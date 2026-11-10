A ls Sarah das Zimmer betritt, blickt sie zuerst auf das Fenster, um sicherzugehen, dass Nach­ba­r:in­nen sie durch den Vorhang nicht erkennen können. Dann legt sie ihre schwarze Gesichtsmaske ab, die in den letzten Jahren zum festen Bestandteil der Verschleierung afghanischer Frauen geworden ist. „Tut mir leid für die Komplikationen“, sagt sie etwas schüchtern, noch bevor sie sich gesetzt hat.

Es ist ein spätsommerlicher Vormittag in Kabul. Es hat Tage gedauert, um das Treffen in dieser Wohnung zu organisieren. Ich telefonierte mehrmals mit Sarah, anfangs nur, um überhaupt eine Vertrauensbasis zu schaffen. Wir unterhielten uns auf Farsi, sie mit ihrem Herati, ich mit meinem Kabuler Akzent. Uhrzeiten und Adressen für ein Treffen wechselten mehrmals.

Sarah und ihr Mann kommen schließlich zusammen in einem Taxi, auf Umwegen, an den Checkpoints der Taliban vorbei. Sarah, die in Wirklichkeit anders heißt, ist 31 Jahre alt. Sie trägt eine schlichte Jacke, die Hände hält sie im Schoß gefaltet, und während sie spricht, wandert ihr Blick immer wieder durch die großen Räume des Hauses.

Aufnahmezusagen Afghanistan Bundesaufnahmeprogramm: Bundesweit aufgelegtes Programm für besonders gefährdete Personen aus Afghanistan (etwa Frauenrechtlerinnen, Journalisten, Justizangehörige). Ziel war die Erteilung einer Aufnahmezusage nach § 23 Abs. 2 AufenthG. Nach dem Regierungswechsel 2025/2026 wurden Verfahren weitgehend ausgesetzt oder neu bewertet. Menschenrechtsliste: Spezifische Auswahlliste der Bundesregierung zur Evakuierung und Aufnahme von akut bedrohten Menschenrechtsverteidiger:innen, Ak­ti­vis­t:in­nen und Kulturschaffenden. Die Erfassungs- und Prüfkriterien wurden über zivilgesellschaftliche Vorschlagslisten koordiniert, unterlagen zuletzt jedoch strengen formellen Hürden. Ortskräfteverfahren: Verfahren zur Aufnahme ehemaliger lokaler Angestellter deutscher Stellen (Bundeswehr, AA, GIZ) in Afghanistan sowie deren Kernfamilien (§ 22 AufenthG). Kernfrage ist die individuelle Gefährdungsanzeige aufgrund der früheren Zusammenarbeit mit Deutschland

Wer Sarah treffen will, muss verstehen, dass es in Kabul heute kaum noch sichere Orte gibt. Nicht, weil an jeder Ecke Bewaffnete stünden, sondern weil niemand weiß, wer zuhört. Der Nachbar, der Ladenbesitzer an der Ecke, der Wächter, der nachts vor der Moschee sitzt: Jeder von ihnen kann ein Informant der Taliban sein. „Früher hat man in Kabul den Nachbarn den Schlüssel gegeben, wenn man verreist ist“, sagt Sarah. „Heute gibt man ihnen nicht einmal mehr seinen Namen.“

Ihr Mann, nennen wir ihn Farid, sitzt neben ihr auf dem Sofa im türkischen Stil und schweigt die meiste Zeit. Er ist 33 Jahre jung und war früher als Zollarbeiter tätig. Früher – das war vor der Rückkehr der militant-islamistischen Taliban im August 2021. Wenn Farid etwas sagt, dann meist, um eine Jahreszahl oder einen Ortsnamen zu ergänzen. Es ist Sarahs Geschichte, das macht er deutlich. Aber es ist auch seine geworden. „Wir haben uns dummerweise auf Deutschland verlassen“, sagt er bedrückt.

Herat, wo alles begann

Sarah stammt aus Herat, der alten Kulturstadt nahe der iranischen Grenze. Vor dem Fall der vom Westen gestützten afghanischen Republik studierten Frauen dort an der Universität, arbeiteten in Behörden, gründeten Vereine.

