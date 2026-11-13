K rach. Schon wieder hat ein Maschinenungetüm, das man Harvester nennt, sich einen Baum gepackt. Es fällt ihn, hackt seine Äste vom Stamm ab, schneidet ihn in Teile. Und das in Sekunden. Krach. Schon fällt der nächste Baum.

Das Waldstück, dem man im Brandenburgischen Baruth beim Verschwinden zusehen kann, soll der Erweiterung einer Fabrik von Red Bull weichen. Über 400.000 Dosen werden bereits jetzt pro Stunde abgefüllt, dazu kommen 100.000 PET-Flaschen. Nun plant Red Bull eine neue Dosenfabrik samt Logistikzentrum, ausgelegt auf 3,3 Milliarden Stück pro Jahr – fast ein Viertel der etwa 14 Milliarden Dosen, die der Konzern jährlich verkauft.

Doch auf Red Bull ist vor Ort kein Hinweis zu finden. „Rauch“ steht auf den gigantischen, grauen Fabrikklötzen – der Name einer Fruchtsäftemarke, die das Gelände gemeinsam mit Red Bull übernommen hat und die das Abfüllen übernimmt. Das ganze Areal nennt sich neutral „Produktionscampus Baruth“ – als würde Red Bull nicht allzu viel Werbung mit dem machen wollen, was hier passiert.

Kein Wunder: Auch seit einer Recherche der taz steht das kleine Baruth im Fokus der bundesweiten Aufmerksamkeit. Der Grund dafür ist immer Red Bull. Und das Grundwasser, das der Konzern für seine Produktion abpumpt.

Das Wasser wird knapp

Eine Zahl wird immer wieder genannt: 92 Prozent. Diesen Anteil des Grundwassers, der dem Ort zur insgesamt Verfügung steht, darf Red Bull nutzen, nur acht Prozent bleiben für die Bevölkerung. Denn als Red Bull und Rauch vor etwa drei Jahren die Brandenburger Firma Urstromquelle gekauft haben, die seit der Wende Mineralwasser herstellte, hat Red Bull deren Wasserrechte mitübernommen. Und die erlauben das Abpumpen von 2,5 Millionen Kubikmetern, also 2,5 Milliarden Litern Grundwasser pro Jahr. Bisher schöpft Red Bull nach eigenen Angaben weit weniger ab. Nach der Fabrikerweiterung soll die erlaubte Menge aber beinahe ausgeschöpft werden.

 Red Bull darf 92 Prozent des Grundwassers abpumpen, das dem Ort insgesamt zur Verfügung steht

Umweltverbände und die Bür­ge­r:in­nen­in­itia­ti­ve Ressourcen-Bündnis Baruth schlagen deshalb schon seit Längerem Alarm. Für sie eignen sich Red Bull und Rauch den wertvollsten Schatz an, den die Region hat: das jahrtausendealte Grundwasser im Urstromtal, von dem man sagt, es habe eine besonders gute Qualität. Das Problem: In der Klimakrise sinken die Grundwasserstände überall. Und Brandenburg gehört zu den trockensten Gegenden. Das Ressourcen-Bündnis befürchtet: Wo das Wasser immer knapper wird, könnten die Interessen von Konzernen im Zweifel wichtiger sein, als die Versorgung der Bevölkerung.

Den Um­welt­schüt­ze­r:in­nen gegenüber steht der kommunale Wasserbetrieb, die Wabau. Vergangenen Donnerstag erklärte dessen Werksleiter Frank Zierath in der Stadtverordnetenversammlung von Baruth erneut, es gebe keinerlei Probleme. Die Stadt prüfe alle zwei Jahre, wie sich die Grundwasserstände verändern. Und auch das neueste Monitoring zeige, diese blieben stabil. „Eine Übernutzung ist derzeit nicht zu erwarten“, sagte Zierath in der Sitzung. Und fügte hinzu: „Damit ist alles widerlegt, was von der Bürgerinitiative regelmäßig behauptet wird.“ Wer das noch immer nicht glaube, dem sei nicht zu helfen.

