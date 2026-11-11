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Veröffentlichtes RedemanuskriptIst Holger Friedrich jetzt für oder gegen die AfD?

Steffen Grimberg
von Steffen Grimberg

Verleger Holger Friedrich hat seinen Auftritt beim „Demokratiekongress“ der AfD im Sommer abgesagt. Aber er hat nun trotzdem seine Rede veröffentlicht.

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Hallesches Mediengespräch 2026: Holger Friedrich, Verleger hinter „Berliner Zeitung“ und „Ostdeutscher Allgemeine“
Holger Friedrich wollte bei der AfD sprechen, dann doch nicht, und jetzt hat er seine Rede veröffentlicht

Foto: dts Nachrichtenagentur/imago

U m Holger Friedrich ist es in letzter Zeit ja etwas ruhiger geworden. Weshalb nun prompt seine ungehaltene Rede beim „Demokratiekongress“ der AfD im Juni für Furore sorgt. Da war der Verleger und Inhaber von Berliner Zeitung und Ostdeutscher Allgemeine eingeladen, wollte zunächst auch kommen – und sagte dann doch ab.

Kleiner Spoiler: Das macht Holger Friedrich häufiger. Bei den Medientagen Mitteldeutschland im Frühjahr zum Beispiel, wo er zur Session „Neue Modelle für den Lokaljournalismus“ angekündigt war. Meist mit dem Argument, er sei eben echt sehr busy. Es lässt sich dahinter aber auch strategisch-taktisches Kalkül sehen. (Offenlegung: Ich habe damals das Panel moderiert und Holger Friedrich hatte mich im Vorfeld angerufen und in Sachen wahrscheinlicher Absage vorgewarnt.)

Nun hat Friedrich bei der AfD sprechen wollen und dann doch nicht und jetzt irgendwie doch. Denn er hat zwar im Juni abgesagt, dann aber sein Redemanuskript im Internet veröffentlicht. Keine Ahnung, wann das war und ob es jetzt erst aufgefallen ist. Aber da Friedrich dort der AfD „alles Gute“ wünscht, ist die Aufregung jetzt berechtigterweise groß. Mit Blick auf eine potenzielle Regierungsverantwortung in Sachsen-Anhalt heißt es nämlich auch, „es ist eine Chance für Sie. Und vielleicht bietet es auch Deutschland die Chance, einen Weg aus der politischen Agonie zu finden.“

Was die aktuelle Berichterstattung hierüber aber oft verkürzt oder ganz verschweigt, ist, dass sich Friedrich durchaus von der AfD abgrenzt. Teile der Partei vertreten „inakzeptable Positionen“, so Friedrich laut Redemanuskript. Denn auch Friedrich weiß, dass das Verhältnis der AfD zum politischen Extremismus ungeklärt ist. Was er „demokratisch ebenso bedenklich“ findet wie die Brandmauer.

„HF goes AfD“

Friedrich wendet sich gegen die „Angstpolitik“, mit der die AfD alles angeblich Fremde dämonisiert. Er verlangt, dass die Partei Verantwortung für das übernimmt, „was in den eigenen Reihen gesagt und gedacht wird“, vor allem auch zur NS-Zeit.

Wer das „als Schuldkult“ abtut, „disqualifiziert sich für die Regierungsverantwortung“. Fragt sich, warum es Friedrich dann aber eben doch nicht der AfD ins Gesicht sagt, sondern jetzt unter dem etwas bizarren Dateinamen „HF goes AfD“ ins Internet kippt.

Im Juni, also Monate vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, hatte „HF“ die AfD als „Risiko für die deutsche Gesellschaft“ bezeichnet. Zumindest dann, wenn sie sich nicht in seinem Sinne ändert.

Ich werde aus dem Typen immer noch nicht schlau. Aber glaube ja an das Gute in Menschen, selbst wenn sie Ver­le­ge­r*in­nen sind. Weshalb Holger F. jetzt in einem Update mal ganz klar machen müsste, dass es mit der AfD so gar nicht geht. Und dafür sorgt, dass seine Blätter nicht mehr unter dem Deckmäntelchen der Meinungsvielfalt immer noch das hohe Lied auf die Partei und ihre Anstreicher singen. Sonst geht der Krampf weiter. „Ach, und dann will er auf den Tendenzschutz verzichten?“, fragt die Mitbewohnerin.

Steffen Grimberg

Steffen Grimberg Medienjournalist

2000-2012 Medienredakteur der taz, dann Redakteur bei "ZAPP" (NDR), Leiter des Grimme-Preises, 2016/17 Sprecher der ARD-Vorsitzenden Karola Wille, ab 2018 freier Autor, u.a. beim MDR Medienportal MEDIEN360G. Seit Juni 2023 Leitung des KNA-Mediendienst. Schreibt jede Woche die Medienkolumne "Flimmern und rauschen"

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