Sarah begann nach ihrem Jurastudium, für verschiedene Nichtregierungsorganisationen zu arbeiten. Sie organisierte Workshops über islamisches Erbrecht und häusliche Gewalt, begleitete Frauen zu Gerichtsterminen und half Opfern von Zwangsehen. „Ich setzte mich für andere Frauen ein. Ich kämpfte für ihre Rechte, die ihnen auch der Islam gegeben hat, und stand für sie ein“, erzählt sie.

Diese Arbeit machte sie bekannt, in Herat und darüber hinaus. Genau das wurde ihr im August 2021 zum Verhängnis. Herat fiel am 12. August, drei Tage vor Kabul. Für Sarah und ihre Familie war klar: Ihr Leben würde sich von nun an gravierend verändern. „Die Taliban hatten Listen. Wir wussten nicht, wer darauf steht, aber wir wussten, dass wir es sein könnten“, sagt sie.

In den Monaten danach wurde aus der Aktivistin eine Gejagte. Bekannte berichteten Sarah von Taliban, die nach ihr gefragt hätten, mehrmals wechselte sie ihren Wohnort. Viele Frauen, so erzählt Sarah, seien verhaftet worden und erst nach Wochen wieder aufgetaucht. Über das, was ihnen in der Haft widerfahren sei, sprechen viele von ihnen bis heute nicht.

Hoffnung aus Deutschland

Im Oktober 2022 startete die damalige Ampel-Koalition das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan. Es richtete sich an Menschen, die wegen ihres Einsatzes für Menschenrechte, Demokratie oder Frauenrechte besonders gefährdet waren. Bis zu 1.000 Menschen pro Monat sollten so nach Deutschland kommen. Af­gha­n:in­nen konnten sich nicht selbst bewerben, sondern mussten von meldeberechtigten Organisationen vorgeschlagen werden. Die Auswahl übernahm ein Verfahren, an dem Auswärtiges Amt, Bundesinnenministerium und die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) beteiligt waren.

Sarah wurde von der GIZ vorgeschlagen. 2024 kam die Nachricht: Aufnahmezusage für sie und ihren Mann. „Ich habe die E-Mail mehrmals gelesen, dann habe ich geweint“, sagt sie und lacht kurz darüber. Weil Deutschland in Kabul keine Botschaft mehr betreibt, mussten alle Aufgenommenen für die weiteren Schritte nach Pakistan reisen: Sicherheitsinterviews, Gesundheitschecks, Visumsantrag in der deutschen Botschaft in Islamabad. Das Programm sah vor, dass die GIZ die Menschen dort in Gästehäusern unterbringt und versorgt, bis sie nach Deutschland ausfliegen können.

Im Frühjahr 2024 überquerten Sarah und Farid die afghanisch-pakistanische Grenze bei Torkham. Sie rechneten mit einigen Wochen in Islamabad. Es wurden 18 Monate.

Sarah beschreibt die Zeit in Pakistan als einen Zustand, für den sie kein Wort hat. Sie lebten in einem Gästehaus mit zahlreichen anderen Familien, alle mit deutscher Zusage, alle im Wartemodus. Das Interview bei der Botschaft fand statt, danach kam: nichts. Anfragen per E-Mail wurden mit Textbausteinen beantwortet. Es hieß immer wieder, dass das Verfahren bearbeitet werde. „Dieser Zustand hat uns zermürbt“, kommentiert ihr Mann Farid.

CDU bricht Versprechen

Gleichzeitig wurde Pakistan für Af­gha­n:in­nen immer gefährlicher. Seit Herbst 2023 treibt die Regierung in Islamabad die Ausweisung afghanischer Geflüchteter voran. Erst traf es Menschen ohne Papiere, dann wurden auch die Aufenthaltskarten vieler registrierter Flüchtlinge für ungültig erklärt. Die Polizei durchsuchte Wohnviertel, holte Menschen aus Wohnungen und Bussen. Auch Af­gha­n:in­nen mit deutscher Zusage wurden festgenommen, manche abgeschoben.

Nach pakistanischen Regierungsangaben sind seit September 2023 rund 2,4 Millionen Af­gha­n:in­nen zurückgekehrt oder abgeschoben worden. Die Vereinten Nationen sprechen für Pakistan und Iran zusammen von mehr als sechs Millionen. „Jedes Mal, wenn es an der Tür geklopft hat, haben wir gedacht, das ist die Polizei“, sagt Farid.

