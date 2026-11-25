ap/rtr | Die US-Regierung bereitet neue Zölle gegen China, die Europäische Union und 14 weitere Volkswirtschaften vor. Damit will Präsident Donald Trump Einfuhrabgaben ersetzen, die der Oberste Gerichtshof gekippt hatte, wie die Nachrichtenagentur AP aus informierten Kreisen erfuhr. Die US-Handelsbehörde (USTR) werde in den kommenden Tagen die Ergebnisse einer monatelangen Untersuchung zu staatlichen Industriesubventionen veröffentlichen. Der genaue Zeitpunkt könne sich allerdings noch ändern, hieß es.

Das Weiße Haus und die USTR reagierten zunächst nicht auf Anfragen zu einer Stellungnahme. Zuvor hatten am Dienstag bereits die Nachrichtenagentur Bloomberg und das Wall Street Journal über die Pläne berichtet.

Die Furcht vor neuen US-Zöllen und ‌ein abflauender Hype um ‌künstliche Intelligenz (KI) haben die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch auf Talfahrt geschickt. Das Wiederaufleben des Zollthemas sei von den Anlegern mit einem „kollektiven Aufstöhnen aufgenommen“ worden, sagte Chris Weston, Analysechef der Pepperstone Group. Händler seien angesichts der Schlagzeilen zögerlich, größeres ‌Kapital zu binden.

Die japanische Börse in Tokio hat schwächer tendiert, wobei der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,8 Prozent auf 56.998,83 Punkte nachgab und der breiter gefasste Topix 0,7 Prozent niedriger bei 3.738,02 Zählern notierte. Auch in China ging es abwärts: Die Börse Schanghai verlor 1,0 Prozent auf 3.512,66 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen fiel um 1,0 Prozent auf 3.925,57 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans büßte 2,3 Prozent ein. In Japan drückten zudem heimische Inflationsdaten auf die Stimmung und machten zinssensible Werte zu Verlierern.