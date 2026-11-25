J eden Morgen, wenn Mazanik Aham, 25 Jahre alt, in ihrer notdürftigen Unterkunft in der tschadischen Wüste auf dem Boden aufwacht, fragt sie sich, ob sie ihren Mann heute wiedersehen wird. Ihre Erinnerung an ihn verblasse, sagt sie.

Es ist über ein Jahr her, als er ihr sagte, sie solle mit ihren beiden Babys aus ihrem Zuhause in El Fasher in der Region Darfur fliehen. Ende Oktober 2025 wurde die einst pulsierende sudanesische Stadt von den Rapid Support Forces (RSF) eingenommen, einer paramilitärischen Gruppe, die einen brutalen Bürgerkrieg gegen Sudans Armee (SAF) führt.

Mutmaßlich Tausende Männer, Frauen und Kinder waren damals öffentlich hingerichtet worden. Die US-amerikanische Yale University wertete Satellitenbilder aus, die Leichenansammlungen und rote Verfärbungen des Bodens zeigten, möglicherweise das Blut der Hingerichteten, wie der Bericht der Yale School of Public Health schlussfolgert. Monate später sprach ein Yale-Forscher gegenüber der taz von bis zu 70.000 Getöteten.

Gewalt gegen Frauen 2025 Femizide Täglich sterben 129 Mädchen und Frauen durch die Hand ihrer Angehörigen oder Partner. Das entspricht fünf Opfern pro Stunde und insgesamt mehr als 47.000. Das hat der aktuelle UN-Bericht für das Jahr 2025 aus Daten aus 122 Ländern und Regionen ermittelt. Von den insgesamt 78.000 Frauen und Mädchen, die 2025 vorsätzlich getötet wurden, fielen etwa 60 Prozent einem Familienmitglied oder Intimpartner zum Opfer. Bei den Männern traf dies auf nur 11 Prozent zu. Weltweit Der größte Anteil der Taten entfiel mit 22.000 Fällen auf Afrika, gefolgt von Asien mit 15.000 Opfern, danach kamen Nord- und Südamerika mit 7.400, Europa mit 2.100 und Ozeanien mit 300 Opfern. Während die Mordraten weltweit zurückgehen, bleibt die Zahl der geschlechtsspezifischen Morde an Frauen seit Jahren gleich – insbesondere in Amerika und Europa. Das deute darauf hin, „dass diese Verbrechen tief in sozialen Normen und Geschlechtsstereotypen verwurzelt“ seien, hieß es. Opfer in Sudan Ein UN-Bericht von April 2026 listet spezifische Gewalt gegen Frauen und Mädchen auf, darunter systematische sexualisierte Gewalt, Zwangsverheiratung und andere Formen des Menschenhandels, Ausbeutung, Hunger und Vertreibung, sowie gezielte Angriffe auf Krankenhäuser und Geburtskliniken. Dazu kommen Suizide aus Angst vor Gewalt. „Frauen und Mädchen im Sudan haben unvorstellbare Gräueltaten erlebt, von denen einige als Kriegsverbrechen gelten“, heißt es in dem Bericht. „Sexualisierte Gewalt wird gezielt als Mittel der Kriegsführung eingesetzt – um Angst zu verbreiten, Gemeinschaften zu destabilisieren und Kontrolle auszuüben.“

Eine viel beachtete Recherche der BBC war schon davor zum Schluss gekommen, die RSF-Milizen hätten während der monatelangen Belagerung El Fashers immer wieder systematisch Krankenhäuser angegriffen. Der UN-Kommissar für Menschenrechte, Volker Türk, kommentierte die Erkenntnise als „zutiefst verstörend“. Die taz und andere Medien legten mit eigenen Recherchen nach.

Mazanik Aham, 25 Jahre, ist mit ihren beiden Kindern aus Darfur in den Tschad geflohen. Seit über einem Jahr wartet sie hier auf ihren Mann Foto: Mirja Vogel

Kinder ohne Wasser: In einem Camp in der Wüste Tschads warten Geflüchtete auf lebensnotwendiges Trinkwasser Foto: Mirja Vogel

Schmerz aus unsichtbaren Wunden

„Meine Kinder haben nichts als Krieg gesehen“, erzählt Mazanik Aham mit leeren Augen in einer der wenigen Kliniken im Flüchtlingslager Goudrane im Osten des Tschad. Ihre Kinder leiden seit vier Tagen an Durchfall und starker Dehydrierung. Nun ist Fieber aufgetreten, das ohne ärztliche Behandlung lebensbedrohlich werden kann.

Im selben Lager berichtet die 23-jährige Ranni Ahosh, wie auf ihrer Flucht bewaffnete Männer sie all dessen beraubten, was sie bei sich trug, und sie danach mehrfach vergewaltigten. „Drei Tage lang bin ich erschöpft gelaufen, ich hatte Angst, keine Kleidung und keine Schuhe, bis ich den Tschad erreichte“, erzählt sie. „Und hier, in den Lagern im Tschad, erwartet mich nur noch mehr Leid.“

Einer der blutigsten Kriege des 21. Jahrhunderts dauert inzwischen schon fast vier Jahre an, und es gibt kaum Anzeichen für Frieden. Die taz hat fünf Flüchtlingslager an der Grenze vom Tschad zum Sudan besucht und dort mit über 50 sudanesischen Frauen gesprochen, die seit Beginn des Sudan-Kriegs 2023 vor unvorstellbarer Gewalt in ihren Heimaten geflohen sind. Von den 1,5 Millionen Menschen, die in den Tschad kamen, sind 85 Prozent Frauen und Kinder.

