Tag, an dem sich AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt zum ersten Ministerpräsidenten seiner Partei wählen lassen will.

Erst kürzlich erklärte Siegmund in einem Video, er werde an dem Tag, eine Woche früher als zunächst geplant, in einer Sondersitzung des Landtags als Ministerpräsident Sachsen-Anhalt antreten. Und er gehe von seiner Wahl im ersten Wahlgang aus. Dafür allerdings fehlen ihm weiterhin 3 Stimmen. Von wem die kommen, bleibt weiter unklar.

In der AfD wird dafür weiterhin Richtung CDU geschielt. Auch weil die BSW-Spitze um Fraktionschef Thomas Schulze, seine Vize Claudia Wittig und den Landesvorsitzenden John Lucas Dittrich fortwährend beteuert, sich bei der Wahl zu enthalten. Was Siegmund spätestens im dritten Wahlgang dennoch helfen könnte, sofern es noch eine weitere Enthaltung gibt. Denn dann reicht eine einfache Mehrheit. Zudem postuliert das BSW, keine Koalition mit der AfD einzugehen, die Partei auch nicht zu tolerieren – und setzt weiter auf ihre Idee eines überparteilichen Ministerpräsidenten.

„Mögliche Schnittmengen bei parlamentarischen Anträgen“

Aber sicher sein kann man sich beim BSW nicht – wie nicht nur ihr Deal mit der AfD bei der Wahl zum Kontrollgremium zeigt. Und dies auch, weil BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht den Landesverband und dessen „Magdeburger Weg“ offenbar als Faustpfand fürs Überleben ihrer Partei einsetzt.

Wiederholt hatte sich Wagenknecht, die heute eigentlich nur noch Chefin der Grundwertekommission ihrer Partei ist, für diesen Weg starkgemacht. Nach der Sachsen-Anhalt-Wahl hatte sie sich sogar direkt mit AfD-Bundeschef Tino Chrupalla getroffen. Das bestätigte ein BSW-Sprecher der taz. Besprochen worden sei der BSW-Vorschlag eines überparteilichen Ministerpräsidenten und „mögliche Schnittmengen bei parlamentarischen Anträgen“. Weiter ins Detail ging der Sprecher nicht.

Das BSW stellt dieser Kurs dagegen längst vor eine Zerreißprobe. Deutlich hatten sich zuletzt auch Parteimitgründer und Vorstandsmitglieder wie Christian Leye oder Sevim Dağdelen dagegen ausgesprochen. Leye warf der AfD „rassistischen Müll“ vor, die Partei sei ein „politischer Gegner“. „Es ist nicht lange her, da war das im BSW klar.“ Auf dem BSW-Bundesparteitag an diesem Freitag und Samstag in Dresden könnte der Richtungsstreit nun eskalieren.

In Sachsen-Anhalt ist der BSW-Kurs dagegen längst klar. Nach der Landtagswahl am 6. September hatte die AfD alle Fraktionen zu Gesprächen geladen. Einzig das BSW nahm die Einladung an. Mindestens drei Gespräche sollen seitdem erfolgt sein, alle vertraulich. Auf AfD-Seite sollen nur Siegmund und Tobias Rausch angerückt sein, teils auch mit Sprecher Patrick Harr und Justiziar Laurens Nothdurft. Sie sollen dabei auch auf schriftliche Vereinbarungen gedrängt haben. Ihnen gegenüber vom BSW: Claudia Wittig, John Lucas Dittrich und Thomas Schulze.

Und nur mit Wagenknecht

Das BSW-Trio stimme sich dabei eng mit Sahra Wagenknecht ab, heißt es aus der Partei. Und nur mit ihr. Der Rest des Bundesvorstands soll über die Gespräche kaum bis gar nicht informiert worden sein, was dort schon länger für Unmut sorgt – aber auch machtlos hingenommen wird. Der BSW-Sprecher dagegen beteuert, dass „selbstverständlich ein enger und regelmäßiger Austausch zwischen der BSW-Fraktion in Sachsen-Anhalt mit dem Präsidium und Parteivorstand stattfindet“.

Und die Absprachen in Magdeburg funktionieren. AfD-Mann Siegmund sagte zuletzt, es gebe nur eine Fraktion im Landtag, „mit der wir konstruktiv, gut zusammenarbeiten“: das BSW. Im Landtag wurde das sichtbar. Zuerst, als dort AfD-Mann Tobias Rausch auch mit BSW-Stimmen zum Landtagspräsidenten gewählt wurde, zum ersten für die AfD bundesweit, und die BSW-Abgeordneten freudestrahlend gratulieren. Auch der AfD-Radikale Hans-Thomas Tillschneider erhielt bei der Wahl zum Vizepräsidenten Stimmen außerhalb seiner Fraktion. BSW und CDU beschuldigen sich gegenseitig, ihn gewählt zu haben. Das BSW feiert seine vermeintliche Standfestigkeit: Rausch sei wählbar gewesen, Tillschneider hingegen nicht.

