Der Block der derzeitigen Regierung in Israel hat massiv an Stimmen eingebüßt. 64 Sitze in der Knesset hielt diese Koalition aus rechten, religiösen und rechtsextremen Parteien bisher. Benjamin Netanjahu erreicht allerdings nach bisherigen Berechnungen die meisten Stimmen. Die von den verschiedenen TV-Sendern in Israel veröffentlichen Hochrechnungen weichen teils deutlich voneinander ab; in diesen zwei Kernangaben sind sie sich allerdings einig.

Der öffentlich-rechtliche Sender Kan berichtet von 25 Sitzen für die Likud-Partei des amtierenden Premiers Benjamin Netanjahu. Auf dem zweiten Platz folgt der in den Umfragen vor der Wahl meist vorn gesehene Gadi Eisenkot mit seiner Partei Yashar; er kommt auf 21 Sitze. Bei den Sendern Kanal 12 und 13 kommt Yashar auf etwas mehr Sitze; beim Sender i24 liegt die Likud mit 27 Sitzen nochmal deutlich weiter vorne, Eisenkot um ganze sieben Sitze hinter ihm.

Das Ergebnis ist also denkbar kompliziert: Netanjahu und seine Partei liegen zwar vorne, ihnen fehlt aber definitiv die Koalitionsmehrheit. Auch die zionistischen Oppositionsparteien verfehlen die Mehrheit. 61 von 120 Sitzen bräuchten die Blöcke jeweils, um eine Mehrheitsregierung bilden zu können. In den Hochrechnungen kommt der Netanjahu-Block auf etwa 50 Sitze; der Oppositionsblock auf 52 bis 53 Sitze.

Wer wird nun mit der Regierungsbildung beauftragt? Das kann Präsident Jitzchak Herzog nun entscheiden: Wählt er den Anführer des mit mehr Stimmen aus der Wahl gegangenen Oppositionsblockes, also Eisenkot? Oder den Mann mit den meisten Stimmen, also Netanjahu?

Eisenkot selbst erklärte: Die Ergebnisse zeigten einen „absoluten Vertrauensverlust“ in die Regierungskoalition und einen „Sieg für Israels zionistische, nationale Mehrheit.“ Er werde „sofort daran arbeiten, die Entscheidung der Menschen“ umzusetzen und die Regierung Netanjahus zu ersetzen.

Keine Mehrheit selbst mit arabischer Partei Ra'am

In jedem Fall dürfte sich die Koalitionsbildung nicht einfach gestalten. Eine vor der Wahl viel diskutierte Möglichkeit ist, dass der zionistische Oppositionsblock – entgegen der Ankündigung mancher ihrer Parteiführer – doch eine Koalition mit der arabischen Partei Ra'am eingeht. Diese kommt in den Hochrechnungen bisher auf 7 Sitze – das reicht nicht, um den Oppositionsparteien mit ihren 50 bis 52 über die 61-Sitze-Grenze zu verhelfen.

Die arabischen Parteien sind wohl einer der deutlichen Gewinner in dieser Wahl. Ra'am konnte sich von 5 auf wohl 7 Sitze steigern. Die andere arabische Wahlliste, die Joint List, erreicht Hochrechnungen zufolge zehn bis elf Sitze. Bei der letzten Wahl 2022 kam die Wahlliste Hadash-Taal auf gerade einmal fünf Sitze. Die Partei Balad, die nun gemeinsam mit Hadash-Taal Teil der Joint List ist, war 2022 aus der Knesset geflogen.

Die Wahlbeteiligung ist in diesem Jahr deutlich höher als 2022: Um 20 Uhr hatten etwa 74 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2022 waren es etwa 8 Prozentpunkte weniger. Nach Wahlorten aufgeschlüsselte Ergebnisse sind bislang nicht zuverlässig verfügbar, doch die Zahl der arabischen Wählerinnen und Wähler dürften zugelegt habe.