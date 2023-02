Wichtiger Hinweis : 11 Uhr 11

Im Rheinland startet der Straßenkarneval. Die Polizei ist allein in Köln mit 2.000 Beamten im Einsatz. Alles Wichtige, was man dazu wissen muss.

BERLIN taz | Wie zu hören ist, startet zur Stunde in einigen Regionen vor allem im Rheinland der Straßenkarneval. In Köln wurden laut Agenturberichten bereits Touristen in Kostümen gesichtet. Auch die Polizei ist allein in Köln mit 2.000 Beamten im Einsatz.

Das ist lustig.

Kein Witz.