Wie vertraut AfD und BSW sind, wurde kurz darauf bei einem gemeinsamen Dinner in Magdeburg offenbar, auf Einladung ausgerechnet des rechtsextremen Magazins Compact. Duzend und sich zuprostend saßen dort beide Fraktionen zusammen. BSW-Mann Schulze versprach der AfD, ein „ehrlicher Partner zu sein“. Er sei „froh, dass wir das mit euch zusammen machen werden“. Und Claudia Wittig erinnerte die AfD daran, dass sie Geschichte schreiben wolle: „Packen wir es an.“

Das Vertrauen zahlt sich aus. Wenig später erhielt AfD-Politiker Wittig den Vorsitz im Bildungsausschuss, der seiner Partei aufgrund ihrer geringen Mandatszahl gar nicht zusteht. Beide Fraktionen beriefen gemeinsam eine Sondersitzung ein, forderten ein Ende der Ukrainehilfen und verschafften weiteren Anträgen eine Mehrheit, gegen die CDU, SPD und Linke nicht mehr ankommen.

BSW-Gründerin Wagenknecht gefällt das. Man habe die „Brandmauer-Idiotie beendet“, erklärte sie erfreut nach der Rausch-Wahl und dem gemeinsamen Russlandantrag. Das kommt nicht von ungefähr: Schon im Juni hatte Wagenknecht die AfD-Bundesvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla brieflich zu gemeinsamen Wahlkampfauftritten eingeladen und neben Unterschieden vor allem Gemeinsamkeiten betont: die Ablehnung des „propagandistischen Staatsfunk“ oder „zu enge Meinungskorridore“. Die AfD ließ das zunächst an sich abtropfen. So schien es. Das jüngste Treffen von Wagenknecht und Chrupalla zeigt jedoch, dass es längst auch auf Bundesebene einen direkten Austausch gibt.

 Der AfD-Mann legt bereits wieder die Honigspur zum BSW aus.

Auch in Sachsen-Anhalt begannen die Annäherungsversuche früh. Schon im November 2024 erteilten dort die beiden BSW-Landeschefs Thomas Schulze und John Lucas Dittrich der Brandmauer zur AfD eine Absage. „Wenn von der AfD ein vernünftiger Antrag kommt – warum soll ich da nicht zustimmen?“, erklärte Dittrich. Und Schulze trat im Frühjahr 2025 auf einem BSW-Unterstützertreffen in Magdeburg gemeinsam mit dem früheren AfDler Robert Farle auf. Beide sollen sich auch privat getroffen haben. Der ehemalige DKP-Funktionär und Russlandverehrer Farle war jahrelang für die AfD Landtags- und Bundestagsabgeordneter, ehe er in Ungnade fiel und 2023 aus der Partei austrat. Beim BSW sei er nun gefeierter Gast gewesen, so schildern es mehrere frühere Mitglieder.

Andere im Landesverband störten sich dagegen an dem Auftritt und am weiteren Kurs der damaligen Doppelspitze, ihren selbstherrlichen Auftritten und dem Kaltstellen von Kritiker:innen. Vor dem Landesparteitag im November 2025 schaltete sich die Bundesspitze ein: Kurz vor dem Stichtag zur Festlegung des Delegiertenschlüssels nahm der Bundesvorstand per Eilbeschluss 130 neue Mitglieder in den Landesverband auf. Die meisten Delegierten gewannen die Kreisverbände im Norden und Westen hinzu, die hinter Dittrich und Schulze und ihrem AfD-Kurs stehen. Ihre Kri­ti­ke­r:in­nen in den Südverbänden hatten das Nachsehen.

Auf dem Parteitag folgte dann der Showdown. Einige Funktionäre wie Harald Koch, BSW-Kreischef in Mansfeld-Südharz und Ex-Linker, warnte, im Landesvorstand gebe es das Ziel, „eine Fraktion wählen zu lassen, die bereit ist, einen AfD-Ministerpräsidenten mitzuwählen“. Das sei für ihn „ein Skandal“. Koch und die anderen Kritiker unterlagen: Am Ende des Parteitags waren 5 von 8 Landesvorständen nicht mehr im Amt.

„Unfassbare Unverschämtheit“

Etwas mehr als ein halbes Jahr später, in diesem August, traten dann 21 einstige Funktionäre des Landesverbands, darunter Harald Koch, aus dem BSW aus. Zur Begründung verwiesen sie auf den autoritären Führungsstil der Parteispitze, auf Postengeschacher oder elitäre Mitgliederaufnahme zur Mehrheitsbeschaffung. Aber auch darauf: Es sei inzwischen „zu befürchten, dass diejenigen, welche das BSW wählen, letztendlich einen AfD-Ministerpräsidenten wählen“.

