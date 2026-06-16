Kurz vor dem Anpfiff wird es still im Maassilo. Bässe, Beats, Lachen und Johlen, alles verstummt. Die blassgelben und tiefblauen Trikots, die sich in beständig durch das Erdgeschoss des Veranstaltungszentrums schieben, verharren. Der Einpeitscher auf der Bühne, der den Abend voller Enthusiasmus begann, schlägt einen besinnlichen Ton an: „Danke, Vater, dass wir hier sein dürfen. Wir sind eine Community! Eine Insel! Könnt ihr alle ‚Amen‘ sagen?“ Und alle sagen: „Amen!“ Es folgen die Hymne – und dann hat die WM auch für Curaçao begonnen.

Das kleinste Land, das sich je für eine WM qualifiziert hat, ist seit 2010 ein unabhängiges Überseegebiet des niederländischen Königreichs. Über 130.000 Menschen aus Curaçao wohnen heute im einstigen kolonialen „Mutterland“, gut 20.000 von ihnen in Rotterdam – und etwa 3.000 sind an diesem Sonntagabend in den monumentalen alten Getreidespeicher im Maashafen gekommen. Die Blue Wave Family World Cup Watch Party ist eine Referenz an den Spitznamen des Nationalteams, das sich sensationell für die WM qualifizieren konnte.

Im Bauch des Maassilo sind drei riesige Bildschirme aufgebaut, und zwischen groben Betonpfeilern tummelt sich ein erwartungsfrohes, auffällig junges Publikum. Essensstände, deren Dekoration an die Fassaden von Willemstad erinnern, der Hauptstadt Curaçaos, verkaufen Süßigkeiten aus Erd- und Cashewnüssen und gebratene Hühnerschenkel. Die aromatische Lufthoheit hat jedoch Beito de Worstman, ein bekannter karibischer Wurstverkäufer bei Veranstaltungen im Dunstkreis der Hafenmetropole.

Der frühe Rückstand beeindruckt niemand. Dafür fühlt sich das, was nach dem überraschenden Ausgleich geschieht, an, als zittere das Maassilo in seinen Grundfesten. „Noch immer 1:1, wer hätte das gedacht?“, sinniert der Reporter wenig später. „Tja, wer hätte das gedacht“, wiederholt eine Frau feixend, die wie alle hier ihr Trikot in einem Onlineshop bestellt hat.

Selten wurde eine 1:7-Klatsche so bejubelt

Die Tore des deutschen Teams fallen schließlich doch. In der Halbzeit werden auf der vorderen Bühne die Antilleninseln besungen, auf der hinteren lässt die Kombination karibischer Beats mit niederländischen Schlagertexten junge Fans kreischen.

Selten wurde eine 1:7-Klatsche so bejubelt wie an diesem windigen Abend in Rotterdam-Süd. Selbst eine Trockennebelkanone kommt zum Einsatz. Melissa, eine Frau in den Dreißigern, bilanziert kurz vor dem Abpfiff: „Ich hätte nie gedacht, dass Curaçao sich überhaupt je für eine WM qualifiziert. Wir sind dankbar, dass wir dabei sind. Viele dachten, wir schießen mal ein Tor. Immerhin haben wir das gegen eines der stärksten Teams der Welt geschafft. Und wir haben sowieso die schönsten Trikots.“

Diese Trikots tauchen eine Stunde später auch am Platz vor dem Stadthaus auf. Hier liegt die bekannte Meile, auf der sich bei jedem Turnier alles tummelt, was sich in orangefarbene Klamotten geworfen hat. Vier benachbarte Bars, jeweils mit großem Außenbereich, werden dann zum schnell schlagenden Puls des „Oranje-Wahnsinns“.

Das ist bei dieser WM nicht anders. Das Café t’ Fust, das renommierteste, ist schon beim Anpfiff so voll, dass der Türsteher niemand mehr hineinlässt. Das benachbarte Coconut zeigt auch alle Spiele von Curaçao. Mitglieder der blauen Welle schauen sich nun hier an, wie die Niederlande gegen Japan in die WM starten.

Rotterdams 170 Nationalitäten sind mit vielen Teams vertreten

Zu den Standardelementen eines solchen Abends zählen neben Gassenhauern wie „Humba täterä“ und „Viva Holandia“ auch die sogenannten oranje prullaria, also allerlei Verkleidungen und andere Utensilien zum Anfeuern der elftal. Kurz vor Anpfiff läuft vor den Bars ein Mann in orangem Anzug herum, dessen Kopf in einer Löwenmaske steckt. Pas­san­t*in­nen und Fans machen Fotos mit ihm, er ist angestellt, um für Unterhaltung zu sorgen. „Ein Job, aber es macht mir auch Spaß“, sagt Ap, wie er sich vorstellt, unter seinem Löwenkopf.

Dass es seine dritte WM als Maskottchen ist, erzählt er am Tresen der Retrobar Get Back, die noch am ruhigsten ist, wo er einen schnellen Drink zu sich nehmen will. Speziell ist diese WM, weil das multikulturelle Rotterdam mit seinen gut 170 Nationalitäten mit so vielen Teams vertreten ist: Marokko und die Türkei, wo viele Rot­ter­da­me­r*in­nen ihre Wurzeln haben, haben ihr erstes Match schon gespielt. Nun folgen innerhalb von 24 Stunden Curaçao, die Niederlande und Kap Verde. „Verteile deine Chancen“, sagt Ap grinsend. Er denkt, dass die Niederlande und Marokko die besten haben.

