Als Anthony Albanese am Mittwoch vor die Staats- und Regierungschefs der UN-Klimakonferenz COP31 im türkischen Antalya trat, sprach er von einer „feierlichen Verantwortung“ der Regierungen, den Klimawandel zu bekämpfen. Australien sei stolz darauf, bei den erneuerbaren Energien eine Führungsrolle einzunehmen, so der Premierminister. Von Kohle und Erdgas hingegen sprach er kein einziges Mal.

Das Versäumnis fiel umso deutlicher auf, als kurz zuvor UN-Generalsekretär António Guterres auf derselben Bühne eine unmissverständliche Botschaft verkündet hatte: Wer das international vereinbarte Ziel einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad noch erreichen wolle, müsse auf neue Kohleprojekte verzichten. „Die Staats- und Regierungschefs können nicht gleichzeitig die Förderung fossiler Brennstoffe ausweiten und behaupten, sie seien dem 1,5-Grad-Ziel verpflichtet“, sagte Guterres. Bis 2035 müsse die Kohleverstromung um mindestens 75 Prozent sinken.

Albanese dagegen verwies auf die Fortschritte seines Landes. Innerhalb von sechs Jahren habe Australien die Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen verdoppelt. Inzwischen stamme rund die Hälfte des Stroms aus Wind-, Solar- und anderen erneuerbaren Anlagen. Auch bei Dachsolaranlagen und Heimspeichern gehöre Australien weltweit zu den führenden Märkten. Obwohl diese Erfolge auch von Kritikern als beachtlich gesehen werden, beantworten sie nicht die Frage, welche Verantwortung ein Land trägt, das weiterhin zu den größten Exporteuren fossiler Energieträger gehört.

Albaneses Auslassung ist politisch brisant. Australien ist der zweitgrößte Exporteur von Kraftwerkskohle und der weltweit größte Lieferant von Kokskohle für die Stahlproduktion. Zudem stammt etwa ein Fünftel des weltweit exportierten Flüssigerdgases (LNG) aus Australien. Die Einnahmen aus dem Rohstoffgeschäft sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor; ganze Regionen und Tausende Arbeitsplätze hängen daran.

Brüskierung von Guterres

Adam Bandt, früherer Vorsitzender der Grünen und heute Chef der Australian Conservation Foundation, warf Albanese vor, die Botschaft des UN-Generalsekretärs bewusst ignoriert zu haben. Es sei nicht nur eine verpasste Gelegenheit gewesen, sondern eine Brüskierung von Guterres. Auch der renommierte australische Klimaforscher Bill Hare von Climate Analytics nannte das Schweigen „verstörend“. Seit Albanese 2022 an die Regierung gekommen sei, habe seine Regierung 38 fossile Energieprojekte genehmigt.

Wie groß die Diskrepanz zwischen der Klimabilanz im Inland und dem Exportgeschäft ist, zeigen Zahlen des öffentlich-rechtlichen Senders ABC. Die Emissionen, die durch die Verbrennung australischer Kohle und australischen Gases im Ausland entstehen, haben sich demnach seit 2005 nahezu verdoppelt. Im vergangenen Jahr erreichten sie rund 1,2 Milliarden Tonnen CO₂. Nach den Regeln des Pariser Klimaabkommens werden diese Emissionen allerdings dem jeweiligen Importland zugerechnet und erscheinen deshalb nicht in Australiens nationaler Klimabilanz.

Der Konflikt beschäftigt auch die Wissenschaft. Mehr als 500 australische Akademiker forderten die Albanese-Regierung in einem offenen Brief auf, keine neuen oder erweiterten Kohle-, Öl- und Gasprojekte mehr zu genehmigen und einen verbindlichen Ausstiegsplan vorzulegen. Die Regierung verweist dagegen auf die Einzelfallprüfung solcher Vorhaben und auf den globalen Energiebedarf. Energieminister Chris Bowen argumentierte gegenüber der Tageszeitung Guardian Australia, andere Länder könnten nicht von heute auf morgen auf fossile Energieträger verzichten. Sie müssten diese Übergangszeit überbrücken.

Australien und die Türkei werben in Antalya unterdessen für ein gemeinsames Ziel: Bis 2035 soll der Anteil des Stroms am weltweiten Endenergieverbrauch von heute rund einem Fünftel auf 35 Prozent steigen. Das wäre ein wichtiger Schritt zur Elektrifizierung von Verkehr, Industrie und Gebäuden. Es löst jedoch nicht das Problem, solange gleichzeitig neue Kohle- und Gasvorkommen erschlossen werden.

Gerade für die pazifischen Inselstaaten, die besonders unter dem steigenden Meeresspiegel und extremen Wetterereignissen leiden, ist dieser Widerspruch schwer hinnehmbar. Albanese beruft sich gern auf Australiens Verantwortung gegenüber seiner „Pazifikfamilie“. In Antalya wurde deutlich, wie weit politische Rhetorik und wirtschaftliche Interessen noch auseinanderliegen.