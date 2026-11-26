Trotz der deutlichen Niederlage seiner Republikanischen Partei bei den US-Kongresswahlen vor wenigen Wochen hält US-Präsident Donald Trump weiter an seiner umstrittenen Zollpolitik fest. Nicht nur das, er will sie sogar noch ausweiten. Wie das Büro des US-Handelsbeauftragten am Mittwoch bekannt gegeben hatte, plant Washington damit, die Einfuhrzölle auf Importe aus 13 Ländern und aus der EU zu erhöhen. Grund dafür seien die unfairen Handelspraktiken, die diese Partner bisher angewendet hätten. Diese Praktiken hätten der US-Wirtschaft erheblichen Schaden zugefügt.

„Seit Jahrzehnten verfolgen viele unserer Handelspartner Industriestrategien, die darauf abzielen, den verarbeitenden Sektor gezielt zu fördern, Löhne und Arbeitsbedingungen zu unterdrücken, finanzielle oder sonstige Unterstützungen zu gewähren, Produktionsfaktoren aus nicht marktwirtschaftlichen Strukturen einzusetzen sowie weitere marktverzerrende Praktiken anzuwenden. All dies verschiebt die Handelsbilanz zu ihren Gunsten und untergräbt zugleich die industrielle Basis Amerikas“, heißt es in einer Stellungnahme des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer.

Die neuen Zollabgaben sollen bis zu 20 Prozent betragen. Greer verteidigte die Pläne für eine Erhöhung der Abgaben damit, dass der offene globale Welthandel sowie die Wirtschaftsstrategien vieler Länder die Arbeitsplätze im heimischen Industriesektor untergraben würde.

Für Produkte aus der EU soll die künftige Abgabenrate auf 15 Prozent ansteigen. Bei Importen aus China sollen es 20 Prozent mehr sein. Als Grundlage zur Erhebung dieser Zölle bezieht sich die US-Regierung auf ein Gesetz aus dem Jahr 1974, das es dem Handelsbeauftragten es ermöglicht, Zölle auf andere Länder zu erheben, weil diese sich nicht an die Spielregeln des internationalen Handels halten würden. Dieses Gesetz ist auch als „Section 301“ bekannt.

Demokraten wollen gegen Zölle vorgehen

Greer behauptete außerdem, die Regierung könne durch diese neuen Zölle „gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Amerikaner schaffen und einen neuen, nachhaltigeren Kurs für die Weltwirtschaft vorgeben“.

Die Demokraten hatten während des Wahlkampfs und auch danach immer wieder versprochen, gegen Trump Zollpolitik vorzugehen. Der Fraktionsführer im US-Repräsentantenhaus Hakeem Jeffries sage bereits im August, dass seine Partei versuchen werde, die Autorität über Zölle wieder an sich zu reißen, denn die Trump-Zölle „verteuern das Leben für die amerikanische Bevölkerung“.

Die demokratischen Abgeordneten E. Neal und Linda Sánchez erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme am Mittwoch, dass Demokraten nach der Übernahme im US-Kongress dem Vorhaben von Trump Einhalt gebieten werden. Trotz des deutlichen Wahlsiegs wird es Demokraten ohne Unterstützung von Republikanern allerdings kam gelingen, Gesetze zum Ende der Zollpolitik zu erlassen. Denn diese müssten sowohl die 60-Stimmen-Hürde im Senat als auch Trumps Vetorecht überwinden.

EU wehrt sich gegen Vorwürfe

Die EU hat die Vorwürfe aus Washington klar zurückgewiesen. Die europäischen Nationen seien nicht für das weltweite Überangebot an Industriegütern verantwortlich.

Die EU-Kommission will die Ergebnisse der Section-301-Untersuchung prüfen. „Gleichzeitig weisen wir die Annahme, dass Europa eine Quelle struktureller Überkapazitäten sei, entschieden zurück“, erklärte Olof Gill, stellvertretender Chefsprecher der Kommission, gegenüber Politico EU.

Bis die neuen Zölle in Kraft treten, werden noch Monate vergehen. Erst im Februar dieses Jahres entschied der Supreme Court, dass Trumps Pläne für weltweite Zölle nicht rechtmäßig seien. Mit Section 301 hat die US-Regierung jetzt einen erneuten Versuch gestartet.