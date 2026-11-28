E ntschuldigen Sie die kurze Störung zwischen Black Friday und Cyber Monday – aber dafür, dass in zehn Tagen ein schwarzer Dienstag für die Demokratie ansteht, ist es gerade eigentümlich still.

Am 8. Dezember soll in Sachsen-Anhalt ein Ministerpräsident gewählt werden. Und Ulrich Siegmund, das freundliche Gesicht der AfD, stellt sich zur Wahl.

Dieser Tag und seine Folgen werden das Land verändern – selbst wenn Siegmund nicht sofort gewählt wird. Trotzdem ist es ruhig geworden um Sachsen-Anhalt. Nach der Aufregung über die Wahl eines AfD-Landtagspräsidenten, wohl mit den Stimmen der CDU, ist die Aufmerksamkeit weitergezogen. Vanessa Emde, Jamal Musiala, Tokio Hotel: Alles ist spannender als die Zukunft der liberalen Demokratie.

Das ist kein Vorwurf! Es ist menschlich, sich überschaubaren Problemen zuzuwenden. Menschlich ist auch der Optimismus, dass vielleicht doch alles nicht so schlimm wird.

Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe

Aber das ist falsch. Umso wichtiger ist es, vorbereitet zu sein.

Dass sich alle Parteien von CDU über Linke bis BSW noch auf einen überparteilichen Kandidaten einigen, ist unwahrscheinlich. Dasselbe gilt für Neuwahlen. Die Linke hat sich dafür zwar zuletzt offen gezeigt. Aber sie wird den Landtag nicht zusammen mit der AfD auflösen. Und die anderen Parteien dürften Neuwahlen eher fürchten.

Natürlich kann alles immer anders kommen. Realistisch scheinen aber drei Szenarien:

Szenario 1: Siegmund wird gewählt, mit offener Unterstützung von CDU-Abgeordneten oder durch Überläufer. Für die Mehrheit der Menschen in Sachsen-Anhalt wäre das eine Katastrophe. Auch ohne eigene Mehrheit könnten die AfD per Verordnung regieren. Und auch auf Bundesebene wäre dieses Szenario ein Desaster. Es könnte zur Spaltung der CDU führen, zu Parteiaustritten und Ausschlussverfahren. Früher oder später dürfte es das Ende der Koalition im Bund bedeuten.

Szenario 2: Siegmund wird gewählt – aber welche Partei ihn unterstützt hat, bleibt unklar. Dann kommt es auf die Reaktionen an: Gibt Friedrich Merz wieder der Linken die Schuld? Kann die Koalition in Berlin weitermachen, oder entzieht die SPD dem Kanzler das Vertrauen? Es wäre ein Dilemma: Neuwahlen im Bund wären wohl ein Geschenk für die AfD.

Szenario 3: Siegmund wird vorerst nicht gewählt. Auch das wäre kein Erfolg, auf dem man sich ausruhen kann. Die Mehrheiten im Landtag sind so knapp, dass Siegmund im dritten Wahlgang oder bei einem Anlauf im neuen Jahr früher oder später gewählt werden dürfte – es müssen nur ein paar Abgeordnete fehlen.

Zudem wäre ein ewig amtierender Ministerpräsident Sven Schulze ohne Mehrheit auch eine Katastrophe. Die AfD würde zu Recht seine Legitimation anzweifeln. Aber auch Schulze selbst dürfte zum Problem werden: Er hat angekündigt, im Landtag auch Anträge der AfD im Einzelfall zu unterstützen.

Selbst wenn Siegmunds Wahl also vorerst scheitern sollte, kann die AfD Gesetze beschließen. Wenn nicht mit der CDU, steht das BSW bereit. Ein familienfreundliches Gesetz, gegen das niemand etwas haben kann, haben sie bereits verabschiedet: Geschwisterkinder müssen weiterhin keine Kita-Gebühr zahlen in Sachsen-Anhalt. Zum Ende des Jahres könnte man aus dem Rundfunkstaatsvertrag aussteigen.

1, 2 oder 3. Die Katastrophe ist schon da, egal wie der Black Tuesday ausgeht.

Was folgt daraus? Man sollte vorbereitet sein. Nicht nur in der Politik. Sondern auch, was praktische Solidarität angeht. Die Zivilgesellschaft mobilisiert, Stiftungen und Vereine aus der ganzen Republik sammeln Geld. Die offene Gesellschaft in Sachsen-Anhalt braucht Unterstützung. Egal was am 8. Dezember passiert.