taz: Herr Meister, was ist das Besondere an der Chameleon Jazz-Bar im Bremer Viertel?

Philipp Meister: Gegründet wurde sie vor sieben Jahren von Chris Barfly, davor war es unter anderem mal ein Swingerclub. Es ist keine Saufhalle, riecht aber auch nicht nach Schickimicki. Es ist einfach eine Konzeptbar, in der du merkst, dass da eine Persönlichkeit hintersteht, die sich das lange überlegt hat. Leider ist Chris Barfly dieses Jahr gestorben.

Bild: privat Im Interview: Philipp Meister 29, arbeitet als Barkeeper in verschiedenen Bremer Kneipen und studiert Politikmanagment an der Bremer Hochschule.

taz: Und Sie eröffnen die Bar nun wieder.

Meister: Wir wollen den Laden jetzt als Team in seinem Sinne weiterführen. Ich werde jeden Tag im Viertel angesprochen, wann es wieder losgeht. Da merkt man einfach, das es ein Ort ist, der nicht so leicht ersetzbar ist.

taz Was erwartet die Gäste zur Neueröffnung?

Meister: Feinster Jazz von Bremer Legenden und eine Party. Es kommen auch viele Leute, die den Laden in den letzten Jahren begleitet haben. Es wird Livemusik geben, aber die Acts werden wir erst noch verkünden. Unser Wunsch ist, dass wir Jazz-Session-artig das neue Kapitel des Chameleons beginnen.

Wiedereröffnungsfeier Chameleon Jazz-Bar, 27.11., 18 Uhr, Humboldtstraße 156, Bremen. Eintritt frei

taz: Wie kam es dazu, dass Sie die Bar nach Chris Barflys Tod übernommen haben?

Meister Meine beiden besten Freunde sind während Corona ins Chameleon gewechselt. Ich war immer bei deren Schichten und da saß der grummelige Barfly am Tresen. Da haben wir uns angefreundet. Jedes Mal, wenn ich da war, hat er mich erst mal gefragt, ob ich eine Backpfeife will und was ich Streuner da schon wieder zu suchen habe. Uns hat so ein starkes Vertrauen zusammengeschweißt. Er wollte immer, dass ich für ihn arbeite, aber ich hatte zunächst Angst, dass ich nicht in den Vibe des Ladens passe. Mit den Jahren ist es aber der Ort geworden, wo ich am liebsten hingegangen bin.

 Als ich gelernt habe, wie Jazz funktioniert, wie Mu­si­ke­r*in­nen ihre eigene Geschichte oder Interpretation live entwickeln, habe ich nach und nach eine Begeisterung empfunden, die nicht von Anfang an da war

taz: Und dann?

Meister: Dann hat Chris Barfly Lungenkrebs bekommen und das Team hat sich gefragt, wie es weitergeht. Chris hat die Überlegung lange weggeschoben, aber als seine Situation deutlicher wurde hat er im Krankenhaus gesagt, er wünscht sich, dass ich das mache. Er hat gesagt: Wenn Philipp den Laden macht, wird er so kommunistisch, aber soll er mal machen.

taz: Und wie halten Sie es mit dem Jazz so?

Meister: Ich bin über das Chamelon zum Jazz gekommen. Als ich gelernt habe, wie Jazz funktioniert, wie Mu­si­ke­r*in­nen ihre eigene Geschichte oder Interpretation live entwickeln, habe ich nach und nach eine Begeisterung empfunden, die nicht von Anfang an da war.

taz: Soll das Konzept wie bisher weitergeführt werden?

Meister: Das Konzept wird in Chris Barflys Sinne weitergeführt. Wir geben alles, um die Besonderheit des Chameleons zu erhalten. Wir versuchen Altes in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Ich bin mir aber sicher, dass wir auch schon ein, zwei kleine Entscheidungen getroffen haben, bei denen Chris sich schütteln würde. Ein paar Sachen haben wir auf die Karte gepackt, die er nicht so gerne gehabt hätte, vielleicht würde er auch die neuen Fliesen in den Bädern nicht mögen. Aber die Gäste werden den Laden wiedererkennen. Es bleibt eine Jazzbar, die alten Musiker werden wiederkehren, das Team wird das Gleiche sein und ist in alle Prozesse mit eingebunden.

taz: Klappt das?

Meister: Wir treffen momentan alle Entscheidungen zusammen und wenn wir uns nicht einig werden entscheide ich, aber das ist bisher nicht passiert.