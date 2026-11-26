Na ja. Mit so einem Gefühl aus dem Theater zu gehen, ist nicht das Schlechteste, was passieren kann. Aber natürlich auch vom Besten weit entfernt. Wie es sich für eine Premiere gehört, ist man mit diesem Gefühl ziemlich allein, denn gestisch reicht es knapp für ein Achselzucken, während um einen herum die expressive Begeisterung inklusive Pfeifkonzert (der Pfiff als scharfer Jubel) tobt. Beim Heimspiel in der Fankurve gelandet.

Geboten war an der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz die Theaterpremiere eines 41 Jahre alten Filmdrehbuchs aus dem Nachlass von Thomas Brasch, redigiert und mit Zitaten (Wolfgang Kohlhaase, Ingmar Bergmann) sowie Videosequenzen und Texten des Autors ergänzt von Lena Brasch, die, sagen wir’s gleich, die Nichte des 2001 verstorbenen Autors ist, Kulturmensch, wie die Familie Brasch insgesamt, und in Berlin verortet.

In der Stadt und in diesem (Ost-)Berliner Stil, den vor allem männliche Künstler in den vergangenen hundert Jahren entwickelt haben, mal im Kollektiv, dann wieder in Konkurrenz: lakonisch, schlicht und eindrucksvoll vor allem in seinen Härten, hin und wieder beinahe verstohlen zärtlich. Anleihen bei der Antike wie bei Shakespeare, eher dem Kontrast als dem Zwischenton verpflichtet. Mit der Geschichte auf du und du im Deutschen und im Brutalen; Panzer, Schwarz-Weiß-Filme, Männer in Uniform; Schnaps, Schneetreiben und Aussichtslosigkeit. Aber am Horizont schimmert die Revolution.

Aus dieser maskulinen nationalen Seelenlage kommt auch „Alles Glück der Welt“, ein Komödienmanuskript aus dem Jahr 1985, in dem Thomas Brasch und George Stamkoski eine Zukunft entwerfen, die bis zum Jahrtausendwechsel reicht. Wir sind in Deutschland, aber Berlin, nicht Böhmen, liegt am Meer. Auf einer Projektionsfläche, so groß und hoch wie die Bühne selbst, kräuselt sich freundlich das blaue Wasser, als wär’s eine „Traumschiff“-Produktion.

Auch das Meer verschwindet

Von dieser Stimmung wird nichts bleiben, auch das Meer verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Stattdessen startet die Handlung in der Stadtvilla eines schwerreichen Unternehmers, der in einer unglücklichen Ehe lebt, seine Söhne diktatorisch drangsaliert, gern zu viel trinkt, ein übergroßes Selbstbewusstsein hat und – die allergrößte Überraschung – Waffen produziert. Dass es hier ausschließlich ums Parodistische geht, macht der mit einem Gummiband befestigte Operettenschnurrbart im Gesicht von Andreas Döhler auch optisch klar. Man erkennt ihn gut, weil, was auf der Bühne geschieht, zugleich in Großaufnahme auf einer Leinwand darüber gezeigt wird; eine zeitgenössische Unvermeidlichkeit.

Der Sohn Robert (Jasna Fritzi Bauer) ist aus der Kadettenanstalt zurück nach Hause geflohen und behauptet, schwul und Pazifist zu sein – die ideale Höchstkränkung des Patriarchen und die kürzestmögliche Ablehnung der familiären Nachfolge. Letzteres darf natürlich nicht so bleiben, und deshalb wird ein Mädchen per Kleinanzeige gesucht, das den Abtrünnigen ans richtige Ufer holt.

Die Wahl fällt auf Sofie (Rosa Lembeck), die beim Casting das zerklüftete Herz der Industriellengattin und Mutter Marianne (Kathrin Angerer) rührt: Das arme Mädchen kommt gerade aus der DDR und wird, so das Kalkül, für die Aufnahme ins Villenviertel der Macht für immer dankbar sein. Doch natürlich ist die Naivität von Sofie nur gespielt und ihre Herkunft eine Erfindung; in einer dystopischen Komödie kann es keine reinen Seelen geben. Hin und wieder entstehen funktionierende Pointen aus dem Schema, doch je länger der Abend wird, umso schwerer trägt er an seiner Erwartbarkeit.

Die Volksbühnenmaschine schnurrt auf höchstem Niveau

Musikalisch untermalt und aufgelockert wird die 100-minütige Produktion von Fee Aviv Dubois und Izzy Ment, die an zwei Synthesizern und mit diversen Instrumenten Stimmung machen, aber auch die Schauspieler beim Singen begleiten. Mal mehr, oft weniger zwingend motiviert, performt das Ensemble Songs vor allem zwischen deutschem Chanson und smoothem Pop (Paul Eisenach, Wenzel Krah), die der dystopischen Komödie eine etwas laue Wärme spendieren.

Was das Ganze soll, ist die Frage, die sich aus dem aufwendig Gezeigten nicht erschließt. Ein sentimentaler Ostberliner Liebesgruß an Thomas Brasch? Eine Warnung vor der gesamtdeutschen Kriegswirtschaft, frisch aktualisiert aus dem Archiv? Ein Versuch, die satirische Komödie als Kritik an den Verhältnissen neu zu beleben?

Auf der Habenseite bleibt: viele Zeilen von Thomas Brasch, denen gar nichts etwas anhaben kann. Es bleibt die Volksbühnenmaschine, die auf höchstem Niveau schnurrt; die klug gestaltete Drehbühne vom studio dietrich & winter, die sprechende Ausstattung von Eleonore Carrière. Es bleibt die verlässliche Kunst des Ensembles, das hochkomische Talent von Till Gedack und Rosa Lembeck, die abgründige Lässigkeit von Kathrin Angerer. Man hätte ihnen allen nur gewünscht, das Ganze wäre mehr geworden als die ratlose Summe seiner souveränen Teile.