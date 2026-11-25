Ungarns Regierungschef Péter Magyar hat am Dienstag das westukrainische Transkarpatien besucht und dort den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Mit dabei war Außenministerin Anita Orbán (nicht verwandt mit dem früheren Premier). Magyar sprach von einem historischen Tag und einer großen Chance, ein neues Kapitel aufzuschlagen, „das gute Nachbarn brauchen“. Selenskyj erklärte, die Ukraine sei bereit, „einen konstruktiven Dialog und eine Beziehung“ mit Ungarn aufzubauen.

Unter Magyars Vorgänger Viktor Orbán hatten sich die Nachbarländer stark entfremdet, nun nähern sie sich wieder an. Es ist der erste Besuch eines ungarischen Ministerpräsidenten in Transkarpatien seit 2015. Selenskyj kritisierte die frühere Führung in Budapest. In der politischen Elite habe es keinen Respekt gegeben, man habe die Menschen „aufgehetzt“.

Der Tag begann in der Gebietshauptstadt Uschhorod an der slowakischen Grenze. Auf dem Kalvarienfriedhof legten beide Staatschefs Kränze für gefallene Soldaten nieder. Hauptort war aber Berehowe, ungarisch Beregszász, das Zentrum der ungarischen Minderheit. Dort besuchten Magyar und Selenskyj ein mit ungarischem Geld renoviertes Krankenhaus und das ungarischsprachige Kossuth-Lyzeum, wo sie die Anzüge ablegten und mit Schülern Volleyball spielten. Am Abend traf Magyar Vertreter der ungarischen Gemeinschaft.

In Transkarpatien lebten bei der Volkszählung 2001 gut 150.000 ethnische Ungarn. Durch Abwanderung, vor allem seit Kriegsbeginn, dürften es heute weniger als 100.000 sein. Orbán nutzte die Minderheit immer wieder politisch. Auch Magyar macht ihre Rechte zur Bedingung für Ungarns Zustimmung zum EU-Beitritt der Ukraine. Dass das ukrainische Parlament im Oktober ein Minderheitengesetz beschloss, habe das Vertrauen gestärkt, so Magyar. Zugleich dämpfte er die Erwartungen. Ein beschleunigtes Beitrittsverfahren „gibt es nicht“, Ungarns eigener Beitritt habe 13 Jahre gedauert. Selenskyj nannte den EU-Weg seines Landes „unumkehrbar“.

Weiterhin keine Waffen aus Ungarn an die Ukraine

Magyar betonte die Unterstützung des von Russland überfallenen Landes. „Das ungarische Volk verurteilt entschieden die schreckliche russische Aggression, die seit fast fünf Jahren gegen Zivilisten und Soldaten tobt“, sagte er. Für einen Frieden brauche die Ukraine internationale Sicherheitsgarantien. Er erinnerte an das Budapester Memorandum von 1994, mit dem Kyjiw seine Atomwaffen abgab.

Seit Orbáns Abwahl im April hat sich Ungarn der Ukraine wieder angenähert. Im Juni und im Oktober gab Budapest sein Veto gegen weitere Beitrittskapitel auf, vier von sechs Verhandlungsclustern sind nun geöffnet. Ungarn will zudem die humanitäre Hilfe ausbauen: Magyar brachte Medizintechnik, Medikamente, Generatoren und Fahrzeuge im Wert von einer Milliarde Forint mit, rund 2,7 Millionen Euro. Auch kündigte Magyar einen neuen Sozialfonds für die Ungarn in Transkarpatien an. Waffen will Ungarn weiterhin nicht liefern.

Besprochen wurde zudem Zusammenarbeit bei Energie und Handel. Selenskyj sprach von großem Bedarf an Diesel und bot Mais an. Nach der Dürre fehlen Ungarn rund zwei Millionen Tonnen, weswegen die Agrarminister beider Länder nun über befristete Einfuhren verhandeln. Die Grenzübergänge sollen zudem erneuert und um neue ergänzt, die Bahnstrecke Kyjiw-Budapest ausgebaut und elektrifiziert werden. Beim Wiederaufbau sieht Magyar Ungarn logistisch in einer Schlüsselrolle.