Baruth sackt ab

Dass es nicht ganz so einfach ist, lässt sich in Baruth an jeder Ecke erkennen. Die Kirche zum Beispiel hat große Risse, die nur spärlich mit etwas Putz bedeckt wurden. „Man hat hier früher viel auf Eichenstehlen gebaut, um die Häuser auf dem sumpfigen Boden zu gründen, weil so viel Wasser im Boden war“, sagt Klaus Axenkopf von der Bürgerinitiative beim Spaziergang durch den Ort. Doch jetzt, wo das Wasser schwindet, würden diese verfaulen – und dann einsacken. „Das betrifft sehr viele, die hier ein Haus haben“, sagt Axenkopf.

Spärlich bedeckte RIsse an der Kirche von Baruth Foto: Timm Kühn

Tatsächlich sieht man es zumindest auf den zweiten Blick: In Baruth haben manche Häuser einen Knick. Wenn etwa ein Teil des Hauses auf Stein steht, und ein anderer Teil nicht, sackt der letztere ab, erklärt Axenkopf. „Es gibt die Geschichten von früher, dass man hier immer mit Gummistiefeln durch den Garten gehen musste.“ Heute würde der Boden immer trockener. „Aber klar, man kann nicht nachweisen, dass das an Red Bull liegt“, so Axenkopf.

Die Verfechter der Red-Bull-Fabrik verweisen darauf, dass unter Baruth zwei Grundwasserspeicher liegen, die wohl zumindest im Bereich Baruth voneinander abgetrennt sind – weiter oberhalb sollen sie aber durchaus verbunden sein. Red Bull zapfe den unteren Speicher an, was deshalb nicht mit dem Austrocknen des bodennahen Bereiches im Zusammenhang stehe. Dies liege, so heißt es, an den größeren Entwicklungen der Klimakrise – wie etwa den viel zu geringen Niederschlagsmengen – und dem Trockenlegen landwirtschaftlicher Flächen.

Matthias Rackwitz vom regionalen Naturschutzbund (Nabu) überzeugt das nicht. „Das Problem ist die Grundwasserneubildung“, erklärt er. Fast ganz Brandenburg stehe schließlich unter Grundwasserstress, die Oberflächengewässer in der Region würden an zunehmender Austrocknung leiden. „Und jetzt entnimmt Red Bull diese Unmengen an Wasser und transportiert sie in die ganze Welt, sodass das Wasser dem Kreislauf für immer entzogen wird“, sagt Rackwitz. Es sei „völlig ungeklärt, wie sich der untere Leiter wieder auffüllen soll“.

Für Misstrauen sorgt bei den Um­welt­schüt­ze­r:in­nen auch die fehlende Transparenz. Denn was Werksleiter Zierath in der Stadtverordnetenversammlung verkündet hat, ist keineswegs nachprüfbar. Als die Bür­ge­r:in­nen­in­itia­ti­ve Einsicht in das Monitoring verlangt hat, bekam sie nur 26 schwarz gefärbte Seiten zugeschickt. Nur, dass es sich um Pegelstände handelt, ist unter den schwarz gefärbten Tabellen zu lesen. Rackwitz grummelt: „Man müsste ja nicht alles schwärzen, wenn es nichts zu verheimlichen gäbe.“

Klaus Axelkopf und Petra Liesenfeld kämpfen in der Bür­ge­r:in­nen­in­itia­ti­ve Ressourcen-Bündnis gegen Red Bull und Amazon Foto: Timm Kühn

Fakten schaffen wie bei Tesla

Zumal man sich beim Ressourcen-Bündnis und den Umweltverbänden schon länger über die ausgesprochen konzernfreundliche Politik der Stadt Baruth wundert. Zum Beispiel bei den 8,4 Hektar Wald, die Red Bull nun roden ließ. Eigentlich war der B-Plan für die Werkserweiterung erst kürzlich vom Oberverwaltungsgericht gekippt worden, weil die dort festgelegten Lärmbeschränkungen nicht den Anforderungen eines Industriegebiets entsprachen, wo es eigentlich keine Lärmbeschränkungen geben darf.