Dann kam der Regierungswechsel in Berlin. Die CDU hatte noch im Wahlkampf versprochen, die freiwilligen Aufnahmeprogramme zu beenden. Im Mai 2025 stoppte die neue schwarz-rote Koalition unter Friedrich Merz als eine ihrer ersten Amtshandlungen die Ausreisen tatsächlich. Tausende Af­gha­n:in­nen saßen in Pakistan fest, darunter Sarah und Farid.

Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) ließ prüfen, ob die Zusagen überhaupt bindend seien. Die Regierung argumentierte, es handle sich nicht um rechtlich bindende Verwaltungsakte, auf die man sich berufen könne. Dann kam auch der Tag der Abschiebung des Ehepaars: Ausgerechnet am Jahrestag der Rückkehr der Taliban, am 15. August 2025, erreichten sie voller Angst und Sorge Kabul.

Geld für die eigene Hinrichtung

Ende 2025 erhielt Sarah eine weitere Nachricht aus Deutschland. Sie kam im Auftrag des Bundesinnenministeriums. Darin wurde ihr angeboten, das Aufnahmeverfahren freiwillig zu verlassen. Im Gegenzug sollte sie Geld bekommen, dazu Transport und für drei Monate Unterkunft, Verpflegung und medizinische Versorgung in Afghanistan oder einem Drittstaat.

Alleinstehenden wurden laut der Initiative Kabul Luftbrücke, einer deutschen Hilfsorganisation, rund 6.500 Euro angeboten. Zwei Wochen blieben Sarah für die Entscheidung. Begründet wurde das Angebot mit einer Frist der pakistanischen Behörden zum Jahresende. Es sei „leider nicht garantiert, dass alle Verfahren rechtzeitig abgeschlossen werden können“, hieß es in dem Schreiben.

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Auch Sarah und Farid sollten mehrere tausend Euro bekommen. Sie lehnten ab. „Sie wollten, dass ich unterschreibe, dass ich freiwillig zurück zu den Taliban gehe“, sagt Sarah. „Für Geld. Als würde man jemandem ein Ticket für seine eigene Hinrichtung abkaufen.“ Nach Angaben des Innenministeriums nahmen von rund 660 Angeschriebenen bis Jahresende 167 das Angebot an. 358 lehnten ab, Sarah war eine von ihnen.

Wenige Wochen später kam die zweite Nachricht. Die Aufnahmezusage sei aufgehoben. Eine Begründung im Einzelfall habe es nicht gegeben, sagt Sarah. Nach einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Grünen vom Frühjahr 2026 wurde 783 von 928 Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch auf ihre Ausreise warteten, die Zusage endgültig entzogen. Häufigste Begründung: der „Wegfall des politischen Interesses“. Unter den Betroffenen waren auch alleinstehende Frauen und queere Menschen.

Folter, Festnahme, Verschleppung

Mit der Zusage endete auch der Schutz, den die Bundesregierung den Wartenden in Pakistan gewährt hatte. Eine Absprache mit Islamabad, Menschen im deutschen Verfahren nicht abzuschieben, galt nach Angaben des Auswärtigen Amts ab dem Jahreswechsel 2025/2026 nicht mehr. Im vergangenen Frühjahr standen pakistanische Polizisten vor dem Gästehaus. Sarah und Farid wurden in ein Abschiebelager gebracht und an der Grenze bei Torkham den Taliban übergeben.

„An der Grenze haben sie unsere Fingerabdrücke genommen, Fotos gemacht, nach unseren Telefonen gefragt“, erzählt Sarah. „Ich habe gewusst: Jetzt haben sie alles.“ Die Taliban registrieren Rückkehrer an den Grenzübergängen systematisch, inklusive biometrischer Daten. Für Menschen, die sich zuvor jahrelang versteckt haben, ist das, als würde man sie markieren.

