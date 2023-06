Umstrittenes Gebäudeenergiegesetz : Heizungsstreit schwelt weiter

Die Regierungsfraktionen können sich beim Gebäudeenergiegesetz nicht einigen. Scholz, Habeck und Lindner greifen in die Verhandlungen ein.

BERLIN taz | Im Heizungsstreit ist keine Einigung zwischen den Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP in Sicht. Anders als vorgesehen ist das umstrittene Gebäudeenergiegesetz (GEG) am Dienstagmittag nicht auf die Tagesordnung für diese Sitzungswoche des Bundestags gekommen. Damit bleibt unklar, ob das Gesetz wie ursprünglich von der Bundesregierung vorgesehen noch vor der Sommerpause verabschiedet wird.

Mit der Novellierung des GEG soll in Deutschland die Wärmewende eingeleitet werden. Dem Entwurf von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) zufolge soll ab 1. Januar 2024 der Einbau von Gas- und Ölheizungen in neue Gebäude verboten werden. Fossile Heizungen in Bestandsgebäuden können weiterhin repariert werden, sollen aber bei einem Totalschaden durch klimafreundliche ersetzt werden. Um Härten zu vermeiden, sind etliche Ausnahmen und mehrjährige Übergangszeiten vorgesehen.

Schon im April hat das Bundeskabinett die Novellierung beschlossen. Die FDP-Fraktion verhindert, dass der Entwurf in den Bundestag eingebracht wird und die parlamentarische Beratung beginnt – im Zuge deren auch gesellschaftliche Gruppen wie Mie­te­r:in­nen in das Verfahren einbezogen werden. Seit Wochen versuchen die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP einen Ausweg aus der verfahrenen Lage zu finden. Doch die Vize-Fraktionschef:innen konnten sich bislang auch in den jüngsten, seit Tagen andauernden Verhandlungen nicht einigen. Die Folge: Beim Treffen der parlamentarischen Ge­schäfts­füh­re­r:in­nen am Dienstagmittag wurde das Gesetz nicht auf die Tagesordnung für die Woche genommen. Aufgrund der festgefahrenen Lage haben sich Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Dienstagmittag in die Verhandlungen eingeschaltet. Bis 18 Uhr des Vortages kann die Tagesordnung des Bundestags noch erweitert werden.

Für die Grünen ist die anhaltende und von Union, FDP sowie Springer-Presse aufgeheizte Diskussion um das Gesetz schlecht, sie verlieren in Umfragen an Zustimmung. Sie drängen auf eine zügige Verabschiedung. „Noch ist das Kind nicht auf der Welt“, sagte die grüne Co-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge am Dienstag in Berlin. Sie sei aber zuversichtlich, dass das Gesetz wie geplant komme. „Ich bin weiterhin sehr sicher, dass wir es vor der Sommerpause verabschieden werden“, sagte sie. Dazu gäbe es eine klare Verabredung. Käme es nicht, wäre es eine große Belastung für die Handlungsfähigkeit der Koalition.

Ambitioniert, aber machbar

Davon wollte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich allerdings nichts wissen. „Ich kenne keine solche Verabredung“, sagte er – und riet dazu, „weniger starke Worte“ zu wählen. Mützenich betonte zwar, die Gespräche seien konstruktiv und offen. Gleichzeitig stimmte er auf weitere Verzögerungen ein. „Es würde auch reichen, wenn wir das Gesetz in der nächsten Sitzungswoche beraten.“ Das wäre zwar ambitioniert, aber machbar.

Einem Medienbericht zufolge hat die SPD in den Verhandlungen vorgeschlagen, Bestandsgebäude aus der Neuregelung erst einmal auszunehmen und für sie auf freiwillige, bis 2030 staatliche geförderte Lösungen zu setzen. Dann wäre das Heizungsgesetz faktisch entkernt, in Neubauten sind Wärmepumpen bereits auf dem Vormarsch. Spre­che­r:in­nen der SPD-Fraktion wollen den Bericht mit Hinweis auf die vereinbarte Vertraulichkeit nicht bestätigen.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Reinhard Houben bestätigte im Radiosender Deutschlandfunk, dass dieser Punkt von der SPD eingebracht wurde. Es müsse geklärt werden, ob die Neuregelungen ab 1. Januar 2024 auch für Bestandsgebäude gelten sollen, sagte er. „Die Sozialdemokraten sind da ja in der Debatte unterwegs.“

Die FDP zeigt sich derweil tiefenentspannt. Ob der Gesetzentwurf vor oder nach der Sommerpause ins Parlament kommt, ist den Liberalen egal. Die Fraktion hat sich offensichtlich auf eine gemeinsame Sprachregelung geeinigt: Entscheidend sei nicht der Zeitplan, sondern nur, ob am Ende ein gutes Gesetz entsteht. Im Ton scheint sich die FDP ­zuletzt ein bisschen zu mäßigen. Zumindest spricht niemand mehr von einer „Atombombe“, wie es vor Kurzem FDP-Politiker Frank Schäffler getan hatte.

Wenig kompromissbereit

Inhaltlich zeigen sich die Liberalen wenig kompromissbereit. FDP-Fraktionschef Christian Dürr betonte, das Gesetz müsse „fundamental“ geändert werden. Wärmepumpen „hier und da“ seien ja ganz schön. Aber insgesamt müsse es darum gehen, dass Gasheizungen in Zukunft mit Wasserstoff betrieben werden könnten.

Außerdem setzt die FDP aufs Heizen mit Holz und Holz­pellets, zudem soll das Gesetz mit der kommunalen Wärmeplanung harmonisiert werden. Ihr Schlagwort „Technologieoffenheit“ haben die Liberalen mittlerweile erweitert: Sie sprechen jetzt von „echter Technologieoffenheit“.