 Man hat hier früher viel auf Eichenstehlen gebaut, um die Häuser auf dem sumpfigen Boden zu gründen, weil so viel Wasser im Boden war Klaus Axenkopf

Daraufhin hat die Stadt das Areal kurzerhand zum „Sondergebiet“ erklärt, nicht zu einem Industriegebiet – obwohl es zweifelsfrei um die Ansiedlung von Industrie geht. Der Umweltverband Grüne Liga bezeichnet dies als „Etikettenschwindel“ – und hat deshalb erneut einen Eilantrag eingereicht. Entschieden ist also noch nichts. Das Oberverwaltungsgericht hat allerdings eine Zwischenverfügung abgelehnt, die die Rodung bis zur Entscheidung gestoppt hätte. Und zwar mit einer Begründung, die Petra Liesenfeld an den Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide erinnert.

Denn das Gericht argumentiert: Ja, über den Bebauungsplan für die Werkserweiterung sei noch nicht entschieden worden. Aber trotzdem könnte Red Bull schon mal vorsorglich den Wald roden lassen, da eine Waldrodung ja keine irreversible Maßnahme sei. Es könne schließlich ein neuer Wald gepflanzt werden. Auch wenn es natürlich Jahrzehnte dauert, bis ein neuer Wald gewachsen ist. Dieses Vorgehen, sagt Liesenfeld, kenne man vom Tesla-Werk: „Bevor die Genehmigungen da sind, werden schon so viele Fakten geschaffen, dass es kein Zurück gibt“, sagt sie.

Fragt man Red Bull, geschieht all das im Sinne der Umwelt. Auf einer Hochglanzwebseite wird erklärt, wie viel weniger Lkws pro Tag nach Baruth müssen, wenn die Dosen vor Ort hergestellt werden: 500 täglich seien es aktuell, mit dem Dosenwerk würden es 380 werden, käme auch noch ein Gleisanschluss, wären es 320 Lkws täglich. Und der gerodete Wald würde ersetzt, und zwar in sechsfacher Menge. Die Gebiete sollen sich im Umland von Baruth befinden.

Baruth ist pleite

Aber was hat Baruth davon? Beim Spaziergang durch die Stadt fällt auf: Nicht wenige Häuser und Geschäfte der kleinen Ortschaft, die sich um eine Hauptstraße schlängelt und zu der viele kleine Siedlungen im Umland gehören, stehen leer. Dabei ist nur etwas außerhalb des Ortskerns ein riesiges Industriegebiet, wo nicht nur Red Bull residiert, sondern auch verschiedene Betriebe der Holzverarbeitung und Laminatproduktion: Binderholz, Claasen, Pfleiderer. Etwas außerhalb liegt auch eine riesige Gasverdichtungsanlage, die einen Pipelineknotenpunkt bildet.

„Bei all der Industrie müsste der Ort eigentlich florieren“, lacht Petra Liesenfeld. „Es müssten hier doch überall Schwimmbäder und Kitas geben, das Gesundheitshaus müsste fertig ausgebaut sein.“ Und tatsächlich musste Baruth wegen hoher Gewerbesteuereinnahmen die sogenannte Brandenburger Reichensteuer zahlen – eine Umlage für besonders finanzstarke Kommunen. Doch seit einigen Jahren ist das anders. Im Frühling musste Baruth eine Haushaltssperre verhängen – und das nicht zum ersten Mal. Offenbar ist die Stadt pleite. Wie kann das sein?

Ein Harvester frisst sich durch den Wald, um Platz für Red Bull zu schaffen Foto: Timm Kühn

Der Grund ist nicht einfach herauszufinden. Wer Licht ins Dunkel bringen könnte, wäre die Stadt Baruth selbst, allen voran die neue parteilose Bürgermeisterin Jenny Hahn. Doch im Rathaus ist man scheinbar überfordert mit all der medialen Aufmerksamkeit, die der Ort gegenwärtig erfährt – und blockt alle Presseanfragen ab.

