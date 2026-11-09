Nein, zum Helden taugt er nicht, dieser Karadings. Nicht zum klassischen, zwischenzeitlich etwas in Verruf geratenen. Aber eigentlich ist er auch nicht uneingeschränkt nach dem Geschmack dieser Pariser Kneipentische umlagernden Vögel, deren Hilfe er nun bedarf, dieser, na wie hieß er noch: Kara-wutz? Kara-kuh? – auf 72 Namensvariationen des Kompetenzmodells Kara-n bringt es die insofern also austauschbare, am Deutschen Schauspielhaus von Christoph Jöde verkörperte Hauptfigur in der Textvorlage von „Weil der Frieden Zucker ist“ – dieser Karadings nämlich soll in den Krieg ziehen.

Es gilt, die stolze französische Nation zu verteidigen, wenn nicht das christliche Abendland. In Algerien. Karamanlis (oder so was in der Art) aber will nicht. Er will lieber in Paris bleiben, wo das Mädchen wohnt, an dem er einen Narren gefressen hat. Helfen soll sein Freund Henri Pollak (Katrija Lehmann), tagsüber Unteroffizier, abends Bohemien, und seine Spezis, so wie es die literarische Vorlage will: Georges Perecs Kurzroman mit dem sperrigen Titel „Was für ein kleines Moped mit verchromter Lenkstange steht dort im Hof?“ ist 1966 in Frankreich erschienen.

Pollak Henri jedenfalls ist Besitzer des titelgebenden kleinen Mopeds (mit verchromter Lenkstange!) und als Vollwaise selbst freigestellt vom Einsatz in der aufmüpfigen Kolonie. Er und seine Spezis (Moritz Grove, Henni Jörissen und Matti Krause) räsonieren also, wie sie Karathustra aus der Patsche helfen können: „Brich mir den Fuß“, fordert Karamalis einmal, „damit ich mich seiner nie wieder zu meuchlerischen Zwecken bedienen kann“ (oder wenigstens im Lazarett bleiben, bis der Frieden unterzeichnet ist).

Auch andere Möglichkeiten der Untauglichmachung werden erörtert. Keine davon ist unproblematisch. So soll ein gebrochener Arm dem Karakorum die Verschiffung ersparen, allem Risiko zum Trotz, ihm durch die Verletzung dauerhaft „Knochen, Sehnen und Gelenke, Fasern, Bänder, Fettes, Mageres und den ganzen Zauber zu versaubeuteln“.

Tricksen mit dem Suizid

Vom fiktiven Sturz die Metrostationsstufen hinab, so soll Karaschmerz es erzählen, ist man schließlich beim vermeintlichen Selbstmordversuch: Der werde schon die psychoanalytische Kompanie auf den Plan rufen, lange genug, bis, eben, der Frieden unterzeichnet ist.

Der ist Zucker, darüber sind sie sich alle einig. Mit seinen Motiven ist Karadings doch einer wie wir. Als die ersten Anstrengungen zu seiner Rettung aber vollbracht sind und Karakiri dann nicht auf der Liste steht, ihm der Fronteinsatz also erst mal erspart bleibt, und sich das Arbeiterkind Karadigma obendrein ums Politische und den Sozialismus viel weniger kümmert als Pollak Henri und seine akademisch gebildeten Spezis, sind die auch schon richtig sauer: „Da hatten wir uns also abgerackert und in Unkosten gestürzt, aber Pustekuchen“, lässt Perec die Genossen über Karamel schimpfen, und: „Natürlich stank uns das.“

Die Erzählung „Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour“, also „Was für ein kleines Moped mit verchromter Lenkstange steht dort im Hof?“ war 1966 Perecs zweites veröffentlichtes Buch. Es ist also wieder kein genuin für die Bühne geschriebener Text, den Anita Vulesica in Szene setzt. Ihre viel beachtete „Maschine“-Inszenierung fußte vor ziemlich genau zwei Jahren auf einem Hörspiel Perecs; einem, das es in Frankreich, auf Französisch gar nicht gegeben hatte.

Blaskapelle, Techno, Tanzeinlagen

Wieder macht die Regisseurin aus dem Stoff einen dichten, temporeichen, ja: schon mal überbordenden Theaterabend inklusive Blaskapelle, teils technoid verstärkt (Musik: Camill Jammal), Tanzeinlagen Jödes und einem fliegenden Moped (mit verchromter Lenkstange!).

