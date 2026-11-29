Kaum steht die neue Stadtverwaltung des südafrikanischen Großstadtraums Johannesburg, eskaliert das wichtigste Problem, um dessen Lösung sich der kommunale Wahlkampf in Südafrikas größter Metropole drehte; die schlechte Wasserversorgung. Seit Wochen gibt es in einigen Stadtteilen kein fließendes Wasser mehr. Die Stadtverwaltung hat Beschränkungen des Wasserverbrauchs verordnet und erzwingt das, indem sie den Wasserdruck verringert. Diese Beschränkungen begannen am 21. November.

In Teilen des ältesten und größten Johannesburger Townships Soweto fließt überhaupt kein Wasser mehr: Dobsonville, Klipspruit, Meadowlands, Nancefield, Pimville, Protea Glen und Snake Park. Die Einwohner werfen dem Wasserversorger Joburg Water und ihren neugewählten Kommunalräten vor, sich nicht zu kümmern.

Auf sozialen Medien berichtet Joburg Water zuweilen, dass die Versorgung funktioniert, aber in der Wirklichkeit fragen sich die Menschen, wann wohl wieder etwas aus den Hähnen kommt. „Im Wahlkampf war unsere Möchtegern-Stadträtin überall und versprach, dass sie nach der Wahl unsere Probleme priorisieren wird“, ärgert sich Vukosi Ngobeni. Er lebt im Stimmbezirk 135. Hier gewann Hlengiwe Masuku von der Oppositionspartei ActionSA von Herman Mashaba, die im Großraum Johannesburg den ANC (African National Congress) von Präsident Cyril Ramaphosa entthront hat. Masuku wurde am Montag vergangener Woche in ihr Amt eingeführt. „Seitdem werden wir geghostet“, fährt Ngobeni fort. „Wir haben von der Stadträtin nichts mehr gehört.“

Es ist in Südafrika üblich, dass Politiker vor einer Wahl sichtbarer sind als danach. Am Wahltag 4. November war auch die Wasserversorgung gut. Die neugewählte Stadträtin meldete sich am Samstag vor ihrer Amtseinführung auf den sozialen Medien und berichtete, ihr Team habe ein Treffen mit Joburg Water abgehalten. Der Versorger habe um 48 Stunden gebeten, um die Versorgung wiederherzustellen. Der betroffene Stadtteil Protea Glen, so Joburg Water, „wird über eine direkte Leitung versorgt und ist von einem System-Management beeinträchtigt“. Man arbeite daran, die Probleme zu korrigieren. Am Freitag vergangener Woche verkündete Masuku, nach ihren „unermüdlichen Bemühungen“ gebe es im Stimmbezirk 135 wieder etwas Wasser. Sie appellierte an die Menschen, nicht länger aus Protest Straßensperren zu errichten.

„Wasser aus dem Hahn, nicht aus Lastwagen“

Als Zwischenlösung werden Tanklastwagen losgeschickt, aber das ärgert die Bewohner. „Wir wollen Wasser aus Wasserhähnen, nicht aus Lastwagen“, sagt eine Bewohnerin. Die Lastwagen kommen meistens nachmittags, wenn viele Menschen bei der Arbeit oder in der Schule sind. Alte Menschen und Kinder müssen dann Wasser holen und drängeln sich gegenseitig aus dem Weg.

In den Stimmbezirken 22 und 25 in Pimville gewann der ANC die Kommunalwahl. Seit drei Wochen gibt es dort nun kein Wasser. „Es ist eine Schande, dass wir jetzt leiden müssen, nachdem wir wegen all der schönen Wahlversprechen gewählt haben“, sagt ein Anwohner. „Es wird Seuchen geben, wenn es sie nicht schon gibt. Die unmenschliche Lage, in der wir uns befinden, ist menschengemacht, aber es scheint, dass niemand Verantwortung übernimmt.“

Zum Monatsende ziehen nun manche Menschen um und suchen eine neue Bleibe mit fließendem Wasser. Hausbesitzer sorgen sich, dass ihre Häuser ohne Wasser an Wert verlieren. Eine Vermieterin sagt, dass zwei ihrer drei Mieter gehen, und neue findet sie nicht. „Kein Wasser seit 12. November, ich bin so gestresst“, sagt sie. „Diese Wassersituation ruiniert mich. Und der Januar steht vor der Tür.“ Januar gilt in Südafrika als finanziell der schwerste Monat: mitten im Hochsommer und nach der Weihnachtszeit, in der viele Menschen ihr gesamtes Geld ausgeben.

Immerhin: Es gibt sogar in Soweto Gebiete, in denen es jetzt geregnet hat. Dort horten Menschen das Regenwasser. Denn dass die neuen Stadtregierungen die zerfallende Wasserinfrastruktur schnell instandsetzen können – daran glaubt niemand.