Allgegenwärtig: Ein Sicherheitsbeamter der Taliban überprüft an einem Kontrollpunkt die Ausweispapiere eines Fahrers Foto: Siddiqullah Alizai/ap/dpa

Wie gefährlich die Rückkehr ist, wissen auch die Vereinten Nationen. Die UN-Mission in Afghanistan (UNAMA) dokumentiert seit Jahren Fälle, in denen Rückkehrer verhaftet, gefoltert oder verschleppt werden, besonders ehemalige Mitarbeitende der Republik, Jour­na­lis­t:in­nen und Aktivistinnen. Allein zwischen Juli und September 2026 zählte UNAMA 443 willkürliche Festnahmen durch die Sittenpolizei der Taliban, darunter mehr als 50 Fälle, in denen Frauen allein wegen Verstößen gegen die Kleidervorschriften festgehalten oder verwarnt wurden, die meisten in Herat, danach in Kabul.

Erst vor Kurzem, erzählt Sarah, hätten die Taliban in Kabul rund 20 Frauen festgenommen, weil ihnen deren Verschleierung nicht passte. Aus Herat, so sagt sie, würde sie regelmäßig Schlimmeres hören. Dort hätten die Taliban zuletzt auch eine Ärztin, die ihre Arbeit verrichten wollte, aufgegriffen und misshandelt. „Der Grund war wieder die Verschleierung. Sie fragen die Frauen sogar, warum sie es wagen würden, ihre Augen zu zeigen“, erzählt sie.

Auf der Flucht

Zurück in Afghanistan, konnte Sarah nicht nach Herat. Dort kennt man sie, die ehemalige Frauenrechtsaktivistin. Mit Unterstützung von Kabul Luftbrücke kamen sie und Farid in der Hauptstadt unter, in einem kleinen Hotel, das als Safe House diente. Mehrere Familien, die aus Pakistan abgeschoben worden waren, warteten dort auf ein Wunder aus Berlin.

Mittlerweile ist das kaum noch denkbar, denn den Taliban-Behörden scheint wenig bis gar nichts zu entgehen. Wer heute noch untertauchen will, benötigt private Wohnräume und ein verlässliches Kontaktnetzwerk, über das NGOs weiterhin verfügen.

Dann stürmten Taliban das Hotel. „Sie kamen in der Nacht, mit Gewehren“, sagt Sarah. „Sie haben jeden Pass fotografiert, jedes Handy durchsucht, unsere Namen aufgeschrieben, die Namen unserer Väter, woher wir kommen. Sie haben gefragt, warum wir in Pakistan waren und wer uns bezahlt.“

Verhaftet wurden sie in dieser Nacht nicht. Aber seitdem wissen die Taliban, wer sie sind und wo sie zuletzt waren. Am nächsten Tag verließen sie das Hotel. Seitdem wechseln sie alle paar Wochen den Ort.

Der diplomatische Siegeszug der Taliban

Wie es ist, so zu leben, beschreibt Sarah mit einer Szene aus ihrem Alltag. Sie verlasse kaum ihre Unterkunft, habe stets Angst und vertraue keinem Menschen. „Ich kenne hier niemanden. Kabul ist nicht meine Stadt und der Geheimdienst der Taliban ist sehr präsent. Wir sind total isoliert und warten weiterhin auf unsere Ausreise“, sagt sie.

Dass ausländische Jour­na­lis­t:in­nen sie treffen können, ist für Sarah kein Widerspruch. Im Gegenteil. „Mit euch sind sie freundlich“, sagt sie. „Ausländische Journalistinnen dürfen Fragen stellen, ausländische Frauen dürfen ohne Mahram durch die Stadt laufen. Die Taliban zeigen euch ihr schönstes Gesicht, weil sie Anerkennung wollen. Für uns haben sie ein anderes.“

Tatsächlich bemühen sich die Taliban seit Jahren, ihr Bild nach außen zu glätten, und haben damit Erfolg. Russland hat das Regime im Juli 2025 als erster Staat offiziell anerkannt. Andere Staaten haben Botschafter akzeptiert oder Vertretungen aufgewertet.

Und auch Deutschland redet längst mit den Islamisten. Das Bundesinnenministerium bestätigte Gespräche mit den Taliban über Abschiebungen, Beamte reisten dafür nach Kabul. Seit vergangenem Jahr arbeiten Vertreter der Taliban an der afghanischen Botschaft in Berlin und am Generalkonsulat in Bonn, offiziell, um Abschiebungen zu erleichtern. Seit August 2024 hat Deutschland mehrere Sammelabschiebungen nach Kabul durchgeführt, zuletzt erst vor wenigen Tagen.

