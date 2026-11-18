Am Mittwoch stellte Familienministerin Karin Prien (CDU) gemeinsam mit der Unabhängigen Bundesbeauftragten Kerstin Claus die Zahlen der Kampagne gegen sexualisierte Gewalt im Netz auf der Bundespressekonferenz vor. Die repräsentative Befragung der Kampagne hat ergeben, dass 25 Prozent der Kinder und Jugendlichen online von Erwachsenen mit sexuellen Absichten angesprochen werden. An der Umfrage hatten 1.500 Eltern und ihre jugendlichen Kinder teilgenommen.

„Kinder und Jugendliche bewegen sich selbstverständlich auf Plattformen, in Messenger-Diensten, in Chats“, sagte Prien. Onlinedienste bargen jedoch Risiken, deren Ausmaß Erwachsene teilweise nicht abschätzen könnten. Das betreffe insbesondere auch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Für Eltern brauche es deswegen mehr Wissen und Handlungsfähigkeiten. „Sie müssen nicht jede App kennen“, sagte Prien. Eltern müssten aber ansprechbar sein und auf Vorwürfe und Handyverbote verzichten.

An den Umfrageergebnissen war auffällig, dass die Einschätzung der Eltern und das tatsächliche Erleben der Jugendlichen weit auseinanderklafften. So sagten 83 Prozent der Eltern, dass sie häufig mit ihrem Kind über die Gefahren im Netz sprachen. Aber nur 40 Prozent der Jugendlichen sahen das ebenso. Eltern unterschätzten außerdem die Wahrscheinlichkeit, mit der ihre Kinder sexuelle Belästigung im Netz erlebten.

Cybergrooming, Sextorsion und Deepnudes seien reale Gefahren im Netz. Viele Eltern wüssten jedoch nicht, worum es sich dabei überhaupt handelt, sagte Prien. 82 Prozent kannten den Begriff der Sextorsion bisher nicht – dabei geht es um die Erpressung mit Nacktfotos. Täter*innen, die sich zuvor als Gleichaltrige ausgegeben und so Nacktfotos erwirkt hatten, drohen mit der Veröffentlichung, sollte das Opfer nicht einen bestimmten Geldbetrag zahlen.

Eltern von Jungen weniger sensibilisiert

Gerade für Sextorsion seien Jungen anfälliger, sagte Claus. Die Eltern von Jungen seien dabei weniger für sexualisierte Gewalt sensibilisiert als die von Mädchen. Für den analogen Bereich gelte zwar, dass Mädchen häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind als Jungen. Online sei die Verteilung aber etwa gleich, sagte Claus. Das liege auch daran, dass sich das Internet wie ein sicherer Raum für erste erotische Erfahrungen anfühle. Jungen erlebten Übergriffe zum Beispiel häufig auch auf Gaming-Plattformen.

Um Kindern mehr Schutz zu bieten, müssten die Plattformanbieter stärker in die Verantwortung genommen werden, sagte Prien. Dafür brauche es klare nationale und europäische Regeln. Ebenfalls müsse das Beratungsangebot gestärkt, müssten Fachkräfte sensibilisiert und Tä­te­r*in­nen konsequent zur Verantwortung gezogen werden. „Auch für digitale Gewalt braucht es analoge Angebote“, sagte Claus.

Allgemein muss laut Claus geklärt werden, mit wem die Kinder im Notfall sprechen können. Dies müssten nicht zwingend die eigenen Eltern sein, aber die Kinder müssten wissen, an wen sie sich sonst wenden können. Wichtige Fragen sind laut Claus: „Mit welchem Erwachsenen würdest du sprechen? Wie kannst du diesen Erwachsenen kontaktieren?“ Auf der kampagneneigenen Internetseite gibt es weitere Gesprächstipps und Informationen dazu, wie man Straftaten anzeigen kann.