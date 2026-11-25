Der Prozess zur Ausweisung von Windenergiegebieten in Berlin befindet sich in der nächsten Runde: Seit dem 9. November und noch bis zum 12. Dezember kann sich die Öffentlichkeit daran beteiligen – durch Hinweise und Einwendungen zu den vier Standorten, die im Auswahlverfahren des Senats übrig geblieben sind. An diesen gibt es teils massive Kritik, etwa durch den Naturschutzbund Nabu, aber auch durch den Bezirk Spandau.

Das Spandauer Bezirksamt hat vor Kurzem einen Aufruf an die BürgerInnen veröffentlicht: Sie sollten sich nach Möglichkeit im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung „einmischen“. Denn, so Bezirksbürgermeister Frank Bewig (CDU), die im Verfahren vorgesehenen Gatower Rieselfelder seien „ein Natur- und Erholungsparadies – kein Standort für Windräder“. Spandau sage „seit Jahren klar Nein“, was den Senat leider nicht von seinen Planungen abbringe. „Das werden wir nicht einfach hinnehmen“, sagt Bewig.

Der Berliner Nabu begrüßt zwar, dass der Senat die Zahl der geplanten Windenergiegebiete seit der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung vor anderthalb Jahren von acht auf vier halbiert hat. Imke Wardenburg, Teamleiterin Naturschutz beim Nabu, hält jedoch drei dieser Standorte weiterhin für problematisch: Neben der Fläche auf den Gatower Rieselfeldern sind das die Standorte „Blankenfelde/Arkenberge“ ganz im Norden von Pankow und „Krummendammer Heide“ in Köpenick – bei beiden handelt es sich um Waldflächen.

Nur den vierten Standort „Buchholz-Nord“, ebenfalls im Pankower Norden gelegen, hält der Verband „aus natur- und artenschutzfachlicher Sicht für vertretbar“. Schließlich handle es sich dabei um einen teilweise durch Gewerbe vorbelasteten Standort, in dessen unmittelbarer Nähe ohnehin schon Windkraftanlagen stünden.

Mehr Fläche als eigentlich nötig

Rechtlicher Hintergrund des Verfahrens ist das noch von der Ampelkoalition im Bund verabschiedete „Windenergieflächenbedarfsgesetz“. Es macht genaue Vorgaben, auf wie viel Prozent ihrer Fläche die Bundesländer vorrangig Windenergieanlagen genehmigen müssen. Für Flächenländer gilt im Schnitt ein Wert von 2 Prozent, bei den Stadtstaaten ist es deutlich weniger. Berlin muss nun seinen Flächennutzungsplan (FNP) anpassen, um diese Windenergiegebiete auszuweisen.

Tut es das nicht, löst das Bundesgesetz eine rechtliche Änderung aus, die dem Senat nicht genehm sein kann. Dann nämlich werden Windräder im gesamten Landesgebiet genehmigungsfähig und allgemeine Raumordnungsziele oder der FNP könnten nicht mehr dagegen ins Feld geführt werden. Weitreichende politische Steuerungsmöglichkeiten würden also entfallen. Will das Land etwa eine bestimmte Fläche für künftige Wohnbebauung freihalten, könnte es das einem Bauantrag für Windräder nicht mehr entgegenhalten. Dasselbe gälte für Waldflächen.

Der Nabu kritisiert auch, dass die jetzt vorgesehenen Standorte sich auf 310 Hektar addieren. Das ist deutlich mehr als die 0,25 Prozent (223 Hektar) Landesfläche, die Berlin bis Ende 2027 für Windenergie ausweisen muss. Zwar müssen es bis Ende 2032 noch 0,5 Prozent (446 Hektar) werden, aber der Senat handle in „vorauseilendem Gehorsam“, weil sich die Anforderungen noch verändern könnten, so der Verband.

Damit gemeint ist, dass Berlin laut Gesetz einen Großteil seines Flächenziels an ein anderes Bundesland auslagern kann – wenn das bereit ist, einen entsprechenden Staatsvertrag abzuschließen. Verhandlungen mit Brandenburg haben bislang zu keinem Ergebnis geführt, doch das könnte sich in der Zukunft ändern. Aufgegeben hat der Senat seine Bemühungen jedenfalls noch nicht.

Gewerbegebiete: Fehlanzeige

Eine weitere Frage taucht in diesem Zusammenhang immer wieder auf: Warum können die Windräder nicht in den Berliner Gewerbegebieten stehen, wo sie niemanden ästhetisch stören und keine empfindliche Natur in Mitleidenschaft gezogen wird?

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die für die Änderung des FNP zuständig ist, erklärt das so: Der in den auszuweisenden Gebieten gegebene Vorrang für Windenergie sei nicht gegeben, wenn dort auch gewerbliche Nutzungen zulässig sind. Auf den vorgeschriebenen Anteil an der Landesfläche ließen sich solche Gebiete darum nicht anrechnen. Zudem lägen die Gewerbegebiete oft auch „im bestehenden Siedlungsgefüge“ – was mit dem Mindestabstand von 750 Metern zu Wohngebieten kollidiert, den Berlin sich auferlegt hat.

Das rechtliche Dilemma könne der Nabu nachvollziehen, sagt Imke Wardenburg. Genau darum fordere man aber auch die Änderung der bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen. „Es kann doch nicht sein, dass dadurch Wälder und Schutzgebiete für die Windenergie in Anspruch genommen werden, während bereits vorbelastete Gewerbe- und Industrieflächen kaum berücksichtigt werden.“

 Dass ab 2028 tatsächlich Windkraftanlagen auf den dann möglicherweise ausgewiesenen Flächen entstehen, ist allerdings kein Automatismus

Bislang keine konkreten Planungen

Dass ab 2028 tatsächlich Windkraftanlagen auf den dann möglicherweise ausgewiesenen Flächen entstehen, ist allerdings kein Automatismus. Laut der Senatsverwaltung für Wirtschaft und Energie liegen aktuell keinerlei Genehmigungsanträge vor, und „auch darüber hinaus sind dem Senat keine Planungen bekannt“, so ein Sprecher. Aber Genehmigungsverfahren bleiben eben auch in den künftigen Windenergiegebieten kein Zuckerschlecken.

Dort werden nicht nur weiterhin die üblichen imissionsschutzrechtlichen Kriterien gelten. Die aktuell online ausliegende Planung enthält darüber hinaus lange Listen sehr spezifischer Maßnahmen, die bei jedem einzelnen Gebiet greifen sollen, um die negativen Folgen eines Windparks abzumildern.

So müssten interessierte Windenergiefirmen im Fall der Gatower Rieselfelder beispielsweise die Infrastruktur des Windparks so planen, dass Mindestabstände zu Oberflächengewässern eingehalten und Querungen vermieden werden, sie müssten wertvolle Einzelbäume im Gebiet erhalten, auf Freileitungen verzichten, Sichtbeziehungen berücksichtigen und sogar gewährleisten, dass bei Ereignissen wie der Grasmahd die Anlagen abgeschaltet werden.

Der Grund für Letzteres: Raubvögel wie der Schwarzmilan weisen dann durch aufgeschreckte Kleintiere und Ähnliches eine stärkere Jagdaktivität auf, was das Risiko einer Kollision mit den Rotorenblättern erhöht.