Taliban vor der Tür

Für Sarah ist das ein Skandal. „Dieselbe Regierung, die mir eine Aufnahme versprochen hat, sitzt heute mit den Leuten an einem Tisch, vor denen ich mich verstecke“, sagt sie. „Was soll ich davon denken?“

Nach etwas mehr als einer Stunde steht Sarah auf. Farid hat schon zweimal auf die Uhr gesehen. Sie zieht den Tschador wieder über, prüft im Spiegel im Flur, ob kein Haar zu sehen ist. Dann geht das Paar.

Wenige Stunden später, am späten Nachmittag, stehen Taliban vor demselben Haus. Sie durchsuchen die Zimmer, fragen die Be­woh­ne­r:in­nen nach Besucher:innen, nach Fremden, nach Frauen, die nicht zur Familie gehören. Ob es Zufall war oder ob jemand etwas gemeldet hat, lässt sich nicht sagen. Die Gastgeber erzählen später, sie hätten behauptet, es habe keinen Besuch gegeben.

Schutzversprechen gebrochen

Aufgegeben hat Sarah trotzdem nicht. Gemeinsam mit der Kabul Luftbrücke und ihrem Anwalt Matthias Lehnert klagt sie gegen die Bundesrepublik Deutschland, damit sie und Farid doch noch einreisen dürfen. Sie sind nicht die Einzigen. Nach Angaben der Bundesregierung waren im Frühjahr 2026 fast 500 Verfahren vor Verwaltungsgerichten anhängig. Mehrfach entschieden Gerichte zugunsten der Kläger:innen. Im Juli 2026 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass pauschale Ablehnungen mit dem Willkürverbot unvereinbar sind. Jeder Fall muss einzeln geprüft werden.

Protest vor dem Auswärtigen Amt in Berlin am Weltflüchtlingstag 2025 – sie fordern Visaerteilung für gefährdete Af­gha­n:in­nen Foto: Florian Boillot

Die Bundesregierung reagierte auf ihre Weise. Im September verschickte das Auswärtige Amt an Betroffene neue Ablehnungen, nach Angaben der Kabul Luftbrücke in standardisierten E-Mails. Die Aufnahmeerklärungen, hieß es darin, „sollten weiterhin als ungültig und erloschen betrachtet werden“. Die Regierung spiele auf Zeit, hieß es daraufhin seitens der Anwälte der Betroffenen. Für Menschen wie Sarah ist Zeit das, was sie am wenigsten haben.

Dass Deutschland mit seinem Rückzug vom Aufnahmeprogramm nicht allein ist, macht die Sache für Sarah nicht besser. Auch die USA, die 2021 mehr als 120.000 Af­gha­n:in­nen aus Kabul evakuierten, wollen viele von ihnen wieder loswerden. Anfang November 2026 wurde bekannt, dass die Regierung von Donald Trump mindestens 150 Af­gha­n:in­nen aus Abschiebehaft in Louisiana über Pakistan nach Afghanistan abschieben will. 66 Abgeordnete des US-Kongresses protestierten in einem Brief. Eine Abschiebung nach Afghanistan, schrieben sie, sei „ein Todesurteil“. In Katar warten seit Jahren mehr als 1.000 weitere Af­gha­n:in­nen in einem US-Camp auf ihre Weiterreise, die vielleicht nie kommt.

Das Muster ist ähnlich, ob in Deutschland oder in den USA. Erst wird Schutz versprochen, dann wird gewartet, dann wird das Versprechen so lange verschoben, bis die Umstände es erledigen: Fristen, Abschiebungen, neue Regierungen. Pakistan, einst Zwischenstation, ist zur Falle geworden. Und am Ende profitieren die Taliban, mit denen inzwischen fast alle reden.

Auf die Frage, ob Sarah noch an Deutschland glaube, muss die lange überlegen. „Ich glaube an die Justiz“, sagt sie schließlich. „An die Politiker glaube ich nicht mehr. Aber ich habe ein Papier, auf dem steht, dass Deutschland mich schützen wollte. Deutschland hat nicht nur mir etwas versprochen. Es hat sich selbst etwas versprochen.“