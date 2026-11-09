„Predator“ ist ein Wort, das sich ins Deutsche mit „Räuber“, „Raubtier“ oder „Jäger“ übersetzen lässt, aber nie ganz den Kern dessen trifft, was es im Englischen auszudrücken vermag. „Predator“ stand auf vielen Tageszeitungen am 14. Oktober, als der Prozess gegen den Schauspieler und Comedian Russell Brand eröffnet wurde. „Sexual predator“ nannte ihn auch Richter Justice Bennathan, am Montag, dem Tag des Urteilsspruchs.

Zehn Jahre und sechs Monate soll Brand nun laut dem Urteil im Gefängnis verbringen. Sechs Frauen hatten in den vergangenen vier Wochen gegen ihn ausgesagt. Die Anklage umfasste sieben Fälle aus den Jahren 1999 bis 2009. In vier davon, darunter eine Vergewaltigung und drei Fälle sexualisierter Gewalt, befand das Gericht ihn für schuldig. In England müssen Sexualstraftäter mit mehr als sieben Jahren Haft üblicherweise zwei Drittel der Strafe absitzen.

Das Urteil dürfte das Ende nicht nur der Karriere, sondern auch des Bildes sein, das der 51-Jährige in der Öffentlichkeit genoss. Brand wurde 1975 in der britischen Kleinstadt Grays geboren, seine Eltern trennten sich noch vor seinem ersten Lebensjahr. Als Teenager kam er erstmals mit Drogen in Kontakt. Später thematisierte er öffentlich seinen Weg aus der Heroinsucht, die ihn nach eigenen Angaben „einen Job bei MTV, eine Radiosendung, Freunde und Partnerinnen“ gekostet habe. Sein Weg in die Nüchternheit führte ihn auch zum christlichen Spiritualismus. 2024 ließ er sich in der Themse taufen.

Dass der Ruf des Enfant terrible eines Tages viel mehr werden würde als ein Ruf, schien in der medialen Öffentlichkeit kaum jemand sehen zu wollen. Dabei waren die Zeichen durchaus vorhanden: 2008 verlor er seinen Job als BBC-Radiomoderator, nachdem er dem damals 78-jährigen Schauspieler Andrew Sachs anzügliche Nachrichten auf dessen Mailbox hinterlassen hatte, darunter Anspielungen auf eine Affäre mit Sachs’ Enkelin. Schon zuvor wurde er als Moderator beim Sender Xfm gefeuert, weil er live in der Sendung pornografisches Material vorlas.

Erste Vorwürfe in Fernsehdokumentation

Das Spielen mit sexuellen Andeutungen, mit seiner realen und wahrgenommenen Promiskuität, gehörte zu seinem Comedyrepertoire und zu seinen Rollen in zahlreichen Filmen. 2014 sprach ihn erstmals das Magazin Vanity Fair auf Vorwürfe der Misogynie an. Brand entgegnete, er halte den Vorwurf aufgrund seiner Vergangenheit für „legitim“, versuche nun aber, ein „anständiges, spirituelles Leben“ zu führen.

Konkrete Vorwürfe der sexualisierten Gewalt gegenüber Frauen wurden erstmals in einer Channel 4-Dokumentation aus dem Jahr 2023 geäußert. Brand stritt diese ab und verstand sich als Opfer einer Medienverschwörung.

Die Dokumentation war auch während des Gerichtsprozesses Thema. Einige der Zeuginnen gaben an, sich von den Schilderungen anderer Frauen ermutigt gefühlt zu haben, einen Prozess anzustreben. Brands Verteidiger Ian Winter versuchte wiederholt, das gegen sie ins Feld zu führen: „Erst nachdem sie die Dokumentation gesehen hatten, dachten sie, dass er versucht hatte, sie zu vergewaltigen.“

Die Strategie blieb erfolglos. Nach einer vernichtenden Schlussrede von Richter Bennathan, die detailliert auf die einzelnen Fälle, aber auch auf Brands Häme gegenüber seinen Opfern einging, wurde der Fall geschlossen. Bennathan hob auch den Mut der Zeuginnen hervor, gegen eine prominente Person auszusagen, nachdem jahrelang zuvor ihre Glaubwürdigkeit angezweifelt wurde. Brand zeigte bei der Verlesung keine Emotion.