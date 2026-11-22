Noch bevor der Begriff „Weißwäsche“ in den 2010ern im Kunstbetrieb rege kursierte, tauchte er 2004 in Diskussionen um den schwerreichen Sammler Friedrich Christian Flick auf. Mit Werken bedeutender Ge­gen­warts­künst­le­r:inn­nen – z.B. Martin Kippenberger, Georg Baselitz, Bruce Nauman oder Pipilotti Rist – hatte Flick eine gewichtige private Kollektion aufgebaut, ihr Wert wurde 2008 auf 300 Millionen Euro geschätzt.

Als Flick mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vereinbarte, ihr jene Kunstsammlung als Dauerleihgabe im Berliner Museum für Gegenwartskunst im Hamburger Bahnhof zu überlassen, sogar den acht Millionen Euro teuren Umbau der für ihre Ausstellung vorgesehenen Rieckhallen zu zahlen, brach ein Sturm der Entrüstung los. Und Salomon Korn, damals Vizepräsident des Zentralrats der Juden, brachte in der F.A.Z. den entscheidenden Vorwurf: Flick betreibe mit der Leihgabe eine „Art moralischer Weißwäsche von Blutgeld“.

Denn der in der Oberpfalz geborene Flick stammte aus einer der reichsten deutschen Unternehmerdynastien, sein Großvater Friedrich Flick hatte ein Kohle- und Stahlimperium gegründet und während der Nazizeit durch den Einsatz von Zwangs­ar­bei­te­r:in­nen ein riesiges Vermögen gemacht. Als „deutsche Karriere“ beschreibt der Historiker Norbert Frei 2009 das Leben des Unternehmenspatriarchen und Großvaters Flick in einer wissenschaftlichen Untersuchung. Mit kaltem Durchsetzungswillen, Intelligenz, skrupellosem Geschick und Härte habe Unternehmensgründer Flick vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik systemübergreifend erfolgreich agieren können.

Bei den Nürnberger Industriellenprozessen wird er zwar 1947 zu einer Haftstrafe verurteilt, kann sie aber vorzeitig abbrechen. Als er 1972 stirbt, hinterlässt er seinem Sohn und den Enkeln einen Konzern mit 330 Unternehmen, rund 300.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von circa 18 Milliarden DM. Friedrich Christian „Mick“ Flick steigt 1975 mit einer hohen Abfindung aus dem Konzern aus, noch bevor der Name Flick in den 1980ern durch eine Spendenaffäre die Bonner Republik erschüttert: Aus den Unternehmenskassen waren Gelder an Politiker aller großen Parteien im Bundestag geflossen.

Jetset und Kunst

Derweil vergrößert Mick Flick als „privater Investor“ sein Vermögen, feiert mit dem Jetset und beginnt Anfang der 1990er Jahre, intensiv Kunst zu sammeln.

Lange äußert sich Friedrich Christian Flick nicht zur NS-Verstrickung seines Großvaters. 2001 erst gründet er die „F. C. Flick-Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz“ in Potsdam, später „Stiftung für Toleranz und Völkerverständigung“. Seine Flick-Collection kann er ab 2004 trotz des Weißwäsche-Vorwurfs im Berliner Museum ausstellen. Zeitgleich lässt er am Münchner Institut für Zeitgeschichte die NS-Verstrickung seiner Familie erforschen, 2005 spendet er fünf Millionen Euro an die Zwangsarbeiter-Stiftung.

Es war vielmehr ein Immobiliendebakel der Berliner Landespolitik rund um die Rieckhallen, weswegen Flick seine Kunstsammlung nach 17 Jahren aus Berlin wieder abzog. „Die Ablehnung, die mir entgegenschlug, hat mich sehr bedrückt“, sagte er einmal dazu in der Berliner Morgenpost. „Gleichzeitig hat mich diese Konfrontation zur Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte gezwungen.“

Am 20. November im Alter von 82 Jahren in Rosenheim ist Flick an den Folgen eines Sturzes gestorben.