Dass Züge den Fahrplan nicht einhalten, ist inzwischen fast normal. Aber Bahnreisende zwischen Hamburg und Dänemark müssen sich auf eine Verspätung von mehreren Monaten einstellen: 42 Doppelstock-Regionalzüge, die das Land bestellt hat, werden deutlich später anrollen als geplant. Für die schwarz-grüne Landesregierung bedeuten die Lieferprobleme des französischen Herstellers Alstom einen Rückschlag: Die versprochene Verkehrswende wird gebremst.

Zerknirscht trat der Verkehrs- und Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen vor den Landtag. Es sei eine „Hiobsbotschaft, dass die Züge nicht kommen“, sagte der CDU-Politiker bei der jüngsten Sitzung. Bis zuletzt habe die französische Firma Alstom versprochen zu liefern. Inzwischen steht fest: Statt Ende 2027 kommen die neuen Doppelstock-Regionalzüge erst im Jahr 2028 – wann genau, steht nicht fest. Laut der Website „DT5 online“, die sich mit dem Bus- und Bahnverkehr der Metropolregion Hamburg und Schleswig-Holstein befasst, gab Alstom bekannt, dass zurzeit gar keine neuen Züge der Serie „Coradia Max“ produziert würden.

Der Grund seien technische Probleme und Nachbesserungen bei den früheren Zügen. Betroffen sind mehrere Bundesländer, darunter auch Niedersachsen und Bremen. Dort geht es um 34 Doppelstockzüge, die im Lauf des Jahres 2027 den Betrieb aufnehmen sollten. Auch deren Lieferung wird sich bis 2028 verzögern.

Für Schleswig-Holstein könnten die Probleme bei Alstom nicht nur Bahnausfälle bedeuten, sondern obendrein noch mit zusätzlichen Kosten verbunden sein. Denn die alten Züge, die zurzeit auf den zentralen Strecken von Flensburg und Kiel sowie Heide und Itzehoe nach Hamburg fahren, sind bereits anderweitig eingeplant. Das Land erwägt rechtliche Schritte gegen Alstom. Parallel verhandele sein Ministerium mit den beteiligten Bahnunternehmen, damit die alten Züge weiterfahren können, sagte Verkehrsminister Madsen.

Ein „europaweites Problem“

Aber das Problem endet nicht in Flensburg. Die neuen Züge sollten nämlich bis Dänemark weiterfahren – dazu braucht es spezielle Wagons, die auf den Schienen beider Länder rollen können. Die neuen Regionalzüge sollten eigentlich ausgleichen, dass IC-Verbindungen über die Grenze gestrichen werden. Dass die neuen Züge nun deutlich später kommen, sei „eine Katastrophe“, sagt Christian Dirschauer von der Partei der dänischen und friesischen Minderheit, SSW. Rund 13.000 Menschen pendeln täglich über die Grenze. „Wir wollten eigentlich, dass mehr Menschen die Bahn nutzen.“

 Das Bahnchaos ist nicht das einzige Verkehrsproblem, mit dem sich die Landesregierung herumschlagen muss

Jetzt hofft die Verkehrsexpertin der Grünen, Nelly Waldeck, zumindest auf direkte Bus-Verbindungen zwischen Flensburg und Tingleff. Der Mangel an Zügen sei ein „europaweites Problem“, sagte sie im Landtag. Besser werde es dadurch nicht, meint Niclas Dürbrook (SPD). Er, wie auch Bernd Buchholz (FDP), befürchten, dass es noch mehrere Jahre dauern kann, bis Schleswig-Holstein die bestellten Züge erhält.

SPD will Busflotte für Schleswig-Holstein

Das Bahnchaos ist nicht das einzige Verkehrsproblem, mit dem sich die Landesregierung herumschlagen muss. Zur Lachnummer wurde die neu gebaute Schlei-Fähre „Missunde III“, die sich als zu groß für ihren Einsatzort erwies. Nun pendelt dort wieder das Vorgängermodell. Verzögerungen gibt es beim Ausbau im Hinterland der Fehmarnbelt-Querung. Die Fertigstellung der Autobahn 20 hatte Daniel Günther (CDU) bereits 2017, vor seiner ersten Wahl zum Ministerpräsidenten, versprochen. Die Grünen hatten sich 2022 im Koalitionsvertrag zum Weiterbau der A20 bekannt, aber aktuell fehlen immer noch rund 80 Kilometer.

Die SPD hat die Mobilität in allen ihren Facetten zu einem Kernthema des Wahlkampfs erklärt und einen Katalog mit Forderungen vorgelegt. Obenan steht das Motto: „Verkehrspolitik muss Priorität haben“. Aber da keine Regierung, egal in welcher Koalition, Regionalzüge aus dem Hut zaubern kann, verspricht die SPD erst einmal „eine ehrliche Prüfung“, der alle Projekte unterzogen werden sollten. Dabei müsse die Verlässlichkeit, gerade bei Bus und Bahn, Vorrang haben.

Um bei Zugausfällen wegen Pannen und Stellwerkproblemen schneller reagieren zu können, will die SPD eine Flotte von „Landesbussen“ anschaffen. Kleines Manko: Diesen Verkehrsplan stellte SPD-Spitzenkandidat Ulf Kämpfer vor, bevor Claus Ruhe Madsen mit der Hiobsbotschaft der verspäteten Zuglieferung um die Ecke kam.