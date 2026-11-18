E s soll kein Spektakel werden, und dennoch planen die Zapatistas mal wieder eine spektakuläre Aktion. Anfang Dezember wollen sich die indigenen Re­bel­l*in­nen aus dem südmexikanischen Bundesstaat Chiapas auf den Weg machen, um Angehörige von Verschwundenen zu treffen. Schon seit August mobilisiert die EZLN, das Zapatistische Heer zur Nationalen Befreiung, zu diesen gemeinsamen Gesprächen mit Menschen, deren Liebste verschwunden sind, sprich: die von Kriminellen oder Sicherheitskräften verschleppt wurden und nie wieder aufgetaucht sind.

Die Zapatisten bitten die Angehörigen, mit ihnen zu reden. Die „buscadoras“, die Suchenden, seien die „wichtigste, konsequenteste, würdigste und heldenhafteste Bewegung in Mexiko und Zentralamerika“, schreiben sie.

Wie immer ein bisschen viel Pathos, aber im Kern haben die Indigenen recht. Es gibt in Mexiko derzeit keine Basisbewegung, die so unerschütterlich an ihren Zielen festhält wie die der Angehörigen, in denen vor allem Frauen aktiv sind. Sie fordern, dass das Verschwinden ihrer Brüder, Söhne, Töchter oder Männer aufgeklärt wird und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Und sie geben nicht auf. Trotz der Demütigungen, die sie von staatlichen Ver­tre­te­r*in­nen erfahren. Trotz des Terrors, dem sie von Kriminellen ausgesetzt sind.

Wie keine andere Bewegung haben sie es im letzten Jahrzehnt geschafft, sich aus eigener Kraft heraus Gehör zu verschaffen. Mit ihrer Aktion während der Fußballweltmeisterschaft der Männer sorgten sie dafür, dass die über 136.000 Verschwundenen auch international wahrgenommen wurden. Doch während täglich weiterhin Menschen verschleppt werden, gibt sich die linke Präsidentin Claudia Sheinbaum alle Mühe, das Verbrechen herunterzuspielen. Ihre Regierung relativiert die Zahlen der Opfer, die Angehörigen wenden sich indes vermehrt von ihr ab.

Gespräche in kleiner Runde

So gesehen ist es naheliegend, dass die Zapatistas gerade auf diese Bewegung zugehen. Schließlich setzt die EZLN auf das Sichorganisieren jenseits traditioneller, etablierter Machtstrukturen und stand Sheinbaums Morena-Partei schon immer ablehnend gegenüber. In ein paar Wochen werden nun also 1.530 „Männer, Frauen, Andere, Jungen, Mädchen“ nach Mexiko-Stadt und an weitere Orte reisen und in kleiner Runde von jeweils fünf Ver­tre­te­r*in­nen mit den Angehörigen Gespräche führen. Ein großes Spektakel, ein großes öffentliches Treffen lehnen sie bewusst ab: „Wir wollen keinen Trubel oder Quatsch machen, sondern ihre Worte hören.“

Dass einige Buscadoras dennoch ein großes Meeting mit Angehörigengruppen im Zentrum der Hauptstadt planten, hat zu etwas Ärger geführt. Der ehemalige EZLN-Sprecher Subcomandante Marcos, der jetzt in der zweiten Reihe unter dem Namen „El Capitán“ immer noch wichtig tut, hat diese Gruppen in mehreren Kommuniqués rüde sektiererisch angegriffen. Nachdem er sich vergangene Woche entschuldigt hatte, haben sich die Wogen wohl wieder geglättet.

Ärgerlich ist die Sache trotzdem. Die vielen Texte, die in letzter Zeit mit einem Piraten-Totenkopf von „Capitán Insurgente Marcos“ unterzeichnet wurden, verweisen jedenfalls darauf, dass Marcos wieder oder weiterhin eine zentrale Rolle in der indigenen Organisation spielt. Dabei hatten die EZLN und er selbst einst verkündet, dass er als schillernde Figur in den Hintergrund treten werde.

Nun gut, natürlich schafft es der Kapitän auch immer wieder, mit seinen teils literarischen Texten die so notwendigen Verbindungen zwischen den Welten zu knüpfen. Die anstehende „Reise für das Leben – Kapitel Mexiko“, wie die Zapatistas ihre Mobilisierung nennen, wird ohnehin von seinem indigenen Nachfolger Subcomandante Insurgente Moíses geleitet. Neben den Gesprächen soll es auch öffentliche Aktionen wie eine Demonstration in Mexiko-Stadt geben.

Vorab ließen die Re­bel­l*in­nen schon mal wissen, wie sie mit Presseanfragen umzugehen gedenken. „Versucht, eine Verschwundene oder einen Verschwundenen zu interviewen. Das sind die Interviews, die sich lohnen“, schreiben sie in einem Kommuniqué. Die Kol­le­g*in­nen sollten sich daran halten.