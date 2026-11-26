Gérard Depardieu (77) muss sich wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Das hat am Donnerstag die französische Justiz angeordnet. Der Prozesstermin ist noch nicht bekannt. Seine Anwälte äußerten sich erleichtert, dass nicht alle Beschuldigungen der Klägerin von der Anklagekammer berücksichtigt wurden. Ohnehin erwägen sie noch eine Beschwerde vor dem Kassationsgericht gegen diesen Entscheid.

Seit Jahren war es verdächtig still geworden um Gérard Depardieu. Nach mehreren Anschuldigungen wegen Vergewaltigung, sexueller Gewalt und obszönem Verhalten ist Frankreichs berühmtester Schauspieler für die Filmproduzenten, Regisseure und bestimmt auch für einen Großteil des Publikums, das ihn so lange verehrt hat, zur Unperson geworden. Auf der Kinoleinwand hat man ihn darum schon lange nicht mehr gesehen. Zuletzt spielte 2023 noch eine Hauptrolle als desillusionierter Chefkoch, der nach Japan flüchtet.

Zuletzt wusste man nicht einmal mehr, ob er noch in Frankreich war oder in einem Haus jenseits der Grenze in Belgien, oder womöglich als „Ehrengast“ die Protektion eines befreundeten Diktators genoss.

Immer wieder in den Schlagzeilen – und vor Gericht

Eigentlich hört man nun seit Jahren nur noch von Depardieu, wenn er einen Prozesstermin hat oder neue Anschuldigungen gegen ihn bekannt werden. Und auf diese Schlagzeilen hätte das längst abgestürzte Idol einer ganzen Nation gern verzichtet. Auch Präsident Emmanuel Macron, der noch 2023 gegen eine angebliche „Treibjagd“ gegen den Filmstar protestierte und von Depardieu sagte, die Nation könne „stolz“ auf das „monstre sacré“ (als „heiliges Ungeheuer“ bezeichnete man ihn in Frankreich) sein, schweigt nun geflissentlich dazu.

Im Mai 2025 wurde Depardieu vom Pariser Strafgericht wegen sexueller Belästigung und Gewalt gegen zwei Frauen während der Dreharbeiten für den Film „Les volets verts“ („Die grünen Fensterläden“) im Jahr 2021 zu 18 Monaten Haft mit Bewährung verurteilt und in das französische Register der Sexualdelinquenten und -verbrecher eingetragen.

Depardieu reichte Berufung ein. Im selben Jahr aber wurden durch Indiskretion seine obszönen und äußerst kompromittierenden Äußerungen über ein junges Mädchen in Nordkorea publik. Depardieu stritt zunächst alles ab und reichte eine Verleumdungsklage gegen die Fernsehgesellschaft France Télévisions ein, blitzte damit aber ab.

Lawine von Enthüllungen

Doch es kam noch schlimmer: Im September 2025 wurde ein Strafverfahren wegen Vergewaltigung und sexueller Gewalt gegen die Nachwuchsschauspielerin Charlotte Arnould eingeleitet. Sie hatte bereits 2018 erklärt, sie bei einem Besuch in der Pariser Villa des Filmstars von Depardieu vergewaltigt worden. Damit löste sie eine „Lawine“ von Enthüllungen aus.

Schon 2023 hatten im Online-Magazin „Mediapart“ 13 Frauen von sexuellen Belästigungen durch Depardieu gesprochen. Die dazu eingeleiteten Ermittlungen wurden indes wegen Verjährung der Vorfälle eingestellt. Nicht so die Strafklage von Arnould, die ihm im Fall eines Schuldspruchs einen längeren Aufenthalt hinter Gittern einbringen kann.

Opportune Entschuldigungsversuche

Noch Mitte November, rund eine Woche vor dem Entscheid über den Antrag der Staatsanwaltschaft, ihm wegen der Vergewaltigungsklage vor Gericht den Prozess zu machen, versuchte Depardieu die Justiz milde zu stimmen. Er verzichtete auf die Verhandlung des Berufungsgerichts wegen der Verurteilung zu 18 Monaten von 2025. Und am 13. November veröffentlichte er via Anwalt „seine zutiefst aufrichtigen Entschuldigungen bei denjenigen, die (seinetwegen) leiden mussten“.

Das reichte allerdings nicht, um ihm einen weiteren Prozess zu ersparen, bei dem er im Höchstfall mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bestraft werden könnte. Und dann kam am 16. November noch hinzu: Auf veröffentlichten Videos ist zu sehen, wie er in der Öffentlichkeit eine Frau mehrfach unter dem Rock anfasst. Und wegen vermutlich schwerwiegender Vorfälle während einer Szene für den Film „Thalasso“ werden Depardieu und der Schriftsteller Michel Houellebecq der gemeinsamen Vergewaltigung einer Darstellerin verdächtigt.