Waldfreunde appellieren an Ministerin Schützt Lübecks Wald vor Klimaschützern!

L iebe CDU, bitte schütz uns vor den bösen Grünen, sie wollen unseren Wald kaputt machen – so lässt sich ein offener Brief des Lübecker Bündnisses „Stadtwald retten“ zusammenfassen. Gerichtet ist er an Cornelia Schmachtenberg, die als Landesforstministerin vor Kurzem ihre Waldstrategie für Schleswig-Holstein vorgestellt hatte.

Die enthält zwar Punkte, die Na­tur­schüt­ze­r:in­nen kritisch sehen – Schmachtenberg steht eher auf der Seite der gewinnorientierten Wald­be­sit­ze­r:in­nen als im Lager der Baum-Umarmer:innen –, aber vor allem will die CDU-Politikerin mehr Wald im Land.

Das will der Grüne Umweltminister Tobias Goldschmidt eigentlich auch. Aber in seiner Rolle als Energiewende-Verantwortlicher setzt er sich für den Bau von Trassen ein, über die der Windstrom aus dem Norden in den Süden fließen soll. Und eine von ihnen soll ausgerechnet durch das Bartelsholz bei Lübeck führen.

Dem Bündnis „Stadtwald retten“ gehören zahlreiche Umweltschutz-Gruppen an, eine Reihe von Einzelpersonen wie der ehemalige Ministerpräsident Björn Engholm (SPD), Stadt­po­li­ti­ke­r:in­nen und der Vorstandsvorsitzenden der Drägerwerke, Stefan Dräger, unterstützen seine Ziele. Und das lautet schlicht: Die Stromtrasse soll den Wald nicht queren, sondern an seinem Rand vorbeilaufen.

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Denn das Bündnis sieht eine Alternative zur geplanten Route. Sie liegt in etwa parallel zur geplanten, sei daher nicht länger, aber ökologisch unbedenklich, weil dort bereits bewirtschaftete Ackerflächen genutzt werden könnten. Ein Vorteil sei, dass Bautrupps die Masten einfacher erreichen könnten, sowohl beim Bau als auch bei späteren Reparaturen, argumentiert das Bündnis.

Die Alternativ-Route hat nur einen Haken: Das Land gehört privaten Besitzer:innen. Die müssten überzeugt und bezahlt werden, damit sie ihre Flächen abgeben. Das macht Arbeit und kostet Zeit – Zeit, die angesichts des Klimawandels eigentlich fehlt.

 Der Lübecker Stadtwald ist ein Biotop, wie es in Deutschland mit seinen industriellen Monokultur-Wäldern nur wenige gibt

Denn ja, Megaprojekte wie die Energiewende oder der Schienenausbau können scheitern, wenn alle potenziell Betroffenen mit Zähnen und Klauen ihren jeweiligen Hinterhof verteidigen. Um solche jahrelangen Streitigkeiten zu verkürzen, hat der Bund in den vergangenen Jahren mehrfach Gesetze nachgeschärft. Allerdings ist dabei eine Unwucht entstanden: Vor allem die Rechte von Umweltverbänden werden eingeschränkt.

Dabei kämpfen die eben nicht um ihre Ruhe oder den ungestörten Blick von der privaten Terrasse, sondern um unser aller Lebensgrundlage. Dazu zählt auch das strittige Bartelsholz, das zum Lübecker Stadtwald gehört. Dieser Wald wird seit den 1990er-Jahren nach dem „Lübecker Konzept“ naturnah bewirtschaftet, auf gut zehn Prozent der Fläche finden gar keine Eingriffe statt.

So entwickelte sich ein Biotop, wie es in Deutschland mit seinen industriell durchgeplanten Monokultur-Wäldern nur wenige gibt. Auf den rund 4.600 Hektar wachsen nur einheimische Bäume. Wie sie sich entwickeln und welche Tierarten sich ansiedeln, hilft Fachleuten dabei zu bewerten, wie ein Zukunftswald aussehen kann, der sich an ein trockeneres Klima anpasst.

Im Bartelsholz sollten anfangs für den Trassenbau rund 10 Hektar Wald gerodet werden. Nun will der Trassenbetreiber Tennet auf rund 5 Hektar Bäume fällen und mit hohen Masten Moorflächen überspannen. Der Kieler Umweltminister Goldschmidt spricht im taz-Interview von einem „ordentlichen Kompromiss“ und verweist darauf, dass die Fläche wieder aufgeforstet werden könnte.

Vielleicht erklärt ihm seine Kabinettskollegin Cornelia Schmachtenberg, dass es viele Jahrzehnte dauert, bis aus ein paar Setzlingen wieder ein echter Wald wird. Und wer weiß, vielleicht schlägt sich die CDU-Frau auf die Seite des Bündnisses und sorgt dafür, dass die Behörden die Alternativtrasse am Waldrand zumindest prüfen.