Zuvor hatte auch BSW-Frontfrau Claudia Wittig – formal nur Nummer 2 hinter Schulze, aber prominentestes Gesicht der Landespartei – die Nähe zur AfD gesucht. Bereits im Mai saß sie bei dem früheren CDU-Mann Alexander von Bismarck im Onlinetalk, der bei dem berüchtigten Potsdamer „Remigrations“-Treffen dabei war, ebenso wie AfD-Mann Ulrich Siegmund. Was der öffentlich-rechtliche Rundfunk so abliefere, sei eine „unfassbare Unverschämtheit“, bediente Wittig dort das „Lügenpresse“-Wording.

Wenig später war Wittig für eine Diskussion mit AfD-Mann Oliver Kirchner auf einem Compact-Sommerfest in Stößen angekündigt. Sie sagte kurzfristig ab, gab dem Magazin aber mehrere Interviews. Zwei Tage vor der Wahl saß sie doch noch mit Kirchner auf einem Podium: Auf einem „Friedensfest“ bei Magdeburg geißelten beide die „Kriegsparteien“. Auch mit Sachsens AfD-Chef Jörg Urban und dem AfD-Außenpolitiker Rainer Rothfuß diskutierte Wittig zuletzt öffentlich.

Die Hallenserin verteidigt dies mit ihrem Credo, man müsse mit allen reden. BSW-Aussteiger wie die frühere BSW-Landesvize Sylvia Winkelmann-Witkowsky sehen ein anderes Kalkül: Wittig mache alles, um aufzusteigen. „Und im Moment kann man als BSW‑Mitglied nur aufsteigen, wenn man mit der AfD kooperiert.“ Dabei sei das BSW doch angetreten, „eine Alternative zur AfD zu sein“. Mit dem aktuellen Weg werde die Partei dagegen „eine sehr kurze Laufzeit“ haben, glaubt Winkelmann-Witkowsky.

Zur Wahrheit gehört: Auch ein Teil der Ausgetretenen machte zuvor Lockerungsübungen Richtung AfD. So plauderte etwa der inzwischen ausgetretene BSW-Kreischef Florian Thomas im Januar dieses Jahres mit dem Brandenburger AfD-Mann Lars Hünich auf einer Bühne. Jener Hünich, der mal bekundete, die AfD werde „diesen Parteienstaat abschaffen“.

Lob für den BSW-Kurs

In der AfD in Sachsen-Anhalt gibt es dagegen Lob für den aktuellen BSW-Kurs. Noch vor ein paar Wochen fragte dort AfD-Polterer Oliver Kirchner, wie man fünf Jahre lang Politik machen solle „mit Leuten, die unter der Verwaltung von Mohamed Ali und diesem Halbitaliener stehen, der sagt, das sind alles Nazis“. Dieser Tage nun lobt ein anderer AfD-Abgeordneter, wie „zugänglich und zugeneigt“ das BSW sei. Zumindest ein, zwei Jahre werde man so mit der Partei gemeinsame Punkte abarbeiten können.

Im BSW ist darüber längst ein Richtungsstreit entbrannt, der nun auf dem Bundesparteitag auf die Bühne gelangt. Kri­ti­ke­r:in­nen des Magdeburger Kurses fordern per Antrag, neben Koalitionen mit der AfD auch „eine formelle oder faktische Tolerierung, eine Stützung einer AfD-geführten Regierung und auf Dauer angelegte Absprachen zur Zusammenarbeit“ auszuschließen. Wagenknechts Grundwertekommission lobt dagegen den Magdeburger Weg: Die AfD als „Nazi-Partei“ zu bezeichnen, sei „vollkommen realitätsfern“. Man müsse die gemeinsame Mehrheit „für sinnvolle Veränderungen“ nutzen.

Wie der Parteitag ausgeht, entscheidet auch über den Magdeburger Weg. Wagenknecht warb zuletzt für einen Kompromiss – den parteiinterne Kritiker nicht als solchen sehen. Bis zur Wahl von AfD-Mann Siegmund bleiben danach nur noch anderthalb Wochen.

Und der AfD-Mann legt bereits wieder die Honigspur zum BSW aus, zu einem Herzensanliegen der Wagenknecht-Partei. Er trete auch deshalb früher zur Wahl an, um noch dieses Jahr den Rundfunkstaatsvertrag kündigen zu können, erklärte Siegmund zuletzt. Eine Stellungnahme zu der Kündigung ließ die AfD zuletzt schon im Medienausschuss des Landtags abstimmen. Sie bekam eine Mehrheit. Dank BSW.