Das höchste Windrad der Welt wurde erst kürzlich in Schipkau-Klettwitz in der brandenburgischen Lausitz auf einem Gittermast in Betrieb genommen. Nun sind Nachfolgeprojekte in Planung – und sie sollen deutlich billiger werden als das Pionierprojekt, heißt es beim zuständigen Ingenieurunternehmen Gicon.

Mit 365 Metern ist die Lausitzer Anlage fast doppelt so hoch wie herkömmliche Windräder und damit nach dem Berliner Fernsehturm das zweithöchste Bauwerk Deutschlands. Mit einer Nabenhöhe von rund 300 Metern soll sie den stärkeren und stetigeren Wind der oberen Luftschichten erschließen und so in der Theorie mehr Strom liefern.

Das Projekt Riesenwindrad kostete rund 25 Millionen Euro und wurde von der Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) finanziert. Die bundeseigene Gesellschaft hatte das Konzept zum Start mit mehreren Vorteilen begründet: Erstens stoße man in Höhen vor, in denen man standortunabhängig gute Windverhältnisse habe. Zweitens lasse sich der Turm aufgrund seiner Teleskopbauweise ohne allzu große Kräne aufbauen – ein 150- bis 180-Meter-Kran reiche völlig aus. Zwar brauche es für den Aufbau mehr Arbeitskräfte als für klassische Anlagen, dafür werde aber Material gespart und man komme mit preisgünstigen Stahlqualitäten aus.

Die Firma Beventum, eine 100-Prozent-Tochter der Sprind, die das Projekt begleitet, argumentiert: Die Turmhöhe habe zur Folge, dass es „praktisch keine windschwachen Gebiete mehr“ gebe – also Regionen, in denen vergleichsweise wenig Wind weht. So böten sich zum Beispiel auch Industriegebiete als Standorte an.

Neue Höhenwindräder sollen 70 Prozent weniger kosten

Das Dresdner Ingenieurunternehmen Gicon hatte nach einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag bekommen, das Projekt zu realisieren. Auf Anfrage der taz versichert das Unternehmen, dass Nachfolger günstiger werden: Kosten in Höhe von 1,9 Millionen Euro pro Megawatt und damit Stromgestehungskosten – das sind die durchschnittlichen Kosten pro Kilowattstunde über die gesamte Lebensdauer einer Erzeugungsanlage hinweg – in Höhe von 5 bis 8 Cent je Kilowattstunde seien das Ziel. Das entspräche einer Kostenreduktion im Vergleich zur Pionieranlage von etwa 70 Prozent. Bessere Logistik und Bauabläufe sollen neue Projekte billiger machen, erklärt ein Sprecher von Gicon.

 Als Nächstes plant Gicon in der Lausitz einen Windpark mit bis zu fünf Höhenwindtürmen

Windgutachter vor Baubeginn rechneten mit einem Jahresertrag der Anlage von etwa 18 Millionen Kilowattstunden. Der gleiche Rotor auf einem klassischen Turm hätte nur 8 bis 12 Millionen gebracht. Nach Angaben der Ingenieurfirma ist der Turm auf leistungsstärkere Turbinen ausgelegt, womit sich der jährliche Stromertrag im Vergleich zum ersten Riesenwindrad verdoppeln bis verdreifachen ließe. Ob sich eine solche Maschinenleistung aber tatsächlich realisieren lässt, hängt von der Transportlogistik ab. Die Rotoren sind nämlich die gleichen, die auch auf jedem anderen Turm eingesetzt würden. Da sie stets zum Standort gebracht werden müssen, ist im Binnenland der Transport immer der Faktor, der die Dimensionen der Turbinen limitiert.

Als Nächstes plant Gicon in der Lausitz einen Windpark mit bis zu fünf Höhenwindtürmen. 100 weitere sollen ab 2030 folgen. Ziel der Sprind sei es, bis 2040 etwa 2.500 Höhenwindräder in Deutschland zu errichten, berichtet Gicon. Die Sprind selbst äußerte sich auf Anfrage nicht.

Potenzielle Standorte gebe es zuhauf, sagt ein Firmensprecher: „Allein in den bestehenden Windparks in Deutschland sehen wir ein Potenzial zur zusätzlichen Errichtung von rund 4.000 Höhenwindtürmen, ohne dass neue Flächen ausgewiesen werden müssen.“ Das Unternehmen führe schon Gespräche mit vielen Investoren; aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland gebe es Interesse.

Noch zurückhaltend äußert sich Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer des Maschinenbauverbandes VDMA Power Systems, zu dessen Mitgliedern auch Hersteller konventioneller Windkrafttürme zählen: „Ob sich das Konzept technisch und wirtschaftlich in der Serie bewährt, werden erst die Betriebserfahrungen der kommenden Jahre zeigen.“