Ranni Ahosh, 23, hat auf ihrer Flucht ins Goudrane Camp in Tschad Unvorstellbares erlebt. Doch das Leiden ist nicht vorbei Foto: Mirja Vogel

Nahaufnahme Frauen im Sudan – Eine sudanesiche Mutter bringt ihr krankes Kind in eine der wenigen Kliniken im Goudrane Camp Foto: Mirja Vogel

Für viele sind die schmerzlichsten Wunden jene, die nicht direkt zu sehen sind. Fast alle Frauen erzählen von Vergewaltigungen und Folter durch RSF-Soldaten. Davon, dass die Rebellengruppe Gefangene bewusst habe verhungern lassen. Sie berichten, wie ihre Ehemänner, Brüder und Söhne vor ihren Augen hingerichtet wurden, während ihre Städte und Dörfer teilweise komplett verbrannten.

„Frauen und Mädchen im Sudan haben unvorstellbare Gräueltaten erlebt, von denen einige als Kriegsverbrechen gelten“, schreiben auch die Vereinten Nationen in einem Bericht vom April dieses Jahres. „Sexualisierte Gewalt wird gezielt als Mittel der Kriegsführung eingesetzt – um Angst zu verbreiten, Gemeinschaften zu destabilisieren und Kontrolle auszuüben.“

Kriegstrauma und Wasserknappheit

Eine Autostunde entfernt, im Iridimi-Flüchtlingscamp, zeigt die 27-jährige Maymauna ihre Hütte, provisorisch erbaut mit Plastikplanen. Ihr zwei Jahre alter Sohn liegt auf dem Boden. Der Junge kann seine Gliedmaßen nicht mehr bewegen und seinen Kopf nicht eigenständig halten. Wenn Maymauna ihre unterstützenden Hände von seinem Nacken nimmt, fällt sein Genick wie Gummi unkontrolliert zu allen Seiten.

Seine Mutter sagt, ihr zuvor gesunder Sohn sei nach dem Artilleriebeschuss in Darfur so stark traumatisiert, dass sich sein kleiner Körper seitdem nicht mehr bewegen könne. Die Familie besuchte zwei verschiedene Ärzte, aber keiner kann der Mutter helfen. Um den Jungen einen Spezialisten vorzustellen, fehlen die Mittel und Möglichkeiten.

In einem weiteren Lager, dem Touloum Camp, sprechen wir mit einem der beiden von den Bewohnern bestimmten Oberhäuptern, die sich der Probleme im Camp annehmen. Abdul Aham berichtet der taz, dass Mütter ihre Neugeborenen lebendig begraben hätten, um sie vor den Qualen eines Hungertods zu bewahren. Nachprüfen lässt sich diese Behauptung vor Ort nicht. Doch auch eine weitere Person berichtet uns von solchen Vorfällen.

In Tschads Lagern gibt es zudem kaum Zugang zu sauberem Wasser, was besonders im Sommer bei Temperaturen von über 40 Grad im Schatten lebensbedrohlich ist. Wenn die Wassertanks, oft nach bis zu 10 Tagen, endlich mit Trinkwasser gefüllt werden, bilden sich in Sekundenschnelle Menschenmassen um die Ausgabestelle. Frauen schubsen und drängen sich verzweifelt um den einzigen Hahn. Das Ziel für alle ist, zumindest einen kleinen Kanister zu füllen – gerade genug, um ihre Kinder und sich selbst am Leben zu erhalten.

Die Waffen sprechen weiter

„Im Osten des Tschad ist die humanitäre Lage kritisch“, bestätigt Mathieu Vernusse, Landesdirektor der NGO Solidarités International. „Der Mangel an humanitärer Hilfe ist für schutzbedürftige Frauen und Kinder in den Flüchtlingslagern eine Frage des Überlebens.“

Laut Ärzte ohne Grenzen (MSF) ist mehr als jede fünfte schwangere oder stillende sudanesische Frau im Osten des Tschad akut unterernährt, da gravierende Finanzierungslücken den Zugang zu Nahrungsmitteln und zu Gesundheitsversorgung massiv beeinträchtigt haben.

Im September warnten UN-Organisationen davor, dass Sudans humanitäres System aufgrund fehlender Hilfszahlungen – viele Staaten, unter anderem die USA, aber auch Deutschland, haben ihre humanitäre Hilfe drastisch zurückgefahren – in wenigen Wochen komplett zusammenbrechen könnte und dass sich der Krieg besonders durch ausländische Einflussnahme weiter über die Landesgrenzen ausbreitet.

Ein UN-Bericht von Anfang September benennt konkret 2.000 Kämpfer aus Kolumbien, die Seite an Seite mit Drohneneinheiten der RSF in den Regionen Darfur und Kordofan kämpften. Auch die Gegenseite, die SAF, bekomme Hilfe von ausländischen Kräften. Der UN-Report mahnt, international vereinbarte Waffenembargos mit dem Sudan müssten strenger eingehalten werden.

Die Frauen und Kinder, die an der Grenze zwischen Tschad und Sudan festsitzen, sind die Leidtragenden. „Jetzt geht es nur noch ums Überleben“, sagte Mazanik Aham, während sie ihre Kinder zurück in ihre Unterkunft im Lager Goudrane trug.