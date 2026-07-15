K athrin hat zur Sommerparty in ihre Laube eingeladen. Die Frauen tragen schulterfreie Kleider, die Männer weiße T-Shirts und in der Luft liegt der Geruch von Gegrilltem und Sonnencreme. Etwas abseits sitzen Anouk und Dara auf einer Decke auf dem Rasen. Ich gehe zu den beiden hinüber.

„Guten Abend, die Damen“, sage ich.

„Wir sind Fledermäuse“, sagt Anouk. Sie hat eine Packung Pflaster in der Hand, Dara eine Mullbinde.

Ich schaue hoch in den Himmel. Die Sonne ist untergegangen, aber ein wenig Licht ist noch da. Die blaue Stunde. Klar, denke ich, das ist genau die Zeit.

„Fliegt ihr waghalsige Loopings und Schrauben?“, frage ich.

Die beiden tauschen einen verständnislosen Blick.

„Quatsch“, sagt Dara. „Wir fliegen doch keine Loopings und Schrauben.“

„Hängt ihr dann einfach nur kopfüber von der Decke?“

„Die Decke ist zum Draufsitzen“, sagt Anouk ernst.

„Wir arbeiten im Krankenhaus“, sagt Dara.

Nun schaue ich verständnislos.

Im Garten gehen die ersten Lampions an. Aus einer Box weht die Stimme von Taylor Swift zu uns herüber.

„Mäuse können nicht fliegen“, sagt Dara.

„Das können nur Vögel“, sagt Anouk. „Weiß doch jedes Kind.“

„Mäuse arbeiten aber auch nicht im Krankenhaus“, wende ich ein.

„Fledermäuse schon“, sagt Anouk.

„Wir pflegen die Kranken“, sagt Dara.

In meinem Kopf rattert es. Und dann macht es Klick. „Seid ihr sowas Ähnliches wie Krankenschwestern?“, frage ich.

Dara nickt. „Kinderkrankenschwestern. Weil, wir sind ja Kinder.“

„Pflegermäuse klingt aber schöner“, sagt Anouk.

„Wir sind nämlich keine Schwestern“, sagt Dara.

„Sondern beste Freundinnen“, sagt Anouk.

Und zwei putzige Mäuse, denke ich.

„Brauchst du Pflege?“ Dara hält die Mullbinde hoch.

„Wir haben auch Heilsalbe.“ Anouk deutet auf eine Schale, in der gerupftes Gras, Vogelbeeren und Spucke vermischt sind.

„Vielleicht später.“ Ich deute Richtung Laube. „Ich dreh’ jetzt erst mal ein paar Schrauben und Pirouetten durch den Garten.“

„Du bist komisch heute“, sagt Anouk.

„Pflegermäuse“, sage ich und schüttele den Kopf.