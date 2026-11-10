D ie Wahlnacht der Midterrms in den USA war noch kaum vorüber, das Land und die Welt schwankten noch zwischen Ungläubigkeit und Euphorie, als sich bereits die neuen Stars der großen „blauen Welle“ herausschälten. Abdul El-Sayed aus Michigan war in aller Munde, der brave Prediger James Talarico, der Texas aus dem Würgegriff der Republikaner befreite, und natürlich der ultracoole Jon Ossoff aus Georgia. Weitaus weniger Beachtung fand hingegen Josh Turek, der den Senatssitz für den Agrarstaat Iowa zum ersten Mal seit 21 Jahren für die demokratische Partei zurückholte.

Das ist eigentlich schade, denn Turek hat unter den Neu-SenatorInnen, die im Januar die muffigen Hallen des Capitols gründlich durchlüften wollen, eine der bei Weitem spannendsten Geschichten. Vor gerade einmal fünf Jahren gewann der 47-Jährige noch olympisches Gold mit der US-amerikanischen Para-Basketball-Mannschaft. Das alleine ist eine historische Premiere. Mindestens ebenso ungewöhnlich und beeindruckend ist jedoch Tureks Weg dorthin.

Es wurde während dieses Wahlkampfs in den USA viel über die Underdogs des Landes geredet, die Vergessenen und Zurückgelassenen, die in einer immer grausameren Gesellschaft immer weniger Chancen haben. Wenn ein Kandidat tatsächlich diesen Status des Underdogs verkörpert, ist es jedoch Josh Turek.

Turek wuchs in echter Armut auf. Sein Vater, ein Vietnamveteran, arbeitete in der Verwaltung einer Berufsschule, seine Mutter war Sozialarbeiterin. Keine Berufe, die es in Amerika noch erlauben, eine sechsköpfige Familie zu ernähren. Insbesondere nicht, wenn eines der Kinder, Josh, mit einer schweren Behinderung zur Welt kommt und die Versicherung nicht einmal annähernd die Arztrechnungen deckt. Die Familie bezog ihre Kleidung aus Altkleidersammlungen, die Kinder mussten nach der Schule zum Mittagessen in städtische Suppenküchen.

21 Operation bis zum zwölften Lebensjahr

Josh wurde mit Spina bifida geboren, einem Geburtsschaden, bei dem der untere Teil der Wirbelsäule nicht vollständig abgeschlossen ist. Die Behinderung konnte direkt darauf zurückgeführt werden, dass sein Vater in Vietnam dem berüchtigten Entlaubungsmittel Agent Orange ausgesetzt war. Turek musste sich noch vor seinem zwölften Lebensjahr 21 Operationen unterziehen. Eine Tortur, die die Familie in große finanzielle Nöte stürzte. In der Schule wurde er ausgegrenzt und gehänselt. Selbstvertrauen und Freundschaft fand er erst, als er als Jugendlicher in der Nachbarstadt Omaha ein Camp für Rollstuhlbasketball absolvierte.

Doch auch seine Sportkarriere verlief nicht glatt. Für einen Werfer war er ein wenig zu klein, einen Mangel, den er mit eiserner Arbeitsmoral kompensierte. Die tausend Würfe, die er laut seinen Mannschaftskameraden im College jeden Morgen absolvierte, brachten ihm einen Profivertrag in Italien und einen Platz in der Nationalmannschaft ein. Doch nach dem enttäuschenden siebten Platz der US-Mannschaft 2004 in Athen wurde er aus der Aufstellung wieder gestrichen.

Aber Turek steckte nicht auf. Er trainierte noch härter und versuchte es immer wieder, bis er 2011 wieder in das Team aufgenommen wurde. 2012 war er dann der beste Werfer der Mannschaft, die in London Bronze holte. Im Rückblick für Turek das beste und schönste Turnier seiner Karriere, auch wenn 2016 und 2021 die amerikanischen Para-Basketballer Gold gewannen.

Seine politische Arbeit folgte praktisch direkt aus der beruflichen Tätigkeit, die er noch während seiner aktiven Zeit begonnen hatte. Als Kontaktmann zwischen einem Hersteller von Spezialrollstühlen und den Krankenversicherungen musste er erleben, wie Jahr für Jahr mehr und mehr Anträge abgelehnt wurden. Entscheidungen, die für die Familien oft katastrophale Konsequenzen hatten. Deshalb ließ er sich 2022 für den Staats-Senat von Iowa aufstellen.

So können sich die Iowans jetzt sicher sein, dass sie einen Kämpfer nach Washington schicken und obendrauf einen, der vielleicht in einem neuen Washington dabei helfen kann, Brücken zu bauen. Turek ist stolz darauf, dass er im Senat von Iowa nicht selten gegen die Parteilinie und für seine Überzeugung gestimmt hatte. Einige seiner Positionen, etwa beim Thema Einwanderung, machen seinen demokratischen Genossen dabei leichte Bauchschmerzen. Doch beim Kernthema der Partei in diesem Wahlkampf, ein besseres Leben für einfache Amerikaner, können sie sich eines standhaften Fighters in ihrer Aufstellung gewiss sein.