 Liebe, Tod, der Krieg und seine Abwesenheit – es sind denkbar große, anderswo unter Bedeutung ächzende Zutaten, mit denen Perec seine kybernetischen Schelmenstücke anrichtet

Zupass kommt einer Perec-Theaterwerdung dessen Spiel mit der Form. Der Sohn aus Polen eingewanderter Juden – der Vater wird 1940 im Krieg tödlich verletzt, die Mutter 1943 nach Auschwitz deportiert und ermordet –, studierter Soziologe, der sich seine Croissants zwischen den Aktenbeständen eines wissenschaftlichen Instituts verdiente, unterwarf sein Schreiben immer wieder Regeln, die nicht der Inhalt diktierte.

Wiederholung und Variation, Ähnlichkeit und Abweichung strukturieren und generieren das Material. Gerne musikalisch wirkend wird der Text dabei nicht selten streng mathematisch, etwa mithilfe von Euler-Quadraten, konstruiert. Spuren dieser zunehmend ausgefeilten Poetik finden sich auch schon in der wilderen „Moped“-Erzählung: So hat Perec ihr ein „Verzeichnis der rhetorischen Floskeln und Redefiguren und, genauer gesagt, der Metabolen und Parataxen, die der Autor in dem soeben gelesenen Text zu identifizieren geglaubt hat“, angehängt, von „Abkürzung“ bis „Pseudoepigraph, natürlich usw. usw. usw.“

Das klingt so heiter. Gleichwohl: Liebe, Tod, der Krieg und seine Abwesenheit – es sind denkbar große, anderswo unter Bedeutung ächzende Zutaten, mit denen Perec seine kybernetischen Schelmenstücke anrichtet. Aus denen Vulesica und ein gut gelauntes Ensemble einmal mehr vor allem (nicht zu verwechseln mit: nur) alles Komödiantische herausarbeiten.

Eine deutsche Ausgabe des „Moped“-Büchleins erreichte 1967 noch vor dem bundesrepublikanischen das Publikum in der DDR – möglicherweise, weil man in Berlin (Ost) die kolonialismuskritische Ebene goutierte. In der wohl maßgeblich zu nennenden Übersetzung durch Eugen Helmlé dann, 1970 erstmals in Hof verlegt, ist es bis heute verfügbar. War die Stoffwahl da wirklich die „Ausgrabung“ von etwas Übersehenem, wie es nun vereinzelt die Theaterkritiken ventilieren?

Eine Fete aufs Leben

Zugegeben: Um es in einen, sagen wir: Schulunterrichts-Kanon des Gutgemeinten zu schaffen, unter die Art Bücher, die eine demokratisch geläuterte Gesellschaft ihren jungen Menschen so gerne an die Hand gibt (und die dann auch regelmäßig Stadttheaterbühnen füllen): Dafür ist das Buch wohl zu anarchisch. Vielleicht sind zudem auch die Motive der – Spoiler: am Ende scheiternden – Wehrkraftzersetzer zu wenig vorzeigbar. Und doch passt es gerade deswegen in unseren zeitengewendeten Zeiten auf die Spielpläne.

1966 lag der reale Krieg der Großen Nation in Algerien gerade mal ein paar Jahre zurück. Und sowieso sind die damaligen Fragstellungen nicht einfach dieselben, wie sie heute einen von der Einberufung betroffenen jungen nicht mehr nur Mann umtreiben werden, ob in Frankreich, Deutschland oder, sagen wir, der Ukraine. Oder sind sie es sehr wohl?

Klar: Geht eine Kolonialmacht militärisch vor gegen die Bevölkerung ihrer Kolonie, dann lässt sich die Nichtteilnahme, lässt sich die Verweigerung leichter, moralisch sauberer begründen als heute gegen einen Aggressor Russland oder die Hamas. Da kann man dann finden, dass diese Hamburger Inszenierung sich herumschummele um die eigentlich heiklen Aktualisierungen, das Übersetzen dahin, wo es wirklich ums Eingemachte ginge.

Diese Kritik hätte dann aber Perec mit einem Militärstrategen verwechselt oder gleich das Theaterstück mit Schulungsmaterial. Vulesica und ihr Team kitzeln etwas anderes hervor (und das mit verdächtig, ja: vergnüglichem Ergebnis): Bunt, laut, munter und immer wieder komisch führt diese Fete auf das Leben vor, was weiß Gott nicht zuletzt unter die Ketten zu kommen droht – immer dann, wenn nur noch die Logik des Militärischen Berücksichtigung erfährt.