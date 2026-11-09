Es muss schneller gehen mit dem internationalen Klimaschutz – und fairer. Das machten am Montag zum Auftakt der zweiwöchigen Weltklimakonferenz im türkischen Antalya (COP31) sowohl UN-Klimachef Simon Stiell als auch UN-Generalsekretär António Guterres deutlich.

Guterres forderte die politischen Machthaber weltweit auf, „Ernst zu machen mit einer schnelleren Verringerung der Emissionen und der Abkehr von fossilen Brennstoffen“ – also von Öl, Gas und Kohle. Fortschritte beim Klimaschutz würden lange nicht schnell oder gerecht genug gemacht, sagte Klimasekretär Stiell. Die diesjährige UN-Klimakonferenz müsse deshalb mehr als nur Warnsignale liefern: „Bestehende globale Ziele und nationale Pläne müssen auf konkrete Schritte heruntergebrochen werden“, betonte Stiell.

Eines dieser Ziele ist, die Finanzmittel für Klimaanpassung bis 2035 zu verdreifachen – darauf hatte sich die internationale Gemeinschaft bei der letzten Weltklimakonferenz vor einem Jahr in Belém in Brasilien verständigt. Allerdings wurde dort kein Vergleichswert festgelegt, und bisher liegen viele Staaten hinter ihren eigenen Versprechen zurück. In Antalya machte Guterres deshalb Druck: „Besonders verwundbare Staaten müssen die Gelder und den Schutz erhalten, den sie benötigen.“

Die Frage, wer für die Folgen der Klimakrise zahlen muss, sorgte allerdings auch in diesem Jahr bis kurz vor Beginn der Konferenz für Streit. Staaten des Globalen Südens hatten sich dafür starkgemacht, Verhandlungen über konkrete Finanzierungsschritte ins offizielle Programm aufzunehmen.

Klimafinanzierung offiziell im Programm

Industriestaaten wehrten sich; die Europäische Union hatte schon im Vorhinein ausgeschlossen, neue Gelder zuzusagen. Auch Deutschland hat seine Finanzierungsversprechen zuletzt gebrochen. Trotzdem haben es die Beratungen über eine konkrete Ausgestaltung des Belém-Beschlusses nun offenbar ins Verhandlungsprogramm geschafft, jedoch nicht als eigener Tagesordnungspunkt.

Auch der türkische Umweltminister Murat Kurum, der am Montagmorgen offiziell zum Präsidenten der diesjährigen COP gewählt wurde, mahnte Tempo beim Klimaschutz an. „Verzögerungen verursachen einige der höchsten Kosten im Klimaschutz.“ Zusammen mit Co-Ausrichter Australien wolle die türkische Präsidentschaft „helfen, Lösungen für die Herausforderungen besonders verwundbarer Länder zu finden“.

Schon in diesem Jahr haben die Folgen der Klimakrise mehrere Regionen der Welt erschüttert – mit Dürren und Waldbränden wie im Sommer in Südeuropa, mit Fluten wie in Teilen Chiles oder Nepal. 2027 drohen neue Katastrophen: Das Jahr könnte das wärmste seit Beginn der Messungen werden, wie die Weltwetterorganisation WMO zu Beginn der Konferenz mitteilte.

Das Klimaphänomen El Niño, das in regelmäßigen Abständen natürlicherweise vorkommt, in diesem Jahr aber besonders stark ausfällt, erhöhe das Risiko für Hitzewellen, tropische Wirbelstürme und Unwetter mit Starkregen deutlich. So wirken El Niño und die Klimakrise wie Brandbeschleuniger füreinander: Die Klimakrise verstärkt das natürliche Phänomen El Niño, und El Niño lässt die globalen Temperaturen weiter steigen.

 Stärkere Extremwetterereignisse führen zu massiven ökonomischen Kosten – und kosten Menschenleben Fentje Jacobsen, WWF

Laut der WMO waren die vergangenen zwölf Jahre jeweils die wärmsten, die jemals gemessen wurden. Wie das UN-Umweltprogramm Unep vor Kurzem bekannt gab, wird das 1,5-Grad-Ziel, das sich die Staatengemeinschaft noch 2015 mit dem Pariser Klimaabkommen gesteckt hatte, demnach mit Sicherheit zumindest zeitweise überschritten.

„Wenn Land und Meer sich weiter aufwärmen, hat das drastische Konsequenzen für unser Leben auf der Erde“, warnte Fentje Jacobsen, Klimachefin der Entwicklungsorganisation WWF. „Stärkere Extremwetterereignisse führen zu massiven ökonomischen Kosten – und kosten Menschenleben.“ Auch Jacobsen fordert daher etwa Fortschritte bei der Abkehr aus fossilen Energien, bei der Elektrifizierung auf Ökostrombasis und bei der Klimafinanzierung.

Elektrifizierungs- und Finanzierungsfragen stehen noch in dieser Woche auf dem offiziellen COP-Verhandlungsplan.