Dass es im Oranje-Spiel gegen Japan zur Halbzeit noch 0:0 steht, findet zumindest Adam nicht problematisch. Mit drei Freunden raucht er kurz vor dem Wiederanpfiff einen Joint beim Geldautomaten gegenüber. „Bei den letzten Turnieren war das auch so. In der ersten Halbzeit machen sie nicht viel. Aber dann, in der zweiten, geht es rund. Warte mal ab, ich tanz noch auf dem Tisch heute.“ Mit der umgehängten Fahne und der niederländischen Trikolore in Adams Gesicht ist das leicht vorstellbar.

Adam, der sieben Sprachen spricht, in New York geboren wurde, in den Emiraten und den Niederlanden aufwuchs und eine Unternehmerlaufbahn in der Türkei startete, findet, dass die Aufstockung der WM auf 48 Teilnehmer kein Problem sei. Was nicht bedeutet, dass er die Fifa nicht für korrupt hält, oder gar die Sklavereigeschichten in den Golfstaaten in Zweifel zieht. Doch, dass auch kleine Länder teilnehmen können haben, sieht er positiv. „Leute, die das kritisieren, denken wohl auch immer noch, dass Johan Cruyff der beste Spieler aller Zeiten war, und nicht Messi oder Ronaldo.“

Sechs kapverdische Spieler sind in Rotterdam geboren

Zu Beginn der zweiten Halbzeit scheint die elftal seine Worte zu bestätigen. Auch auf den Ausgleich folgt bald die erneute Führung. Das späte zweite Tor der Japaner sorgt jedoch für einen Dämpfer auf der Meile, wo der Abend daher ruhig zu Ende geht.

Ganz anders am folgenden Abend in der Kantine des FC Maense, ein paar Kilometer westlich gelegen. Das Viertel Delfshaven wird in Rotterdam manchmal als ‚elfte Insel von Kap Verde‘ bezeichnet. Der FC Maense ist ein unterklassiger Amateurklub, gegründet von Migranten von der kapverdischen Insel Maio.

Dass die tubarões azuis, also die blauen Haie, sich zur WM qualifizieren konnten, ist eine der größten Sensationen des afrikanischen Fußballs in jüngster Zeit. Nicht nur deshalb allerdings platzt das niedrige, graue Backsteingebäude am frühen Montagabend zum Auftaktmatch gegen Spanien aus allen Nähten. Nicht weniger als sechs blaue Haie sind in Rotterdam geboren, wo rund 30.000 Menschen von der Inselgruppe im Atlantik stammen. Bei der Vorstellung der Spieler werden sie daher besonders frenetisch begrüßt.

Nach dem Anpfiff lassen vor allem die Paraden von Vozinha, dem 40-jährigen Keeper, der die blauen Haie ein ums andere Mal im Match hält, die Kantine jubeln. Zwischendurch zieht der MC auch mal mitten in einem Spielzug die Regler hoch und peitscht die Festgemeinde mit Drumbeats an, die mit einem begeisterten „Uh-uh-uh-uh-aaaah!“ beantwortet werden.

Das Ende des Spiels versinkt in Beats und Ekstase

Nur von der offenen Tür, über der ein paar Pokale des Amateurklubs auf einem Vorsprung ausgestellt sind, kommt ab und an noch ein Lufthauch. Hände und leere Essensschalen werden als Fächer eingesetzt. Der Bildschirm ist keineswegs überdimensioniert und zudem teils an Werbekunden vermietet, mit deren Schriftzügen der FC Maense sich über Wasser hält. Hier und da beginnen Menschen, das Spiel auf ihren Telefonen zu verfolgen, um mehr davon sehen zu können. Die Halbzeit ist eine willkommene Gelegenheit zum Luftschnappen.

Abner, ein Urgestein des FC Maense, einstiger Rechtsverteidiger, der heute oft hinter der Bar steht, hat 39 seiner 45 Jahre in Rotterdam verbracht. Er berichtet, dass das kapverdische Team schon im Vorfeld der WM 2014 Chancen hatte, dann aber wegen eines nicht spielberechtigten Akteurs disqualifiziert wurde. Julio, ein früherer Schieds- und Linienrichter des Klubs, ergänzt, dass Vozinha, der gefeierte Keeper, vor einigen Monaten noch in Rotterdam Urlaub machte.

Was Vozinha in der zweiten Halbzeit veranstaltet, wird ihn an diesem Abend in der ganzen Welt bekannt machen. In der Kantine des FC Maense wird er dabei nach Leibeskräften unterstützt. Kurz vor dem Schlusspfiff zum sensationellen 0:0-Endstand gegen Turnierfavorit Spanien trommeln die Menschen gegen die Wände, ganze Pulks von Menschen in dunkelblauen Trikots drängen sich vor der offenen Tür. Das Ende des Spiels versinkt in Beats und ekstatischem „Uh-uh-uh-uh-aaaah“, auf der Bar wird getanzt, die Luft ist schwer und sehr verbraucht. Eine ältere Frau bahnt sich ihren Weg nach draußen und verdreht die Augen. Die dritte Halbzeit startet in Delfshaven, der „elften Insel von Kap Verde“, mit hupenden Autokorsos.