Red Bull macht Milliardenprofite

Im Oktober 2023 berichtete allerdings die Lokalzeitung Märkische Allgemeine, die Finanzprobleme hätten etwas mit einer Rückzahlungsforderung von 16 Millionen Euro Gewerbesteuer zu tun. Auf welche Unternehmen diese zurückgehen, ist nicht bekannt. Nach taz-Informationen könnte es sich aber um die Brandenburger Urstromquelle handeln, den Vorbesitzer der Fabrik, die nun Red Bull und Rauch gehört.

Und dann ist es laut der Lokalzeitung wohl so, dass Red Bull und Rauch – anders als die Urstromquelle – kaum Gewerbesteuer zahlen, weil sie ihre großen Investitionen steuerlich abschreiben lassen. „Das heißt für uns: Millionen an Gewerbesteuern entfallen auf nicht absehbare Zeit“, zitierte die Zeitung den damaligen Bürgermeister Peter Ilk (parteilos). Wann wieder damit zu rechnen sei, dass Red Bull und Rauch Gewerbesteuern zahlen, wisse derzeit niemand.

Auch in einem Bericht vom Frühling dieses Jahres über die aktuelle Haushaltssperre werden die „Umstrukturierungen“ bei Red Bull und Rauch als Grund für die ausbleibenden Gewerbesteuern genannt. Red Bull teilte der taz mit: Man zahle Steuern „entsprechend der steuerrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben“. Man habe keine Steuerrückzahlungen beantragt.

Die Um­welt­schüt­ze­r:in­nen macht das alles wütend. Und zwar nicht nur, weil am Ende nichts im Ort hängen bleibe. Sondern auch, weil seit Jahren nicht bekannt ist, wie viel Red Bull überhaupt für die Entnahme des Grundwassers zahlt. Frag den Staat versucht aktuell, die Details des Wasservertrages herauszuklagen. Red Bull teilte der taz mit, ein „von den Stadtverordneten festgelegtes, angemessenes Entgelt“ zu bezahlen. Als Orientierung: Grundsätzlich zahlen Konzerne in Brandenburg für die Entnahme von Grundwasser zwischen 10 und 11,5 Cent für die Entnahme von 1.000 Litern Grundwasser.

Amazon klopft an die Tür

In dieser ungewissen Lage klopft bereits das nächste Großprojekt an die Rathaustür: Auch Amazons Tochterfirma Amazon Web Services (AWS) möchte im Wald um Baruth Bäume fällen. Und zwar noch mehr als Red Bull: Auf 62 Hektar – circa 86 Fußballfelder – will der Tech-Konzern ein neues Rechenzentrum bauen, teilweise liegt die Planung im Wasserschutzgebiet. Das Projekt ist Teil eines Milliardeninvestments von Amazon, das in Europa aufgrund von EU-Regularien eine eigenständige Cloud-Infrastruktur aufbauen will.

Bei der Stadtverordnetenversammlung, bei der Frank Zierath von den Wasserbetrieben erklärte, warum alles im Lot ist, erschienen auch drei Konzernvertreter, um das Projekt vorzustellen. Sie betonen, wie wichtig Amazon die „Community“ sei, wie Amazon gedenke, sein „Herz und Blut“ in den Ort zu stecken. „Wir gehen in die Kindergärten, in die Schulen, und zeigen: Was ist KI, welche Vorteile bringt das?“, sagt einer bei der Präsentation.

Den Um­welt­schüt­ze­r:in­nen macht das große Sorgen. Denn auch Rechenzentren sind für ihren enormen Wasserverbrauch für die Kühlung bekannt: Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie dürfte ihr Wasserverbrauch deutschlandweit auf 27 Milliarden Liter pro Jahr steigen, was etwa dem Verbrauch von 580.000 Menschen im selben Zeitraum entspricht. Amazon beteuert nun, auf ein System ohne Wasserkühlung setzen zu wollen. Die Um­welt­schüt­ze­r:in­nen befürchten, dass spätestens im Sommer eben doch auf Wasser gesetzt wird – einfach, weil das günstiger ist. Zumindest für die Konzerne.