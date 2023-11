Verschwundene Cum-Ex-Laptops : Familiäre Verbindungen zu Russland

SPD-Chefermittler Steffen Jänicke soll im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss Laptops entwendet haben. Vom Verfassungsschutz kamen zuvor Sicherheitsbedenken.

HAMBURG taz | Sensible Dokumente, die den Cum-Ex-Skandal betreffen, lagern in Hamburg nicht im Rathaus. Sondern einige Hundert Meter davon entfernt: in einem Safe in einem streng gesicherten Aktenraum.

Aus diesem sind laut Medienberichten vergangene Woche zwei Laptops verschwunden, mit denen der Parlamentarische Untersuchungsausschuss auf mehr als 700.000 für seine Ermittlungen relevante E-Mails zugreifen kann. Nach Informationen des Stern und der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) soll der von der SPD berufene Leiter des Arbeitsstabs Steffen Jänicke die Laptops vergangene Woche aus dem Safe entwendet haben.

Bei den E-Mails handelt es sich um Beweise, die kurz nach der Bundestagswahl im September 2021 von der zuständigen Staatsanwaltschaft Köln beschlagnahmt worden waren. Laut Stern gehören dazu unter anderem Postfächer der Büroleiterin von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Jeanette Schwamberger sowie von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Laut der Nachrichtenagentur AFP erhofften sich die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss aus den E-Mails neue Erkenntnisse über die Rolle von Scholz in der Cum-Ex-Affäre der Hamburger Warburg-Bank.

Eigentlich kein Zugang zum Safe

„Wir stehen vor einem Rätsel“, sagt Norbert Hackbusch, Obmann der Linken im Ausschuss, der taz am Freitagmittag angesichts der genauen Vorgänge um die verschwundenen Laptops. Er habe von deren Verschwinden erst durch Recherchen von Stern und WAZ erfahren.

„Wir wissen nicht, wo sich die Geräte befinden und ob sie an dem Ort sicher sind“, zitiert der Stern CDU-Obmann Richard Seelmaecker.

Unklar sei zudem, wie der Arbeitsstableiter die Laptops entwendet haben soll. Hackbusch erklärt, dass Jänicke eigentlich keinen Zugang zu sensiblen Daten wie jenen im Safe hat.

So hat das Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg im vergangenen Jahr Sicherheitsbedenken wegen Jänickes familiärer Verbindungen nach Russland geäußert. Man habe sich im Ausschuss daraufhin geeinigt, dass Jänicke seine Funktion als Leiter des Arbeitsstabs behalten kann, allerdings ohne Zugang zu sensiblen Daten, so Hackbusch.

Konsequenzen für Arbeitsstableiter sind unklar

Die Laptops waren dem Untersuchungsausschuss erst Mitte Oktober nach längerer Auseinandersetzung vom zuständigen Justizministerium Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt worden. Sie dienen als Lesegeräte, die E-Mails sind aus Sicherheitsgründen auf einem externen Server der Staatsanwaltschaft Köln gesichert, erklärt ein Sprecher des Justizministeriums der taz.

Von versuchter Beweisvernichtung kann im Fall der verschwundenen Laptops also keine Rede sein. Wohl aber stehe nach Berichten des Stern ein Verstoß gegen die Geheimhaltungsregeln des Untersuchungsausschusses im Raum, nach denen „Akten und sonstige Unterlagen“ überhaupt nicht aus dem verwahrenden Gebäude entfernt werden dürfen.

Ob oder welche Konsequenzen für den Arbeitsstabsleiter Jänicke zu erwarten sind, ist noch offen. Seit 13 Uhr sind die Obleute aus dem Ausschuss zu einer Sondersitzung zusammengekommen, in der Hoffnung Licht ins Dunkel zu bringen.